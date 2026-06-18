Colombia

Turista quedó atrapada en Palomino, La Guajira, tras cierres viales por enfrentamientos entre un grupo armado y la fuerza pública: “Pasé miedo”

La mujer aseguró que no pudo continuar su trayecto por la interrupción del tránsito en el departamento, y dijo que tuvo que buscar alojamiento ante la falta de una fecha clara para reabrir las carreteras

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Una turista afirmó que quedó atrapada en Palomino, La Guajira, por el cierre de carreteras tras los enfrentamientos - crédito @ColombiaOscura/X

Un operativo militar del Ejército Nacional en la Sierra Nevada de Santa Marta ocasionó una serie de bloqueos y enfrentamientos que han dejado a residentes y turistas en una situación de encierro e incertidumbre.

Las acciones, desarrolladas en la quebrada El Sol la mañana del lunes 15 de junio, generaron alarma en la zona rural de Santa Marta y en poblaciones cercanas como Palomino, La Guajira.

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Una turista atrapada en medio de los hechos describió la experiencia con palabras que reflejan la tensión vivida: “Ustedes me ven aquí muy hermosa en la playa, mar, sol, brisa, pero lo que no saben es que estoy atrapada. Eeeh, ¿qué pasó? Vinimos al mar a un descanso, a una reconexión con la naturaleza y cerraron las carreteras. O sea, estamos atrapados, literal. No podemos pasar ni para allá ni para allá. Hay una guerra entre la ACCN y los militares. Han quemado buses, han hecho estragos, todo el mundo está atrapado”.

Los bloqueos y la presencia de grupos armados, identificados como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACCN), han dificultado la movilidad y alterado el orden público. Las personas quedaron en Palomino o zonas aledañas reportan la quema de vehículos y la imposibilidad de desplazarse, tanto hacia Santa Marta como hacia otras ciudades.

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El testimonio señaló alteraciones del orden público por los choques entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la Fuerza Pública - crédito Ejército/Captura video
El testimonio señaló alteraciones del orden público por los choques entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la Fuerza Pública - crédito Ejército/Captura video

La situación ha obligado a muchos a buscar refugio improvisado, como narra la misma turista: “Ayer nos tocó recurrir a un hotel, buscar un hotel así en medio de la nada para poder parcharnos. Entonces, dijimos: no, pues mañana todos madrugamos, salimos temprano, fin. No. Sigue todo tapado. No hay paso. ¿Que hasta cuándo? No lo saben”.

Las autoridades desplegaron un asalto aéreo en la región, intensificando los enfrentamientos con el grupo armado y provocando mayores restricciones de tránsito. Mientras tanto, viajeros y habitantes permanecen a la espera de una solución que les permita retomar sus caminos y actividades cotidianas.

La situación en la Sierra Nevada de Santa Marta se agravó tras un asalto militar contra las ACCN, resultando en bloqueos viales, quema de vehículos y la retención involuntaria de turistas y residentes en la zona de Palomino. Los afectados expresaron su preocupación por la inseguridad, la falta de información y la imposibilidad de salir de la región, viéndose forzados a buscar alojamiento de emergencia y a reorganizar sus planes de viaje en medio de la incertidumbre.

La joven turista también compartió sus temores sobre las posibles motivaciones detrás de los bloqueos: “¿Mi mamá qué dice? Que nos encerraron para que no podamos votar. ¿Será cierto o falso? No lo sé, pero aquí estamos, encerrados. En verdad me estoy cuestionando varias cosas. Ayer pasé miedo. Les voy a decir miedo, porque eran así encapuchados de todo”.

La turista dijo que en la vía había buses y personas durmiendo en las calles por el cierre de la carretera - crédito Captura de video
La turista dijo que en la vía había buses y personas durmiendo en las calles por el cierre de la carretera - crédito Captura de video

La incertidumbre sobre la reapertura de las vías y la duración del conflicto mantiene a muchas personas en vilo. “Estamos atrapados literal en la vía de Palomino. Hay mucha gente, hay buses, la gente durmiendo en las calles tirada. Mejor dicho, esto está un lío, pero yo decidí hoy parcharnos”, relató la testigo.

Pese al miedo experimentado la noche anterior, la joven optó por sobrellevar la situación con calma: “Ayer me estresé, ayer como que me maluqué, pasando la noche yo dije: ahora llegan, nos van a entrar a este hotel, mejor dicho, van a hacer estragos. Gracias a Dios no pasó nada malo, tuve pesadillas toda la noche, pero hoy yo dije: vamos a parcharnos, vamos a tomar el sol, me voy a poner negrita, mar, brisa, fin”.

En un intento de adaptarse, la turista concluyó: “Estamos en un gran lugar, un lugar en verdad muy hermoso, comida rica, así que ya, ¿qué más quedará? Esperar a que abran la vía, ojalá la abran. Yo la verdad no traje mucha ropa, no quisiera empezar a prestar mi propia comida y quedarme viviendo por aquí, pero ya lo sabremos”.

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