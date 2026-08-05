Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ministro de Hacienda designado anunció de cuánto será el millonario recorte en el nuevo gobierno y qué impuestos podría eliminar

Miguel Gómez Martínez informó, entre otras cosas, que “la única manera de resolver en el mediano plazo el problema fiscal que tenemos, que es muy grave, es con un mayor crecimiento económico”

Dinero - Colombia
Abelardo de la Espriella anunció recortes en el gasto para manejar mejor las finanzas del Estado colombiano - crédito Colprensa
Guardar

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, anticipó que el próximo gobierno de Colombia tendrá como prioridad un recorte del gasto público de al menos 1% del PIB, es decir, $20 billones, una medida que busca enviar un mensaje de compromiso fiscal a los mercados. “La primera, evidentemente, el recorte del gasto público, que va a ser una proporción muy grande”, afirmó a Caracol Radio antes de asumir la cartera el 7 de agosto. Según el funcionario, este ajuste será anunciado en los primeros días de la administración entrante.

Con anterioridad, durante el en el evento Proyecto Colombia, afirmó que el déficit fiscal real del país alcanza el 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra superior a la reportada de manera oficial. Explicó que el porcentaje surge al sumar todas las obligaciones financieras que permanecían ocultas, lo que, según él, convierte a Colombia en el segundo país con el déficit fiscal más alto del mundo.

PUBLICIDAD

El recorte más importante de la historia

De acuerdo con Gómez, el Gobierno colombiano prepara el recorte de gasto más importante en la historia republicana del país. Además, sostuvo que la magnitud del ajuste fiscal será necesaria para enfrentar la situación y estabilizar las cuentas públicas.

“Y se los voy a decir con toda tranquilidad. El déficit real de Colombia es 7,8% del PIB. No es lo que nos han dicho. La cifra es 7,8%”, señaló el ministro, que manifestó la urgencia de exponer la realidad fiscal y adoptar medidas contundentes para corregir el rumbo económico.

Miguel Gómez Martínez reeemplazará a Germán Ávila en el Ministerio de Hacienda - crédito Universidad del Rosario
Miguel Gómez Martínez reeemplazará a Germán Ávila en el Ministerio de Hacienda - crédito Universidad del Rosario

La segunda prioridad será atender la crisis del sector eléctrico, con el objetivo de garantizar liquidez y evitar un apagón nacional.

“Tenemos que entregarle liquidez al sector eléctrico para que podamos prender al máximo las plantas térmicas y tratar de evitar, en la medida de lo posible, el apagón que nos amenaza”, sostuvo el funcionario entrante. Gómez Martínez subrayó la urgencia de robustecer el sistema eléctrico para asegurar la continuidad del servicio en todo el país.

PUBLICIDAD

En materia de salud, el futuro ministro señaló que el sistema requiere nuevos recursos para evitar un colapso y para recuperar gradualmente los niveles de atención. “Necesitamos que la deuda que tiene el sistema de salud pueda irse resolviendo lentamente para que el sistema, primero, no colapse y, segundo, podamos ir gradualmente recuperando los niveles de atención que hemos perdido”, expresó el funcionario en entrevista.

Financiamiento de salud y energía

Consultado sobre cómo planea el gobierno equilibrar el recorte de gastos con la necesidad de financiar salud y energía, Gómez Martínez enfatizó la importancia de estimular el crecimiento económico a través de la inversión y la confianza empresarial. “La única manera de resolver en el mediano plazo el problema fiscal que tenemos, que es muy grave, es con un mayor crecimiento económico”, concluyó el designado ministro de Hacienda.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Congreso de la República será clave para la reforma tributaria que presente el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Anteriorimente, durante la presentación que hizo en el vento, expuso sus críticas a la estructura fiscal vigente. Describió como “increíble” la existencia de ciertos gravámenes y resaltó que en el país se aplican 16 impuestos a nivel central, muchos de los cuales, a su juicio, carecen de sentido en la actualidad. “Algunos de ellos, uno como que realmente no, no entiende cómo existen, ¿no?”, señaló.

Reveló que recibió numerosas solicitudes para compartir el borrador de la reforma tributaria. “¿No me prestas el borrador de la reforma tributaria?”, comentó, para luego agregar entre risas: “No se lo he prestado a mi señora”. El economista manifestó que recibe comentarios de diversos sectores, pero observa que la mayoría de las propuestas coinciden en aspectos clave: “Uno ve que hay un tronco de propuestas en las que todo el mundo dice: ‘Hay que moverse en esta dirección’”.

