Álvaro Uribe reveló presunto plan de Iván Cepeda para “pescar” votos en las elecciones del domingo: “Que los delincuentes controlen el país”

Debate político en Colombia, Álvaro Uribe Vélez acusó que el pacto nacional de Iván Cepeda fortalecería a organizaciones ilegales - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura crítica a la convocatoria del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para lograr un acuerdo nacional, advirtiendo que esta iniciativa busca afianzar el control de grupos armados, consolidar la Paz Total y estatizar servicios clave.

El mensaje fue difundido a través de un video publicado en la red social X, donde expuso sus argumentos sobre las implicaciones políticas y económicas de la propuesta.

PUBLICIDAD

La intervención de Uribe Vélez se produce en un contexto de alta tensión política, a solo tres días de las elecciones presidenciales, donde se conocerá quien será el sucesor del actual jefe de Estado Gustavo Petro.

El exmandatario acusó a Cepeda de buscar un consenso que, en su opinión, “solo beneficiaría a quienes pretenden que Colombia siga como campeón mundial en la exportación de cocaína”.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe rechazó propuesta de Iván Cepeda, denunciando riesgos para la economía y la institucionalidad - crédito @AlvaroUribeVel/X

“La propuesta pretende que los delincuentes controlen el país, que en algunas regiones se simule una paz bajo dominio y sometimiento de la población”, expresó Uribe Vélez al inicio de su declaración. Según el líder del Centro Democrático, el acuerdo que impulsa Cepeda representa una amenaza para la institucionalidad y la economía nacional.

De acuerdo con el exjefe de Estado, la iniciativa contiene varios puntos polémicos. Señaló que el plan busca “destruir y estatizar el sistema de salud”, restringiendo las opciones a una sola alternativa estatal. Dentro de su discurso, el dirigente subrayó: “Solo habría una posibilidad, Cepeda salud, para gastarse los fondos de pensiones de los trabajadores”.

PUBLICIDAD

El exmandatario también criticó lo que describe como una política de expansión estatal excesiva. Aseguró que el pacto implicaría “un Estado gigante, embajadas, consulados, gasto permanente”, lo que, en su visión, conduciría a un endeudamiento insostenible. “Gastan y gastan plata al debe para quebrar al país como lo están quebrando”, afirmó.

Al referirse al impacto en la infraestructura, el expresidente sostuvo que el país enfrenta dificultades por la falta de inversión en carreteras y vivienda. Remarcó: “País sin carreteras, país sin vivienda, país con todas las dificultades en materia de infraestructura”.

PUBLICIDAD

La empresa privada también fue parte de sus advertencias. Uribe Vélez sostuvo que el entorno fiscal actual asfixia la actividad empresarial, y que dentro del acuerdo nacional se contempla una nueva reforma tributaria.

Álvaro Uribe Vélez arremetió nuevamente contra Iván Cepeda - crédito visuales IA Infobae

“El país necesita bajar impuestos, reactivar la empresa privada, generar nuevos empleos de calidad”, argumentó el exmandatario, quien advirtió sobre el declive de la universidad privada frente a la carga impositiva.

PUBLICIDAD

En otro tramo del video, el líder del Centro Democrático recordó un episodio previo, cuando Cepeda propuso a miembros de su bancada un pacto nacional con una ley de “punto final”.

Según Uribe Vélez, la propuesta se interpretó como un acuerdo general de perdón, tanto para los miembros de la guerrilla como para él mismo.

“Cepeda le propuso a mis compañeros un pacto nacional, que una ley de punto final”, relató, y agregó: “La propuesta se entendía como que todo perdonaba a la guerrilla. Gracias, Cepeda”.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda insiste en el acuerdo nacional

En Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda, reunió a exconstituyentes y dirigentes de centro y centroizquierda en el Hotel Tequendama, a pocos días de la segunda vuelta electoral donde se enfrentará al abogado y aspirante Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda descartó la asamblea constituyente como primer objetivo y apuesta por la concertación - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El encuentro, que congregó a figuras como Antonio Navarro-Wolf, Iván Marulanda, Luis Eduardo Garzón, Juan Carlos Losada y Miguel Samper Strauss, buscó acercar al sector político de centro y despejar inquietudes sobre una posible asamblea constituyente.

PUBLICIDAD

Durante la cita, Cepeda reiteró que su prioridad será “la búsqueda de una concertación a través del acuerdo nacional”, en referencia a la propuesta que impulsa para promover reformas sociales, transición energética y políticas contra el narcotráfico, la corrupción y la violencia.

Aunque en la reunión participaron también aliados ya vinculados a la campaña, como Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Ariel Ávila, el aspirante de izquierda no logró sumar adhesiones clave del centro como la de Sergio Fajardo.

PUBLICIDAD