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Álvaro Uribe Vélez volvió a aclarar si el Centro Democrático es un movimiento de derecha: “Nos unen los valores”

El expresidente defendió que la agrupación política se fundamenta en valores democráticos y rechazó los esquemas tradicionales de izquierda o derecha, en respuesta a los recientes cuestionamientos internos

Álvaro Uribe descartó que el Centro Democrático sea un partido de derecha, prioriza principios democráticos - crédito Carlos Ortega/EFE
Álvaro Uribe descartó que el Centro Democrático sea un partido de derecha, prioriza principios democráticos - crédito Carlos Ortega/EFE
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El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, defendió este martes 5 de agosto de 2026 en una entrevista con Noticias Caracol que el Centro Democrático mantiene “un conjunto de valores democráticos” como eje central de su identidad política, ante el debate público surgido por las recientes declaraciones de la exsenadora y excandidata Paloma Valencia, quien aseguró que la formación no puede ser catalogada como “un partido de derecha”.

Uribe remarcó ante el medio citado que, desde su experiencia como gobernador de Antioquia hace casi tres décadas, ha sostenido que “la seguridad es un valor democrático” y que su partido no comparte los modelos de seguridad propios de dictaduras de ningún signo.

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Según explicó el exmandatario, el Centro Democrático se fundamenta en “el emprendimiento privado como un camino para resolver los problemas sociales”, en la búsqueda de “cohesión social” y en la promoción de “un Estado pequeño y austero”.

Para Uribe, el equilibrio entre “democracia representativa y participativa” constituye un principio central, y agregó que el partido “respeta cualquier etiqueta que quiera reivindicar militante alguno”.

Álvaro Uribe Vélez reivindica los valores democráticos del Centro Democrático tras polémica por etiquetas ideológicas - crédito Europa Press
Álvaro Uribe Vélez reivindica los valores democráticos del Centro Democrático tras polémica por etiquetas ideológicas - crédito Europa Press

En sus palabras, “si ha habido personas de derecha aquí, se les ha respetado”, del mismo modo que “si ha habido personas de izquierda, creo que se han sentido cómodos con estos principios”.

Noticias Caracol recogió también el rechazo explícito de Uribe Vélez a definir la agrupación bajo los esquemas clásicos de la política, afirmando que los conceptos de “izquierda y derecha son unos conceptos obsoletos”.

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El expresidente argumentó que la historia reciente de Colombia y de Latinoamérica ha demostrado la confusión y la imprecisión de esas categorías, señalando que “lo que ha ocurrido en el mundo” y en el país evidencia la dificultad de encasillar a los actores políticos en esos términos.

Durante la conversación, el líder del Centro Democrático subrayó el respeto a la pluralidad dentro de la formación. Indicó que las diferencias ideológicas entre sus miembros no han impedido la convivencia y la defensa compartida de los “valores claros” que caracterizan al partido.

“Nos unen los valores que he repetido hoy en Caracol”, enfatizó, reiterando la importancia de mantener un proyecto político basado en principios democráticos y rechazo a cualquier forma autoritaria.

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022. Ex presidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Senador, Miguel Uribe y Representante a la Cámara, Óscar Dario Pérez. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Álvaro Uribe Vélez afirmó que el Centro Democrático se basa en la seguridad democrática y el respeto a la diversidad política - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Al abordar el papel del Estado, Uribe sostuvo que la Constitución de 1991 representa el marco para ese equilibrio entre lo público y lo privado, afirmando que por esa razón el partido la ha defendido de manera constante. Además, remarcó que el Estado debe ser “austero” y eficiente, sin caer en prácticas que favorezcan el autoritarismo.

En la entrevista, el expresidente reiteró que el Centro Democrático ha sido un espacio “donde cada persona puede reivindicar su identidad política sin que esto condicione su pertenencia”, lo que a su juicio permite sumar perspectivas diversas bajo un mismo ideario. “Lo fundamental es ese conjunto de valores democráticos”, resumió.

Esto fue lo que dijo Paloma Valencia sobre el Centro Democrático: “No es un partido de derecha”

La intervención de Paloma Valencia en la más reciente cumbre del Centro Democrático generó reacciones inmediatas dentro de la colectividad.

Durante su discurso, la excandidata presidencial manifestó: “Esto no es un partido de derecha”, y rechazó que la agrupación política pueda ser identificada únicamente con posturas liberales o de mínima intervención estatal.

Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial - crédito EFE
Paloma Valencia rechazó que el Centro Democrático sea un partido de derecha y desató críticas internas - crédito EFE

Valencia advirtió: “El que cree que esto es un partido de Hayek y de las libertades económicas donde el Estado se queda cruzado de brazos, se equivoca”.

Las palabras de Valencia provocaron incomodidad en sectores del partido. Entre los primeros en responder se encontraron figuras como María Fernanda Cabal, quien sostuvo: “El Centro Democrático enfrenta una crisis ideológica que ya no puede ocultarse”. Para Cabal, la ambigüedad en la definición doctrinaria alimenta la confusión interna.

Desde la Cámara de Representantes, Daniel Briceño también cuestionó la postura de Valencia al afirmar: “La fórmula de negar la derecha y querer mirar hacia el centro ya fracasó”. Junto a Briceño, el congresista Andrés Forero sumó críticas a las declaraciones de la exsenadora.

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