Gustavo Petro no podría viajar a Estados Unidos antes de terminar su mandato el 7 de agosto: el Gobierno Trump no le ha aprobado la visa

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

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La imposibilidad de viajar a Estados Unidos afecta directamente los planes de salida internacional del presidente Gustavo Petro en los últimos días de su gestión.

Caracol Radio reveló que el mandatario aún no ha recibido la visa indispensable para desplazarse a ese país, situación que bloquea no solo su viaje, sino también otros procedimientos logísticos clave.

La ausencia de visa impide que el mandatario gestione permisos para sobrevolar territorio estadounidense y dificulta la obtención de autorizaciones para el abastecimiento de combustible del avión presidencial. La aeronave oficial de Colombia sigue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, lo que restringe diversos servicios hasta que exista una autorización expresa de las autoridades estadounidenses.

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La imposibilidad de viajar a Estados Unidos afecta directamente los planes de salida internacional del presidente Gustavo Petro en los últimos días de su gestión - crédito Federico Ríos/NYT

En este contexto, el viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos permanece en suspenso. El presidente no puede abandonar Colombia rumbo a ese país mientras no se expida la visa correspondiente ni se levanten las restricciones asociadas a la aeronave. La única alternativa viable sería obtener un permiso especial o una visa oficial otorgada por el gobierno estadounidense para sortear los obstáculos derivados de la inclusión del avión en la lista Ofac.

La Casa de Nariño confirmó que ya se presentó una solicitud formal a las autoridades estadounidenses para permitir el viaje, que sería el último desplazamiento internacional de Petro como jefe de Estado. La petición cobró fuerza tras una conversación telefónica reciente entre Gustavo Petro y Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos.

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Según fuentes oficiales, consultadas por el medio de comunicación ya mencionado, Donald Trump manifestó desconocer la situación de la aeronave y se comprometió a revisar el caso para facilitar su exclusión de la lista que restringe su operación.

La Casa de Nariño confirmó que ya se presentó una solicitud formal a las autoridades estadounidenses para permitir el viaje, que sería el último desplazamiento internacional de Petro como jefe de Estado - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Hasta que no se resuelva la expedición de la visa y la situación legal del avión presidencial, la posibilidad de que Gustavo Petro realice el viaje internacional sigue siendo incierta. Las próximas decisiones del gobierno estadounidense serán determinantes para definir si el mandatario colombiano podrá concretar su desplazamiento antes de concluir su periodo.

Petro explicó el motivo de la visita en un mensaje publicado el 2 de agosto de 2026 en X: “Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EEUU; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto (sic)”.

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Canciller Rosa Villavicencio aclaró si Gustavo Petro será excluido de la lista Ofac antes de finalizar su Gobierno

A pocos días del cambio de mando, la canciller Rosa Villavicencio presentó un balance diplomático del Gobierno Petro. Destacó que las relaciones con Estados Unidos “no quedan mal”, aunque “estamos en desacuerdo por la manera como hubo intromisión en el tema de las elecciones”. Destacó que la relación bilateral sigue “activa” en comercio y cooperación, y mencionó la entrega del beneplácito a Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios.

Respecto a la inclusión de Gustavo Petro en la lista Ofac, Villavicencio expresó que “si se actúa en justicia, el presidente debería ser excluido” y atribuyó la medida a su postura sobre Palestina: “La inclusión del presidente Petro en la lista fue sobre todo por su posicionamiento de decir por su nombre lo que estaba pasando con el pueblo palestino”. Aclaró que “no hay ningún enjuiciamiento de tipo penal, no hay ninguna investigación contra el presidente Petro, sino que es una medida administrativa”.

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Sobre la lucha antidrogas, Villavicencio afirmó que “ha habido un achatamiento completamente del crecimiento de las hectáreas en cultivo de hoja de coca” y señaló un “decrecimiento del 8%” en los cultivos, con 15.000 hectáreas ya produciendo alternativas legales.