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Lina Tejeiro se refirió a la controversial relación con Iván Marín en ‘MasterChef Celebrity’: “Se la tengo que montar a alguien”

La actriz contó en vivo que hace entre 5 y 6 años intentaron montar juntos un show de stand-up por sugerencia del comediante Riaño, un proyecto que nunca se concretó

La actriz explicó en un live de TikTok que la tensión con el comediante comenzó como un juego desde el primer capítulo - crédito @elamplificadorcol/IG

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Lina Tejeiro reconoció en una transmisión en vivo que se la “montó” a Iván Marín desde el inicio de MasterChef Celebrity, y explicó que su actitud directa —no su intención de hacerle daño— es lo que genera polémica en redes, convirtiéndose para muchos en la villana de esta temporada.

La actriz de origen llanero hizo la aclaración en la noche del 4 de agosto durante una transmisión en su cuenta de TikTok, luego de que las imágenes del comediante llorando en plena competencia se viralizaran y la señalaran como responsable.

Qué pasó realmente con Iván Marín en la cocina

El llanto de Marín en MasterChef Celebrity tuvo dos momentos distintos que el público terminó mezclando.

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Iván Marín lloró cuando Lina Tejeiro se burló de su falta de talento para la cocina - crédito Canal RCN

En el segundo episodio de la temporada, el humorista se quebró por el miedo a ser el primer eliminado: “Ver que ese temor se materializa es muy duro. Si nos dan ese delantal, yo ya salgo”, dijo frente a las cámaras, sentado en una de las tarimas del set. En ese capítulo, el reto consistía en preparar un flan de piña caramelizada a partir de recetas guiadas solo por emojis.

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El segundo episodio de llanto ocurrió en un reto creativo posterior, cuando la presentadora Claudia Bahamón anunció el fin del tiempo. Marín no lloraba por un error, sino por satisfacción: “Me pongo muy feliz cuando nos dicen ‘manos arriba’ y veo que está como lo planeamos”, explicó. Sentía que había logrado algo que nunca creyó capaz de hacer.

Por qué Tejeiro dice que no quería cocinar con él

En el live de TikTok, Tejeiro aclaró que sus diferencias con Marín arrancan desde el primer capítulo, cuando el comediante hizo un comentario que no le gustó. A partir de ahí, según ella misma contó, decidió “montársela” como un juego, señalándolo por no estudiar los platos al mismo ritmo que el resto del grupo.

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El comediante no contuvo las lágrimas debido a una situación que presenta por las constantes críticas de Lina Tejeiro - crédito @masterchefcelebrityco/IG

La actriz subrayó que no era la única que le pedía más dedicación, pero que su forma de decirlo —directa y sin rodeos— la convierte en el blanco visible. “No digo ‘Ay, Ivancito, deberías meterle más intención’. No, digo: ‘Estudia, hermano, estudia’”, explicó, y reconoció que ese estilo le juega en contra ante la audiencia.

La historia previa que pocos conocían

Lo que Tejeiro también reveló en la transmisión es que ella e Iván Marín se conocen desde hace varios años, mucho antes del reality. Hace entre 5 y 6 años, el comediante Riaño le propuso que grabara su propio show de stand-up y la conectó con Marín para que la ayudara a escribirlo y montarlo. El proyecto nunca avanzó.

Tejeiro admitió que tiene un sentido del humor propio que no todos conocen ni comparten, y que esa fue precisamente la razón por la que Riaño le sugirió el formato. La idea quedó en nada, pero dejó una relación de años con Marín que ahora se desarrolla —con tensiones— bajo las luces del Canal RCN.

La defensa desde afuera del programa

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Lina Tejeiro se ha mantenido alejada de Iván Marín por su mala participación en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Mientras la polémica crecía, la esposa de Iván Marín también tomó posición públicamente en defensa del comediante.

“Siempre estaré orgullosa de ese ser humano que eres, sin máscaras, sin aparentar nada; eres un hombre bueno, noble, respetuoso, sencillo, sensible y amoroso. Yo me gané el cielo a tu lado y digan lo que digan, hagan lo que hagan, tus ojos nunca mienten, no hay maldad en tu corazón, te amo”, escribió la pareja del comediante.

La dinámica entre ambos se convirtió en uno de los ejes narrativos de esta temporada del reality, con Tejeiro asumiendo el rol que la audiencia suele leer como el de la villana, un lugar que, según sus propias palabras, ocupa por ser “menos polite” y no por malicia.

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