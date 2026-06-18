Colombia

“Con votos, no con amenazas”: Consejo Gremial pide respetar resultado de segunda vuelta electoral en Colombia

El Consejo Gremial rechazó advertencias sobre un posible estallido social si gana Abelardo de la Espriella y pidió calma, respeto por las urnas y rechazo a cualquier bloqueo

Guardar
Google icon
La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso que los jurados de votación de la primera vuelta en Colombia repitan esa función en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito @Registraduria/X
Elecciones presidenciales - Segunda vuelta | crédito @Registraduria/X

El Consejo Gremial rechazó las advertencias sobre un eventual estallido social si los resultados de la segunda vuelta presidencial no favorecen a determinados sectores políticos.

La organización pidió respetar el veredicto de las urnas y defender el proceso democrático, luego de declaraciones que anticiparon un escenario de tensión si Abelardo de la Espriella resulta elegido.

PUBLICIDAD

La información publicada por El Tiempo recoge el pronunciamiento de Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, quien rechazó cualquier forma de violencia, bloqueo o presión contra el resultado electoral. Su mensaje se produjo en medio del clima político previo a la segunda vuelta presidencial.

Manos sostienen un teléfono móvil tomando una foto de un tarjetón electoral colombiano para las elecciones presidenciales 2026-2030, con la bandera de Colombia de fondo.
Un votante en Colombia fotografía el tarjetón de la segunda vuelta para la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo 2026-2030 en un puesto de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el Consejo Gremial rechazamos con vehemencia las declaraciones de actores políticos que advierten que Colombia ‘se va a incendiar’ si triunfa un determinado candidato, o las que, sin sustento, ponen en duda el proceso electoral y la transparencia de las organizaciones electorales”, señaló Gutiérrez.

PUBLICIDAD

La dirigente gremial agregó una frase central de su llamado: “La democracia se fortalece con votos, no con amenazas; con respeto, no con confrontación”. Con esa declaración, el Consejo Gremial buscó marcar distancia frente a cualquier discurso que anticipe violencia, desconocimiento de resultados o presión sobre las instituciones electorales.

Llamado a respetar las urnas

Gutiérrez pidió serenidad y respeto por el resultado que entreguen los ciudadanos en la segunda vuelta. También recordó que la legitimidad democrática depende de que las personas puedan votar libremente y de que las instituciones sean respetadas después de la jornada electoral.

Colombia se respeta cuando los ciudadanos pueden votar libremente, cuando se respetan los resultados electorales y cuando se defienden la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho”, afirmó la presidenta del Consejo Gremial.

En su declaración, también hizo un llamado al rechazo de cualquier forma de violencia o bloqueo. Para Gutiérrez, detrás de cada voto hay una voz y detrás del país hay millones de ciudadanos que merecen respeto. El mensaje apuntó a contener la tensión política y a pedir responsabilidad a los líderes que participan en la contienda o influyen sobre sus seguidores.

La reacción de los gremios se dio después de declaraciones de Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, exdirectores de la UNGRD y del Departamento de Prosperidad Social durante el Gobierno de Gustavo Petro. Ambos se refirieron al escenario que, según ellos, podría abrirse si De la Espriella gana la Presidencia.

Debido a que habrá segunda vuelta hay posibilidad de acumular las dos medias jornadas de descanso remunerado - crédito Lina Gasca/Colprensa
Debido a que habrá segunda vuelta hay posibilidad de acumular las dos medias jornadas de descanso remunerado - crédito Lina Gasca/Colprensa

Más organizaciones piden reconocer resultados

Carrillo dijo en una entrevista que “indudablemente, se va a incendiar el país” si De la Espriella resulta electo, al señalar que habría protestas de una parte del país contra ese candidato. Bolívar, por su parte, afirmó que si se intenta atacar a la izquierda “se va a formar una guerra civil” porque la gente no se dejaría.

El pronunciamiento del Consejo Gremial no fue el único llamado a la calma. Este 17 de junio, más de 50 entidades y organizaciones de la sociedad civil también pidieron a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus campañas y a los principales líderes políticos, comprometerse públicamente a reconocer los resultados de las urnas.

Entre las organizaciones mencionadas están la Misión de Observación Electoral, Transparencia por Colombia y la Red Nacional de Mujeres. El llamado conjunto busca promover la calma entre seguidores y contribuir a una transición democrática dentro de un marco de respeto por las instituciones.

Con ese mensaje, los gremios y las organizaciones civiles insistieron en que la segunda vuelta debe resolverse con votos y no con amenazas. La petición central es que los actores políticos acepten el resultado electoral, eviten discursos que aumenten la tensión y contribuyan a preservar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Temas Relacionados

Consejo Gremialsegunda vuelta presidencial Colombia 2026Natalia Gutiérrezresultado electoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: Luis Díaz marca el segundo gol en la Ciudad de México

En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido tras ocho años de ausencia ante los Lobos Blancos, bajo el mando de Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: Luis Díaz marca el segundo gol en la Ciudad de México

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este jueves 18 de junio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este jueves 18 de junio

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 18 de junio

Cuáles son los automóviles que no transitan este jueves, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 18 de junio

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley este jueves 18 de junio?

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley este jueves 18 de junio?

Alcalde de Buenos Aires, Cauca fue atacado a disparos en la vía a Cali: salió ileso tras maniobra de su conductor

El vehículo en el que viajaba el mandatario fue interceptado por hombres armados en el corregimiento de Timba, Jamundí. Las autoridades investigan el caso y han reforzado la seguridad en el corredor vial

Alcalde de Buenos Aires, Cauca fue atacado a disparos en la vía a Cali: salió ileso tras maniobra de su conductor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

⁠Creador de contenido de Uzbekistán reveló curiosidades, diferencias y similitudes con Colombia: “Los felicito parceros”

Deportes

Así quedó el grupo K de la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de su partido ante Uzbekistán

Así quedó el grupo K de la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de su partido ante Uzbekistán

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: Jáminton Campaz anotó el tercer gol en la Ciudad de México

Hora y dónde ver el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026: su rival viene de dar una sorpresa

En fotos: esta es la camiseta que estrenó la Selección Colombia en el calentamiento previo al duelo ante Uzbekistán

Víctor Marulanda regresó a Atlético Nacional después de ocho años: así le fue dirigiendo en el exterior