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Gustavo Petro designó a Javier Pava como director encargado de la Ungrd: estuvo presente al inicio del gobierno

El ingeniero asume el desafío de liderar acciones ante fenómenos como El Niño y ciclones tropicales, en un contexto de transición gubernamental y urgencia climática

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto 0611 del 16 de junio de 2026, conocido un día después en Bogotá, tras la dimisión de Carlos Carrillo luego de dos años y medio - crédito Ungrd
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 0611 del 16 de junio de 2026, conocido un día después en Bogotá, tras la dimisión de Carlos Carrillo luego de dos años y medio - crédito Ungrd

Javier Pava vuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) como director encargado por decisión del presidente Gustavo Petro. Regresa a la entidad que dirigió en 2022 al inicio del actual Gobierno y asume el cargo tras la renuncia de Carlos Carrillo.

Ahora retoma la dirección en encargo en los últimos meses del mandato, con la tarea de revisar los planes frente a El Niño, atender a las familias afectadas por el frente frío en ocho departamentos y dar continuidad a la preparación ante la temporada de ciclones tropicales.

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“Hay poco tiempo y tenemos que revisar en qué avanzaron los planes de acción que se diseñaron en su momento para enfrentar el fenómeno de El Niño y continuar atendiendo a las familias que resultaron afectadas por el frente frío que afectó a ocho departamentos del país”, afirmó Pava.

La designación quedó formalizada en el Decreto 0611 del 16 de junio de 2026. El nombramiento se conoció el 17 de junio de 2026 en Bogotá.

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El regreso de Pava ocurre en un momento en que llega el fenómeno de El Niño y por el desarrollo de la temporada de ciclones tropicales. También deberá continuar la atención a las zonas golpeadas por el frente frío tras la ejecución del Plan de Recuperación Temprana, que contempla inversiones superiores a $8.700 millones.

- crédito Ungrd
El nuevo encargado anunció que verificará el avance de las acciones diseñadas para ese fenómeno y que retomará las tareas pendientes, en un contexto de poco margen de tiempo institucional - crédito Ungrd

A esas tareas se suma la continuidad de la preparación de los territorios ante la temporada de ciclones tropicales.

Pava asume con poco margen de tiempo en la fase final del Gobierno nacional.

El plan de recuperación y la experiencia de Pava

Pava es ingeniero geólogo, especialista en Evaluación del Riesgo y Prevención de Desastres y magíster en Planeación Territorial y Dinámicas de Población.

Su trayectoria incluye cargos en el sector público, organismos internacionales y la academia.

También encabezó la creación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger). El relevo en la Ungrd se produjo después de la salida de Carlos Carrillo, quien estuvo dos años y medio al frente de la entidad.

Carlos Carrillo advirtió que Colombia se incendiará si Iván Cepeda pierde la segunda vuelta

Carlos Carrillo advirtió que Colombia “se incendiará” si Iván Cepeda pierde la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, y vinculó ese escenario con una reacción social de quienes, según sostuvo, se identifican con el petrismo y saldrían a protestar ante la llegada al poder de un rival.

El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

Hasta el momento, los candidatos presidenciales no se han pronunciado sobre las declaraciones. Carrillo tampoco había emitido una aclaración posterior sobre el alcance de sus palabras.

La afirmación surgió en una entrevista con la periodista Eva Rey en el programa digital Me vale Eva. Allí, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres explicó que “la mitad del país es petrista” y que ese sector “quiere seguir avanzando”.

A partir de esa idea, Carrillo planteó que ese “medio país” reaccionaría “protestando” si llegara al poder una figura que, en su descripción, “los va a destripar por ser petristas”. También sostuvo que esa respuesta no debe interpretarse automáticamente como violencia.

Durante la conversación con Eva Rey, la periodista española le preguntó de forma directa si creía que “se incendia el país”. Carrillo respondió dos veces en el mismo sentido e insistió en que no estaba pidiendo votar por un candidato por miedo a ese desenlace, sino “hablando de realidades”.

Para defender esa posición, recurrió a una comparación con Europa. Dijo que “si protestan los señores del metro de París, se para la ciudad, punto”, y presentó esa dinámica como parte del funcionamiento de la protesta social.

La elección de Bogotá y Buga como sedes del cierre final ha puesto el foco en el despliegue de cada campaña para fortalecer apoyos en sus bastiones y ampliar su alcance antes del balotaje - crédito
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En otro tramo de la entrevista, Carrillo contrapuso dos opciones electorales. “Aquí hay dos opciones”, dijo, antes de definir una como “ultrapolarizante” y la otra como la de “un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar el país”.

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