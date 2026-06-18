Estas son las instancias disponibles para que los candidatos aclaren dudas sobre los resultados en las elecciones presidenciales

El registrador Hernán Penagos afirmó que la segunda vuelta presidencial en Colombia cuenta con cuatro instancias para presentar reclamaciones electorales - crédito Registraduría Nacional

A tres días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la transparencia del proceso electoral y las alternativas con las que cuentan los equipos de los candidatos para despejar cualquier inquietud sobre los resultados se convirtieron en tema central.

En entrevista con Semana, el registrador nacional, Hernán Penagos, detalló que existen cuatro momentos clave en los que Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, pueden ejercer su derecho a reclamar o solicitar verificaciones dentro del procedimiento oficial.

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Cuatro etapas para presentar reclamaciones

De acuerdo con lo expuesto por Penagos en el medio citado, el sistema electoral colombiano establece cuatro instancias para que los candidatos y sus equipos puedan despejar dudas:

El registrador Hernán Penagos explicó que los equipos de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pueden pedir revisiones en cuatro etapas del trámite oficial - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

1. Mesa de votación: en este primer nivel, los testigos de cada campaña pueden elevar reclamaciones ante los jurados de votación, que tienen la obligación de recibirlas y dejarlas registradas. Aquí, el control se ejerce en tiempo real y ante la presencia de todos los actores del proceso.

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2. Comisiones escrutadoras municipales: tras el cierre de las mesas, las comisiones escrutadoras —integradas por jueces de la República— se convierten en el segundo escenario para debatir posibles inconformidades. “Los partidos, de manera pública, llegan con sus abogados y con sus actas electorales pueden pedir verificación”, explicó Penagos.

3. Escrutinio departamental: el proceso continúa en las capitales de los departamentos, donde se realiza la sumatoria de los resultados de cada municipio. En este nivel participan los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que añade una capa adicional de vigilancia y control institucional.

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4. Consolidación nacional en Bogotá: finalmente, la información recabada en todo el país se consolida en la sede central del CNE en Bogotá. En esta instancia, los partidos tienen la oportunidad de presentar cualquier reclamación que no haya sido resuelta en las etapas anteriores.

Según Penagos, “no hay sistema electoral en toda la región donde un candidato tenga cuatro instancias para presentar solicitudes, aclaraciones o reclamaciones”.

Transparencia y ausencia de reclamos en la primera vuelta

La consolidación nacional en Bogotá permite que los partidos presenten ante el CNE reclamaciones pendientes de la segunda vuelta presidencial - crédito @Registraduria/X

Consultado sobre los reparos públicos que realizó el presidente Gustavo Petro tras la primera vuelta, el registrador recalcó que ningún partido ni candidato presentó reclamaciones formales durante el escrutinio nacional.

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“El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el escrutinio nacional. Ningún partido o candidato presentó reclamaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de consolidación y escrutinio por el que se declara a las personas que llegan a la segunda vuelta fue realizado de manera impecable”, remarcó Penagos en Semana.

Frente a las dudas expresadas desde distintos sectores políticos, Penagos insistió en que todas han sido explicadas de manera pública y ante representantes de la Fiscalía, la Contraloría, la observación internacional y los partidos políticos.

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La preocupación por la desinformación: “Mentira pura y dura”.

En paralelo a la explicación del proceso, Penagos manifestó su inquietud ante el impacto que la desinformación puede tener en la percepción ciudadana sobre la legitimidad del proceso electoral.

El registrador sostuvo que las dudas sobre el proceso electoral fueron explicadas en público ante la Fiscalía, la Contraloría, la observación internacional y los partidos políticos - crédito Registraduría Nacional

En diálogo con la revista mencionada, el registrador advirtió: “Me preocupa la desinformación, me preocupan las noticias falsas, me preocupa la manera cómo en las redes presentan datos de otros años, cómo con inteligencia artificial alteran las actas electorales, la manera como se miente en las redes sociales, porque ya no es ni siquiera desinformación, es mentira pura y dura”.

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El funcionario se refirió específicamente a la circulación de un video falso en el que aparecen personas marcando supuestamente un tarjetón electoral. Penagos aclaró que es imposible que ese tipo de alteraciones ocurra, debido a que el material electoral está bajo custodia de la fuerza pública y dotado de GPS. Además, explicó que las tarjetas mostradas en el video corresponden a material utilizado exclusivamente para pedagogía, no a tarjetones originales.

“Eso va generando una sensación de preocupación en la ciudadanía que yo la entiendo, porque un ciudadano del común no tiene por qué saberlo”, puntualizó el registrador. También rechazó otras versiones falsas, como la existencia de lapiceros que supuestamente alteran la marcación del voto, y enfatizó que cualquier persona puede llevar su propio bolígrafo para sufragar.

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Penagos advirtió que la propagación de noticias falsas puede escalar en violencia social: “La preocupación es que la desinformación en Colombia hoy tiene a la sociedad dividida. Hoy tiene a muchos ciudadanos y dirigentes maltratándose de manera verbal, pero mañana puede tener a la ciudadanía enfrentada, golpeándose”, concluyó.