Hizo énfasis en el impuesto de timbre, al que calificó como un “vestigio colonial”. “¿Cómo puede existir un impuesto de timbre, por ejemplo? Es un impuesto de la Colonia. Eso era con la alcabala”, cuestionó. Añadió que este tributo se basa en prácticas históricas y resulta anacrónico para la economía actual.

Anif estima un recorte de $53 billones para ajustar las finanzas del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters
Anif estima un recorte de $53 billones para ajustar las finanzas del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Pago anticipado del impuesto de timbre

Gómez Martínez cuestionó la lógica detrás del pago anticipado del impuesto de timbre en contratos de largo plazo. “Hacemos que las compañías paguen el impuesto de timbre de un contrato a veinte años, que lo paguen por anticipado. ¿En qué país del mundo se le ocurre uno decir: ‘Bueno, y si el contrato dura veinte años y lo rompo en el año ocho’? ‘Ah, no, ya pagaste el impuesto’”, expresó.

Dichas declaraciones reflejan su preocupación por la falta de adecuación de la normativa fiscal a la realidad de las operaciones comerciales.

Apuntó en su intervención que el sistema tributario requiere una revisión profunda para alinearse con las necesidades actuales. Insistió en la importancia de recoger las inquietudes provenientes de distintos sectores y sugirió que el debate debe centrarse en la racionalización de los impuestos vigentes y en la eliminación de aquellos que considera obsoletos.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGustavo PetroMinisterio de HaciendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Pese a la percepción general de que la IA genera valor, gran parte de las organizaciones se enfrenta a dificultades para medir el retorno de sus inversiones

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

El preparador físico Hernando Arias habló de la negativa de James Rodríguez a montar bicicleta luego de entrenar: “Debería aprender de Haaland”

El capitán de la selección Colombia en el Mundial 2026 manifestó, en el documental sobre su vida producido por Netflix, que él no hacía bicicleta “porque no iba a correr el Tour de Francia”

El preparador físico Hernando Arias habló de la negativa de James Rodríguez a montar bicicleta luego de entrenar: “Debería aprender de Haaland”

Ley que transforma el sistema de donación de órganos en Colombia ya fue sancionada por el Congreso: “Salvará la vida de miles”

El nuevo marco legal, tras la firma de la anterior mesa directiva del legislativo, redefinirá cómo operarán los hospitales, el personal sanitario y las campañas públicas para incrementar el acceso a procedimientos vitales en el país

Ley que transforma el sistema de donación de órganos en Colombia ya fue sancionada por el Congreso: “Salvará la vida de miles”

Decapitada y en avanzado estado de descomposición hallaron el cuerpo de una mujer de 28 años en Jardín, Antioquia

Los investigadores analizan si el homicidio estaría vinculado con un posible ajuste de cuentas en el suroeste del departamento, mientras evalúan una eventual conexión con otro cadáver hallado en la vereda Río Claro

Decapitada y en avanzado estado de descomposición hallaron el cuerpo de una mujer de 28 años en Jardín, Antioquia

Aumento del salario mínimo e inflación generan tensión en las decisiones del Banco de la República: “Se le ha dado excesivo protagonismo”

Codirectores del Emisor señalaron, según las minutas de la reunión de la junta directiva del 31 de julio de 2025, que las presiones de oferta “no tienen que ver”

Aumento del salario mínimo e inflación generan tensión en las decisiones del Banco de la República: “Se le ha dado excesivo protagonismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

José Ordóñez recordó al fallecido Alfonso Lizarazo: “No sabía que yo sería un dolor de cabeza”

José Ordóñez recordó al fallecido Alfonso Lizarazo: “No sabía que yo sería un dolor de cabeza”

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Deportes

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

América de Cali no quiere perder puntos: esta sería su defensa en la Dimayor por el caso Yhormar Hurtado

Así fue la presentación de Leonai Souza, el fichaje brasileño de Millonarios: estos son los detalles de su contrato

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

El papá de Gustavo Puerta habría tenido que pagar “centenares de millones” para que llegara a ser futbolista profesional