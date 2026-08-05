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Hombres que transportaban un cadáver en una hamaca en el sur de Bogotá fueron detenidos por la Policía

Los delincuentes atacaron a los uniformados con armas de fuego al percatarse de que estaban siendo requeridos

El operativo policial inició por alertas de disparos en una zona del sur de Bogotá, lo que terminó con la intercepción de ciudadanos que transportaban un cuerpo sin vida en una hamaca - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
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El miércoles 5 de agosto de 2026 se confirmó que tres hombres fueron capturados como presuntos responsables del homicidio de un hombre en Usme, localidad ubicada al extremo sur de Bogotá, tras un procedimiento policial en el que también se les incautaron dos armas de fuego.

Según la Policía Nacional, los detenidos registraban antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por delitos como homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar.

El caso ocurrió en el sector de la invasión Tocaimita, en el barrio Chapinerito, en el momento en el que una patrulla de vigilancia fue alertada por la comunidad sobre disparos en la zona y, al llegar, los uniformados que atendieron el caso se encontraron con varios ciudadanos que trasladaban en una hamaca el cuerpo sin vida de una persona.

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De acuerdo con el reporte oficial, al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos atacaron con armas de fuego a los policías.

Tras el uso de las armas de dotación y una persecución por una zona montañosa, fueron detenidos y se recuperaron dos armas que habían sido arrojadas a la maleza por parte de los involucrados que pretendían escapar.

Los delincuentes transportaban el cadáver por la zona montañosa para evitar ser detectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los delincuentes transportaban el cadáver por la zona montañosa para evitar ser detectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el informe oficial entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá se confirmó que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Del mismo modo, la institución informó que en los primeros siete meses de 2026 se registró una reducción del 9% en los homicidios en Bogotá y la captura de más de 22.459 personas por distintos delitos, debido a los constantes operativos por parte de los uniformados, especialmente en los sectores problemáticos de la ciudad.

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Conductor fue rescatado tras ser víctima de robo en el sur de Bogotá

En medio de los operativos que las autoridades adelantan en el sur de Bogotá para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los capitalinos se confirmó el hallazgo de una víctima de robo, aunque en esta ocasión el ciudadano se encontraba con vida.

De acuerdo con el reporte realizado por la Policía Nacional, se llevó a cabo el rescate de un conductor abandonado en una zona boscosa cerca del río Fucha y capturó a un presunto responsable del hurto de su camioneta, tras un falso servicio solicitado por una plataforma de transporte entre las localidades de Los Mártires y San Cristóbal.

Hombre tendido en el suelo con manos y pies atados con cuerda, viste camiseta oscura, jeans y botas embarradas, en un entorno boscoso con hojas y ramas.
El conductor tomó uno de los servicios recomendados por una aplicación de transporte y terminó siendo víctima de robo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el informe presentado por la institución, la víctima fue hallada amarrada de pies y manos, debido a que los agresores pretendían evitar que lograra escapar.

Afortunadamente, una patrulla llegó al lugar tras recibir información de la comunidad y, en ese momento, se encargó de su recate, además de proteger su integridad y ponerla a salvo al trasladarla a un lugar seguro donde pudiera comunicarse con sus familiares.

Un vehículo circulando con una luz delantera fundida puede generar multas de hasta $1.200.000 y poner en riesgo la seguridad vial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El vehículo fue llevado a un parqueadero en el Restrepo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el informe oficial, la Policía reportó que el sistema de rastreo GPS del vehículo y los oportunos reportes ciudadanos permitieron ubicar el automotor en un parqueadero público, donde los criminales intentaban ocultarlo de las autoridades.

Precisamente, en el estacionamiento que se encuentra ubicado en el sector del Restrepo fue el lugar en el que se produjo la captura de uno de los señalados.

En cuanto al detenido, se confirmó que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la víctima realizó la respectiva denuncia con el fin de evitar que el criminal sea dejado en libertad.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía recordó a los ciudadanos que las denuncias sobre cualquier tipo de crimen del que sean testigos o víctimas pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123.

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