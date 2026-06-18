“Con votos, no con amenazas”: Consejo Gremial pide respetar resultado de segunda vuelta electoral en Colombia

Elecciones presidenciales - Segunda vuelta | crédito @Registraduria/X

El Consejo Gremial rechazó las advertencias sobre un eventual estallido social si los resultados de la segunda vuelta presidencial no favorecen a determinados sectores políticos.

La organización pidió respetar el veredicto de las urnas y defender el proceso democrático, luego de declaraciones que anticiparon un escenario de tensión si Abelardo de la Espriella resulta elegido.

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La información publicada por El Tiempo recoge el pronunciamiento de Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, quien rechazó cualquier forma de violencia, bloqueo o presión contra el resultado electoral. Su mensaje se produjo en medio del clima político previo a la segunda vuelta presidencial.

Un votante en Colombia fotografía el tarjetón de la segunda vuelta para la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo 2026-2030 en un puesto de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde el Consejo Gremial rechazamos con vehemencia las declaraciones de actores políticos que advierten que Colombia ‘se va a incendiar’ si triunfa un determinado candidato, o las que, sin sustento, ponen en duda el proceso electoral y la transparencia de las organizaciones electorales”, señaló Gutiérrez.

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La dirigente gremial agregó una frase central de su llamado: “La democracia se fortalece con votos, no con amenazas; con respeto, no con confrontación”. Con esa declaración, el Consejo Gremial buscó marcar distancia frente a cualquier discurso que anticipe violencia, desconocimiento de resultados o presión sobre las instituciones electorales.

Llamado a respetar las urnas

Gutiérrez pidió serenidad y respeto por el resultado que entreguen los ciudadanos en la segunda vuelta. También recordó que la legitimidad democrática depende de que las personas puedan votar libremente y de que las instituciones sean respetadas después de la jornada electoral.

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“Colombia se respeta cuando los ciudadanos pueden votar libremente, cuando se respetan los resultados electorales y cuando se defienden la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho”, afirmó la presidenta del Consejo Gremial.

En su declaración, también hizo un llamado al rechazo de cualquier forma de violencia o bloqueo. Para Gutiérrez, detrás de cada voto hay una voz y detrás del país hay millones de ciudadanos que merecen respeto. El mensaje apuntó a contener la tensión política y a pedir responsabilidad a los líderes que participan en la contienda o influyen sobre sus seguidores.

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La reacción de los gremios se dio después de declaraciones de Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, exdirectores de la UNGRD y del Departamento de Prosperidad Social durante el Gobierno de Gustavo Petro. Ambos se refirieron al escenario que, según ellos, podría abrirse si De la Espriella gana la Presidencia.

Debido a que habrá segunda vuelta hay posibilidad de acumular las dos medias jornadas de descanso remunerado - crédito Lina Gasca/Colprensa

Más organizaciones piden reconocer resultados

Carrillo dijo en una entrevista que “indudablemente, se va a incendiar el país” si De la Espriella resulta electo, al señalar que habría protestas de una parte del país contra ese candidato. Bolívar, por su parte, afirmó que si se intenta atacar a la izquierda “se va a formar una guerra civil” porque la gente no se dejaría.

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El pronunciamiento del Consejo Gremial no fue el único llamado a la calma. Este 17 de junio, más de 50 entidades y organizaciones de la sociedad civil también pidieron a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus campañas y a los principales líderes políticos, comprometerse públicamente a reconocer los resultados de las urnas.

Entre las organizaciones mencionadas están la Misión de Observación Electoral, Transparencia por Colombia y la Red Nacional de Mujeres. El llamado conjunto busca promover la calma entre seguidores y contribuir a una transición democrática dentro de un marco de respeto por las instituciones.

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Con ese mensaje, los gremios y las organizaciones civiles insistieron en que la segunda vuelta debe resolverse con votos y no con amenazas. La petición central es que los actores políticos acepten el resultado electoral, eviten discursos que aumenten la tensión y contribuyan a preservar la confianza ciudadana en el proceso democrático.