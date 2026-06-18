Claudia López le contestó a Andrés Forero, que cuestionó su apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda: “Coherente, como siempre”

Claudia López respondió a Andrés Forero, insiste en señalar a Gustavo Petro por falta de garantías en elecciones - crédito Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López anunció su respaldo al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y a su fórmula Aida Quilcué para la segunda vuelta electoral de este domingo 21 de junio de 2026.

En su pronunciamiento ante los medios, López sostuvo que “el proceso electoral de este domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría”, y aseguró que los votos serán contabilizados sin fraude gracias al trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Según la exalcaldesa, la mayoría de los ciudadanos podrá ejercer su derecho al voto sin presiones de actores armados. Sin embargo, advirtió que la principal amenaza para la transparencia democrática proviene del propio jefe de Estado.

“La mayor falta de garantía en este proceso electoral, el mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República (Gustavo Petro)”, afirmó López, quien acusó al mandatario de ser el principal perturbador del proceso.

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Claudia López lanzó fuerte pulla contra Gustavo Petro de cara a las elecciones de este domingo 21 de junio - crédito Sebastian Barros/Europa Press y Prensa Claudia López

La funcionaria señaló que el presidente deberá responder por sus acciones “no solo en las urnas, sino... ante la autoridad penal, ante la autoridad disciplinaria nacional e internacional”.

El pronunciamiento generó una inmediata reacción de sectores opositores. El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero criticó la postura de López a través de su cuenta oficial de X.

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“Claudia López decidió apoyar al candidato del ‘mayor causante de la falta de garantías en la democracia colombiana’ y ‘del mayor factor perturbador de este proceso... que tendrá que responder no solo en las urnas, sino ante la autoridad penal’. Coherente, como siempre...”, escribió el congresista.

Andrés Forero cuestionó el respaldo de Claudia López a Iván Cepeda y Aida Quilcué tras sus críticas a Gustavo Petro - crédito @AForeroM/X

Tras lo anterior, la exalcaldesa de Bogotá le respondió a Forero reafirmando su postura sobre la interferencia del Ejecutivo en la contienda.

“Así es Andrés, la indebida intervención en política del Presidente ha sido la mayor causante política de falta de garantías en esta elección, y por eso tendrá que responder. No lo dudes. Como tuvo que responder Uribe por la parapolítica y su corrupción. El control es para todos”, replicó López.

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Las declaraciones de López y Forero reflejaron la polarización política que atraviesa el país a tres días de conocer quien será el sucesor del presidente Gustavo Petro.

Claudia López reiteró acusaciones contra Gustavo Petro tras críticas de Andrés Forero - crédito @ClaudiaLopez/X

Esto fue lo que dijo Claudia López tras anunciar su voto de confianza a Iván Cepeda

La exmandataria explicó que su decisión de apoyar a Cepeda se fundamenta en convicciones personales y experiencias compartidas, sin constituir una adhesión formal.

Durante su intervención pública junto al senador del Pacto Histórico, López recordó su vínculo de más de tres décadas con Cepeda, nacido en el movimiento estudiantil que impulsó la Constitución de 1991.

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“Son más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos, de dar luchas sociales y políticas”, comentó la exalcaldesa, quien destacó la coherencia y el carácter dialogante del candidato presidencial. Según López, “el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña”.

La exjefa de Gobierno capitalino subrayó la importancia histórica de la participación juvenil en la redacción de la carta magna. “Ese movimiento de la séptima papeleta y la Constitución del 91 es el orgullo de mi vida”, expresó López, recordando que su elección como alcaldesa fue posible gracias a los avances legales y la descentralización promovidos entonces.

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Claudia López expresó apoyo personal a Iván Cepeda y Aida Quilcué, destacando tres décadas de trabajo conjunto con el senador - crédito @VickyDavilaH/X

En su discurso, la exalcaldesa resaltó los cambios políticos experimentados por Colombia en las últimas décadas, atribuyendo la transformación a la “democratización, la garantía de derechos y los instrumentos para protegerlos, como la tutela, la acción popular y la representación democrática”.

López afirmó que esos instrumentos permitieron la llegada de sectores alternativos al Congreso, señalando que “ya somos más del 40%”.

La excandidata presidencial defendió la trayectoria pacífica de Cepeda, asegurando que “nunca en su vida ha empuñado un arma”. Destacó además la defensa de las víctimas del conflicto armado y el respaldo a los procesos de paz, remarcando que “por ellas hemos apoyado todos los procesos de paz”. La exalcaldesa concluyó: “Es gracias a la Constitución del 91 que yo fui alcaldesa y que tú serás presidente, Iván”.

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