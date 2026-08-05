Bogotá no ha declarado emergencia por El Niño: alertan falta de acciones y coordinación ante riesgos para 8 millones de habitantes

La concejala Quena Ribadeneira y el senador Kevin Gómez afirman que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán no ha puesto en marcha medidas para prevenir impactos en agua, energía e incendios - crédito Prensa Concejala Quena Ribadeneira

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En un contexto de alta preocupación por las graves consecuencias del fenómeno de El Niño que ya movilizan a las autoridades del país, concejales y congresistas del Pacto Histórico denunciaron que Bogotá sigue sin declarar ninguna alerta ni activar mecanismos de prevención, a pesar de que el Gobierno nacional ya decretó la situación de desastre nacional.

La concejala Quena Ribadeneira y el senador Kevin Gómez advirtieron que la Administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, no ha asumido una postura preventiva frente a uno de los eventos climáticos más intensos que, según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), podría enfrentar el país desde 1950.

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El Ideam estimó que la probabilidad de fortalecimiento de El Niño supera el 95% para el segundo semestre de 2026, lo que podría derivar en afectaciones al abastecimiento de agua, el sistema energético, el incremento de incendios forestales y la seguridad alimentaria en Bogotá. Pese a estos riesgos, el Distrito aún no activa herramientas para acelerar recursos, coordinar sectores y fortalecer su capacidad de respuesta, presuntamente exponiendo a cerca de 8 millones de habitantes a eventuales crisis en servicios básicos.

La falta de medidas preventivas en Bogotá podría afectar el abastecimiento de agua, el sistema energético y la seguridad alimentaria de cerca de 8 millones de habitantes - crédito Idiger

Bogotá, sin declaración ni planes de emergencia

“Bogotá no puede volver a improvisar. Ya vivimos más de un año de racionamiento de agua por la falta de previsión y hoy vemos a una administración que nuevamente llega tarde. Si el distrito no actúa desde ya, la ciudad podría enfrentar afectaciones en el abastecimiento de agua, el suministro de alimentos y el sistema energético. Afectando a cerca de 8 millones de personas. La obligación de un alcalde es proteger a Bogotá, no esperar a que la crisis estalle para reaccionar”, señaló la concejala Ribadeneira, que anunció que citará un debate de control político para que el alcalde y su gabinete respondan por la falta de acciones preventivas.

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Los concejales advierten que la inacción del distrito resulta aún más grave, ya que el Gobierno nacional –a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)– ya formuló un plan de acción específico, cinco líneas estratégicas y medidas presupuestales para abastecimiento de agua, seguridad alimentaria, transición energética, salud pública y prevención de incendios forestales.

Riesgo a los servicios y a la alimentación

De acuerdo con informes técnicos, el Sistema Interconectado Nacional podría enfrentar entre 21 y 24 semanas de alta exigencia, con una demanda de energía superior a 100 GWh diarios, lo que pone presión sobre el suministro, especialmente si persisten temperaturas elevadas y baja hidrología.

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Al mismo tiempo, la reducción de lluvias afectaría la producción agrícola de productos fundamentales como papa, cebolla, tomate, zanahoria, maíz, arroz, plátano, frutas y hortalizas, incrementando el precio de los alimentos y el riesgo de desabastecimiento en Bogotá.

El Ideam advirtió que la probabilidad de fortalecimiento del Fenómeno de El Niño supera el 95% para el segundo semestre de 2026 - crédito @humedalesbogota/X

El senador Gómez recordó que la Nación ya adoptó medidas excepcionales para enfrentar el fenómeno y llamó a las administraciones locales a actuar “con la misma responsabilidad”. “El Gobierno nacional ya declaró la situación de desastre porque entendió la magnitud de la amenaza y la necesidad de actuar con anticipación. No tiene sentido que, mientras la Nación pone a disposición todas las herramientas, Bogotá no haga nada por un capricho del alcalde de llevarle la contraria al Gobierno nacional; lo que está en juego son las vidas de millones de bogotanos”, señaló Gómez.

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Respuestas del distrito y críticas por la falta de acción

Según el derecho de petición que originó la denuncia, el Idiger respondió que la administración distrital “se encuentra formalmente en la fase de formulación de acciones estratégicas”, un proceso que aún está en diseño y planeación sectorial. El distrito argumenta que está consolidando compromisos con cada sector para estructurar el Plan de Acción Distrital frente al Fenómeno de El Niño, pero no hay fecha de adopción ni medidas de emergencia ya implementadas.

En cuanto a la modelación de riesgos, el Idiger indicó que la responsabilidad de los estudios recae en la Secretaría de Ambiente (ambiental y de abastecimiento) y la Eaab (agua), mientras que la modelación energética corresponde al sector de Minas y Energía a nivel nacional.

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El Idiger informó que Bogotá apenas está en fase de formulación del Plan de Acción Distrital frente al Fenómeno de El Niño y aún no tiene fecha de adopción - crédito Sala de Prensa Quena Ribadeneira

Medidas nacionales y la diferencia con Bogotá

El Gobierno nacional, por su parte, ya instauró cinco líneas estratégicas en su Plan de Acción Específico: abastecimiento y uso eficiente del agua, apoyo a la seguridad alimentaria, transición energética con autogeneración en zonas vulnerables, vigilancia epidemiológica y prevención de incendios forestales. Todas estas acciones ya cuentan con responsables, cronogramas, metas y mecanismos de articulación.

Ribadeneira y Gómez alertaron que la falta de reacción de Bogotá pone en riesgo especialmente a las localidades y familias más vulnerables, que serían las primeras y más gravemente afectadas por posibles cortes de agua, alzas en el precio de los alimentos y restricciones energéticas.

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“El país se está preparando para un fenómeno de El Niño que amenaza con ser el peor en décadas y que puede afectar la disponibilidad de agua, energía y alimentos. El Gobierno nacional ya se está anticipando y tomando medidas preventivas, pero Bogotá no. Galán sigue sin activar la emergencia ni anticiparse a los hechos”, denunció Ribadeneira.

La concejala y el senador concluyeron que, de no actuar con prontitud, el alcalde Galán tendrá que responder política y públicamente por las consecuencias.