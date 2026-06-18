Colombia

“No vamos a permitir que este país se incendie”: autoridades piden respetar resultado electoral

Procurador, contralor y registrador pidieron respetar los resultados de la segunda vuelta y rechazaron discursos sobre violencia, fraude o desconocimiento electoral

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Las 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos de votación en Colombia buscan garantizar el acceso ciudadano a las urnas en una jornada clave para la democracia - crédito @Registraduria/X
Votaciones presidenciales Colombia 2026. Crédito @Registraduria/X

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial, el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos hicieron un llamado conjunto a respetar el resultado de las urnas y a rechazar los discursos que anticipan violencia, fraude o desconocimiento electoral. El mensaje buscó transmitir confianza en las instituciones antes de la jornada.

La información publicada por Blu Radio recoge las declaraciones de los tres funcionarios, quienes coincidieron en pedir serenidad y respeto por el proceso democrático. Eljach cuestionó a quienes condicionan la aceptación de los resultados a que gane la opción de su preferencia y advirtió que ningún sector puede quitarle al país la normalidad democrática.

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Los incendiarios, los que dicen que si no sale un resultado como ellos esperan, entonces Colombia no tiene derecho a seguir en normalidad”, señaló el procurador. Luego insistió en que el resultado debe ser respetado y protegido por las instituciones, sin que minorías o actores inconformes le quiten esperanza a los colombianos.

TuTarjeton.com surge como una plataforma educativa y tecnológica que permite simular el proceso de votación y reducir errores en las urnas - suministrado a Infobae
Votaciones presidenciales Colombia 2026. Suministrado a Infobae

Procuraduría pide acatar el resultado

Eljach afirmó que el país debe hacer respetar la decisión que salga de las urnas. “Lo vamos a respetar, invitamos a que lo hagamos respetar y lo vamos a hacer respetar”, dijo, al señalar que de eso dependen la legitimidad y la estabilidad de la sociedad colombiana.

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El procurador también aseguró que, hasta el momento, la jornada electoral ha transcurrido en normalidad. Según explicó, las autoridades han logrado responder a los anuncios de quienes anticipaban hechos de violencia, terrorismo o alteraciones del orden público. Además, indicó que los reportes del Plan Democracia no registran incidentes que confirmen esos pronósticos.

Otro punto clave de su intervención fue la autoridad competente para definir la validez de una elección. Eljach enfatizó que la única autoridad con efecto jurídico determinante es el Consejo Nacional Electoral, con base en los escrutinios realizados por los jueces y la organización electoral. “No hay nadie más”, afirmó, al advertir que ningún actor político puede aceptar o rechazar resultados por fuera de los mecanismos legales.

También advirtió que quienes intenten salir del marco de la legalidad deberán asumir consecuencias. Según dijo, los organismos de control continuarán actuando frente a eventuales irregularidades.

Contraloría y Registraduría llaman a la calma

El contralor Carlos Hernán Rodríguez rechazó los mensajes que anticipan escenarios de crisis después de la elección presidencial. “No vamos a permitir que este país se incendie cualquiera que sea el resultado”, afirmó. También recordó que la responsabilidad de garantizar un ambiente democrático no recae únicamente en las instituciones, sino en candidatos, partidos políticos y Gobierno Nacional.

Cartel blanco y rojo que prohíbe el uso de celulares y la toma de fotografías, con un ícono de teléfono tachado, en un centro de votación en Colombia.
Votaciones presidenciales Colombia 2026 . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez advirtió que los riesgos para la transparencia electoral no se limitan al conteo de votos. Según explicó, también pueden presentarse actos relacionados con constreñimiento al elector, participación indebida en política o uso del poder para favorecer candidaturas.

Frente a las denuncias anticipadas de fraude, el contralor pidió aceptar los resultados. “No podemos aceptar que sea uno u otro sector el que inmediatamente salga hablando de fraude electoral”, dijo, al cuestionar que una elección solo sea considerada válida cuando favorece a quien la disputa.

El registrador Hernán Penagos insistió en enviar mensajes de tranquilidad a la ciudadanía. Pidió confianza en las instituciones, en el Estado de derecho y en un proceso electoral íntegro y transparente. También informó que no existe ninguna decisión sobre traslado de mesas o puestos de votación y se refirió a las más de 122.000 mesas que serán instaladas.

Penagos agregó que las votaciones en el exterior avanzan “sin ningún contratiempo” y pidió reducir la polarización. Aunque reconoció que la elección presidencial es muy importante, sostuvo que no justifica ningún maltrato ni agresión.

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Segunda vuelta presidencial Colombia 2026resultado electoralGregorio EljachHernán PenagosColombia-Noticias

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