Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gustavo Petro no podría viajar a Estados Unidos antes de terminar su mandato el 7 de agosto: el Gobierno Trump no le ha aprobado la visa

La ausencia del documento impide que el mandatario gestione permisos para sobrevolar territorio estadounidense y dificulta la obtención de autorizaciones para el abastecimiento de combustible del avión presidencial

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Guardar

La imposibilidad de viajar a Estados Unidos afecta directamente los planes de salida internacional del presidente Gustavo Petro en los últimos días de su gestión.

Caracol Radio reveló que el mandatario aún no ha recibido la visa indispensable para desplazarse a ese país, situación que bloquea no solo su viaje, sino también otros procedimientos logísticos clave.

La ausencia de visa impide que el mandatario gestione permisos para sobrevolar territorio estadounidense y dificulta la obtención de autorizaciones para el abastecimiento de combustible del avión presidencial. La aeronave oficial de Colombia sigue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, lo que restringe diversos servicios hasta que exista una autorización expresa de las autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el palacio presidencial en Bogotá, en marzo DE 2026
La imposibilidad de viajar a Estados Unidos afecta directamente los planes de salida internacional del presidente Gustavo Petro en los últimos días de su gestión - crédito Federico Ríos/NYT

En este contexto, el viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos permanece en suspenso. El presidente no puede abandonar Colombia rumbo a ese país mientras no se expida la visa correspondiente ni se levanten las restricciones asociadas a la aeronave. La única alternativa viable sería obtener un permiso especial o una visa oficial otorgada por el gobierno estadounidense para sortear los obstáculos derivados de la inclusión del avión en la lista Ofac.

La Casa de Nariño confirmó que ya se presentó una solicitud formal a las autoridades estadounidenses para permitir el viaje, que sería el último desplazamiento internacional de Petro como jefe de Estado. La petición cobró fuerza tras una conversación telefónica reciente entre Gustavo Petro y Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según fuentes oficiales, consultadas por el medio de comunicación ya mencionado, Donald Trump manifestó desconocer la situación de la aeronave y se comprometió a revisar el caso para facilitar su exclusión de la lista que restringe su operación.

La Casa de Nariño confirmó que ya se presentó una solicitud formal a las autoridades estadounidenses para permitir el viaje, que sería el último desplazamiento internacional de Petro como jefe de Estado - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
La Casa de Nariño confirmó que ya se presentó una solicitud formal a las autoridades estadounidenses para permitir el viaje, que sería el último desplazamiento internacional de Petro como jefe de Estado - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Hasta que no se resuelva la expedición de la visa y la situación legal del avión presidencial, la posibilidad de que Gustavo Petro realice el viaje internacional sigue siendo incierta. Las próximas decisiones del gobierno estadounidense serán determinantes para definir si el mandatario colombiano podrá concretar su desplazamiento antes de concluir su periodo.

Petro explicó el motivo de la visita en un mensaje publicado el 2 de agosto de 2026 en X: “Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EEUU; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto (sic)”.

Gustavo Petro enfrenta una investigación penal abierta por dos fiscalías federales de Estados Unidos que indagan sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022- Catalina Olaya
Gustavo Petro enfrenta una investigación penal abierta por dos fiscalías federales de Estados Unidos que indagan sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022- Catalina Olaya

Canciller Rosa Villavicencio aclaró si Gustavo Petro será excluido de la lista Ofac antes de finalizar su Gobierno

A pocos días del cambio de mando, la canciller Rosa Villavicencio presentó un balance diplomático del Gobierno Petro. Destacó que las relaciones con Estados Unidos “no quedan mal”, aunque “estamos en desacuerdo por la manera como hubo intromisión en el tema de las elecciones”. Destacó que la relación bilateral sigue “activa” en comercio y cooperación, y mencionó la entrega del beneplácito a Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios.

Respecto a la inclusión de Gustavo Petro en la lista Ofac, Villavicencio expresó que “si se actúa en justicia, el presidente debería ser excluido” y atribuyó la medida a su postura sobre Palestina: “La inclusión del presidente Petro en la lista fue sobre todo por su posicionamiento de decir por su nombre lo que estaba pasando con el pueblo palestino”. Aclaró que “no hay ningún enjuiciamiento de tipo penal, no hay ninguna investigación contra el presidente Petro, sino que es una medida administrativa”.

Sobre la lucha antidrogas, Villavicencio afirmó que “ha habido un achatamiento completamente del crecimiento de las hectáreas en cultivo de hoja de coca” y señaló un “decrecimiento del 8%” en los cultivos, con 15.000 hectáreas ya produciendo alternativas legales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroViaje a Estados UnidosVisa7 de agostoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Carrasquilla, la concejal de Medellín que reveló la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, será la viceministra de Defensa de Abelardo de La Espriella

La exfiscal, conocida como “La dama de hierro”, tiene un proceso judicial abierto en su contra

Claudia Carrasquilla, la concejal de Medellín que reveló la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, será la viceministra de Defensa de Abelardo de La Espriella

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el Esmad podría hacer presencia en Cali para evitar bloqueos durante la investidura presidencial

El ministro saliente Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que existe una reserva de fuerzas especiales lista de ser necesario

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el Esmad podría hacer presencia en Cali para evitar bloqueos durante la investidura presidencial

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, tampoco fue invitado a la posesión de Abelardo de la Espriella: no hay claridad sobre el futuro del tribunal

La ausencia del magistrado marca un hecho inédito desde la entrada en funcionamiento del tribunal en 2018 y ocurre mientras la administración entrante plantea revisar el funcionamiento, los recursos y el papel de la justicia transicional

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, tampoco fue invitado a la posesión de Abelardo de la Espriella: no hay claridad sobre el futuro del tribunal

El senador republicano Rick Scott señaló a Gustavo Petro de ser “amigo de Díaz-Canel y Maduro”: “Es una persona muy mala”

El congresista afirmó que el saliente jefe de Estado colombiano no es una buena persona

El senador republicano Rick Scott señaló a Gustavo Petro de ser “amigo de Díaz-Canel y Maduro”: “Es una persona muy mala”

Margarita Rosa de Francisco confesó su decepción por la gestión de Gustavo Petro en su gobierno: “Me avergonzaron”

La actriz y escritora vallecaucana trazó una distinción que, según ella, tardó cuatro años en formular: creer en un proyecto político no equivale a avalar a quien lo encarna

Margarita Rosa de Francisco confesó su decepción por la gestión de Gustavo Petro en su gobierno: “Me avergonzaron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Quién es quién en la segunda temporada de ‘Cien años de soledad’ en Netflix: nuevos personajes y nuevos actores

Lina Tejeiro se refirió a la controversial relación con Iván Marín en ‘MasterChef Celebrity’: “Se la tengo que montar a alguien”

Así fue el secuestro de Alfonso Lizarazo por las Farc: fue retenido mientras realizaba una labor social en el Valle del Cauca

Melanie Pavola insistió en que tuvo una relación con J Balvin: estas serían las nuevas pruebas de sus encuentros con el cantante

Deportes

Esta fue la dura sanción que recibió el técnico de Patriotas por el “show” que armó en el partido ante Real Santander por el Torneo BetPlay

Esta fue la dura sanción que recibió el técnico de Patriotas por el “show” que armó en el partido ante Real Santander por el Torneo BetPlay

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Polémica declaración de exárbitro tras el comentario de Kevin Castaño a Jáminton Campaz: “Los colombianos no tienen cerebro”

Un cupo para tres equipos: así será el cierre de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Femenina

Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City: hora y dónde ver en Colombia los partidos de pretemporada de los clubes de Europa