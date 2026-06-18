Colombia

Iván Cepeda se refirió a si extraditará a ‘Iván Mordisco’ si gana la Presidencia: “Tiene una deuda inmensa con este país”

El candidato presidencial del Pacto Histórico sostuvo que el líder guerrillero sería el responsable de un atentado en Cajibío, Cauca, que dejó 20 civiles muertos y 36 heridos

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Iván Cepeda promoverá que alias Iván Mordisco responda por crímenes de lesa humanidad - crédito Colprensa/AFP
Iván Cepeda promoverá que alias Iván Mordisco responda por crímenes de lesa humanidad - crédito Colprensa/AFP

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, se refirió a las medidas que impulsaría de llegar a ser elegido como presidente de Colombia en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.

Una de ellas tiene que ver en materia de seguridad y justicia, específicamente con la posible extradición de Nestor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor Central (EMC).

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El aspirante a la Casa de Nariño, en una entrevista concedida a Noticias RCN, afirmó que promoverá esta figura hacia el líder guerrillero, teniendo en cuenta que enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito Joaquín Sarmiento/AFP
Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Si cumplen con las condiciones que plantean la Constitución y la ley y si esas personas están en poder de la justicia, por supuesto que habrá extradición”, declaró Cepeda al noticiero nacional.

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Sin embargo, enfatizó en que, antes de que sea enviado al extranjero, debe responder por sus delitos ante la justicia colombiana, al recordar que Vera Fernández sería el autor intelectual de un ataque con explosivos registrado en Cajibío (Cauca) que dejó 20 muertos y 36 heridos.

“El señor Iván Mordisco tiene una deuda inmensa con este país y él es responsable de crímenes internacionales, como el atentado que hizo contra la población en una vía pública en el Cauca que le quitó la vida a 20 civiles, eso es un crimen de lesa humanidad. Ese señor debe ser capturado y sometido a la justicia colombiana, no estadounidense, y responder ante las víctimas. El señor Mordisco tiene en este momento la condición de un criminal de lesa humanidad”, afirmó.

- crédito Captura de Video Policía Nacional
- crédito Captura de Video Policía Nacional

De igual manera, el candidato del Pacto Histórico no cerró las puertas a que la extradición también sea aplicada a varios integrantes que no se encuentren en procesos de paz con el Estado colombiano, como es el caso de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc.

Personas que no estén en procesos de paz, que no estén cumpliendo, que estén atacando a la población civil, el primer deber de las autoridades es perseguirlas y llevarlas a la justicia. Ya veremos si hay delitos que tengan que ver con otros países u otras poblaciones, para tomar esas decisiones”, indicó.

Frente al caso de ‘Calarcá’, Iván Cepeda aclaró que “en ese momento se surte un procedimiento que se hace a través de la Corte Suprema de Justicia, que es la que toma una decisión o da una recomendación al presidente, y es el presidente quien toma las decisiones”.

Alcaldes y Policía exigen priorizar la seguridad y la ley en medio de los diálogos de paz con grupos armados - crédito @ComisionadoPaz/X
Imagen de referencia - crédito @ComisionadoPaz/X

Diálogos de Paz

De otro lado, el candidato presidencial Iván Cepeda hizo referencia a las condiciones con las que podría efectuar mesas de negociación con grupos armados ilegales.

En sus declaraciones a Noticias RCN, el líder progresista aclaró que una ‘línea roja’ será la verificación de que sus acciones armadas no afecten a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“El liderazgo social en Colombia, en los territorios rurales, en las periferias de las grandes ciudades, es vital para las comunidades. Cada vez que asesinan a una persona que ejerce ese rol de dirigencia en una comunidad es un golpe no solamente a la familia, a la persona, sino a la comunidad en su conjunto (...) eso hace inmediatamente que otras personas que quieran ir a pasar de la ilegalidad y dejar las armas a emprender un camino distinto, pues obviamente generan un miedo y un pánico enorme”, explicó.

Incluso, recordó su paso como negociador en el proceso de paz de 2016, y desmintió que se haya tenido un ambiente favorable para la consecución de acuerdos.

Ivan Cepeda, presidential candidate of the Pacto Historico party, speaks during an interview ahead of Colombia’s presidential runoff election, in Bogota, Colombia, June 9, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita
Ivan Cepeda, presidential candidate of the Pacto Historico party, speaks during an interview ahead of Colombia’s presidential runoff election, in Bogota, Colombia, June 9, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita

Esos diálogos no era todo un mundo de rosas y de diálogos y pláticas amables, no. Eso fueron diálogos muy difíciles en los cuales hubo exigencias muy fuertes para que se llegara a la paz. Y no se puede llegar a la paz por otra vía si no es con decisiones auténticamente veraces y que terminen en lo que queremos, que es que se acabe la violencia”, rememoró.

Al ser consultado por la salida del proceso por parte de alias Jesús Santrich y de alias Iván Márquez, Iván Cepeda contestó: “Yo lo he dicho con toda claridad, ellos traicionaron el camino de la paz. Pero es cierto que en su momento hubo jugadas para generar la posibilidad de entrampamientos que querían no solamente hacer un daño a esas dos personas sino al proceso de paz en su conjunto”.

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