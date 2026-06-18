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“Mi mayor obsesión fue el lugar de mi mayor sanación”, la historia de una joven a la que un tumor le cambió su apariencia física

Los cambios en la piel y el cabello provocaron confusiones y juicios en espacios públicos, pero también abrieron una conversación sobre el desconocimiento, la estigmatización cotidiana y la necesidad de mirar con menos prejuicio

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Un tumor desmoide obligó a Mila Morales a someterse a cirugías y tratamientos que cambiaron de forma irreversible el color de su piel y su cabello - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube
Un tumor desmoide obligó a Mila Morales a someterse a cirugías y tratamientos que cambiaron de forma irreversible el color de su piel y su cabello - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube

El pódcast Vos podés, conducido por Tatiana Franco, expuso la experiencia de Mila Morales, una joven cartagenera que debió reconstruir su identidad tras un tratamiento médico que transformó radicalmente su aspecto físico.

Mila relató que su vida cambió por completo cuando un tumor la obligó a someterse a tratamientos que alteraron de forma irreversible el color de su piel y su cabello. Según el relato difundido en el programa, la joven describe la sensación de despertar un día y no reconocerse en el espejo.

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Antes de la enfermedad, Morales se identificaba plenamente con su físico. El apego a su imagen era tan fuerte que, en sus propias palabras, su rutina giraba en torno a mantener y perfeccionar ese aspecto. “Siempre fui muy flaca, pero quería tener nalgas grandes. Hacía hasta mil quinientas sentadillas diarias si era necesario”, expresó durante la entrevista.

La aparición de dolores inexplicables en su pierna izquierda marcó el inicio del proceso. Tras múltiples consultas médicas, finalmente le detectaron un tumor desmoide, una fibromatosis agresiva poco frecuente. Este diagnóstico puso en marcha una serie de intervenciones quirúrgicas y tratamientos que modificarían su aspecto físico y su percepción de sí misma.

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El duelo por una identidad perdida

Mila Morales contó que antes de la enfermedad su rutina estaba centrada en su aspecto físico y en modificar su cuerpo - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube
Mila Morales contó que antes de la enfermedad su rutina estaba centrada en su aspecto físico y en modificar su cuerpo - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube

El tratamiento incluyó quimioterapia y medicamentos que provocaron la despigmentación de la piel y el cabello de Morales. “Dejé de producir melanina. Los médicos me advirtieron que podría recuperar mi color original en unos meses, pero ya han pasado casi cuatro años y esta es mi versión”, explicó la joven.

Durante la pandemia, mientras recibía el tratamiento y afrontaba el aislamiento, la joven experimentó una crisis de identidad. “Pasé semanas encerrada, mirando el espejo y sin reconocerme. No podía sostenerme la mirada sin quebrarme”, recordó. La etapa incluyó episodios de depresión, aislamiento y una profunda incertidumbre sobre el futuro.

Según Mila, el proceso de duelo por su antigua versión fue complejo y doloroso. “Me di cuenta de que estaba despidiéndome de una etapa y dándole la bienvenida a otra, con más herramientas y sabiduría”, afirmó. La transición no fue instantánea y requirió tiempo, acompañamiento familiar y una reconstrucción interna.

Aprender a habitar un cuerpo distinto

La quimioterapia y los medicamentos le provocaron despigmentación, y Mila Morales afirmó que casi cuatro años después mantiene esa versión de sí misma - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube
La quimioterapia y los medicamentos le provocaron despigmentación, y Mila Morales afirmó que casi cuatro años después mantiene esa versión de sí misma - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube

El cambio físico de Mila Morales generó reacciones en su entorno. En los espacios públicos, muchas personas la confundían con una extranjera y le atribuían condiciones como el albinismo. “La gente pensaba que era albina o que me tinturaba el pelo blanco. Recibí muchos comentarios desde la ignorancia, pero ninguno logró afectarme”, relató la entrevistada.

Morales enfatizó que el verdadero proceso de transformación no ocurrió en su cuerpo, sino en la manera de percibirse y aceptarse. El modelaje, actividad a la que se dedica actualmente junto al diseño de espacios, se convirtió en una plataforma para visibilizar su historia y resignificar su imagen. “El modelaje me ayudó a equilibrar la relación entre cuerpo y espíritu. Uso mi experiencia para inspirar a otros en una industria que suele ser superficial”, sostuvo.

Las enseñanzas de una enfermedad y el propósito de compartir

El tumor que cambió la vida de Morales apareció en el glúteo, precisamente en la parte del cuerpo que había sido objeto de su mayor obsesión física años atrás. “El lugar de mi mayor obsesión fue el lugar de mi mayor sanación. Tuve que aprender a reconciliarme con esa parte de mí”, reveló durante el episodio.

Hoy, Mila Morales convive con la condición, sigue un tratamiento de quimioterapia oral y mantiene cuidados específicos, como reducir la exposición al sol y prestar atención a la alimentación. Sin embargo, el foco de su vida está puesto en el bienestar mental y en compartir lo aprendido. “No me siento enferma, me siento en proceso de sanación”, declaró.

Mila Morales sigue con quimioterapia oral, cuida su exposición al sol y comparte su testimonio para ayudar a otras personas a resignificar el dolor - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube
Mila Morales sigue con quimioterapia oral, cuida su exposición al sol y comparte su testimonio para ayudar a otras personas a resignificar el dolor - crédito captura de video Vos podés, el pódcast / Youtube

El testimonio, recogido por Vos podés, muestra la importancia de narrar la propia historia para evitar que otros la interpreten desde el desconocimiento. Morales considera que cada persona tiene la posibilidad de resignificar lo que le ocurre y transformar el dolor en motor de crecimiento. “Lo que nos pasa no es lo que nos define, sino la forma en que lo afrontamos”, concluyó en el episodio.

Reconstrucción permanente y mirada hacia el futuro

A pesar de que los médicos le han explicado que, en algún momento, podría recuperar su pigmentación original, Mila afirmó que ya no teme a los cambios ni se aferra a una sola versión de sí misma. “Va a ser un duelo despedirme de esta versión, pero volveré a la anterior con un propósito distinto”, anticipó.

A través de la escritura, las redes sociales y el modelaje, Morales busca que su historia sirva de puente para quienes atraviesan duelos o transformaciones similares. “Compartir lo aprendido es la manera de transformar el dolor en acompañamiento”, expresó.

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