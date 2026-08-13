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Casa en la que vivió Gabriel García Márquez en México que funcionaba como centro cultural cerró por falta de fondos

Este espacio se había convertido en un centro cultural que buscaba preservar la memoria del premio Nobel

El cierre de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez en Ciudad de México representa una pausa en la preservación del legado del Nobel colombiano - crédito Gobierno de la ciudad de México
El cierre de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez en Ciudad de México representa una pausa en la preservación del legado del Nobel colombiano - crédito Gobierno de la ciudad de México
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El cierre de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez en el barrio Jardines del Pedregal de Ciudad de México marcó el fin de una etapa para quienes buscaban acercarse a los recuerdos y al legado del Nobel colombiano.

El sábado 1 de agosto, las puertas del inmueble ubicado en la calle Fuego 144 dejaron de recibir visitantes, poniendo en pausa un proyecto que pretendía conservar el último hogar de uno de los escritores más influyentes de la literatura hispanoamericana.

La noticia fue confirmada por Emilia García, nieta del autor y principal impulsora del espacio. Explicó que la decisión se tomó ante la imposibilidad de cubrir los costos de mantenimiento con los ingresos provenientes de la entrada, fijada en 400 pesos mexicanos. La falta de un patrocinador o socio que respaldara el proyecto terminó por hacer inviable su continuidad como museo y centro literario.

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El futuro de la casa permanece incierto, mientras familiares buscan alternativas para reabrir el espacio al público - crédito Casa de la Literatura Gabriel García Márquez
El futuro de la casa permanece incierto, mientras familiares buscan alternativas para reabrir el espacio al público - crédito Casa de la Literatura Gabriel García Márquez

Durante los casi tres años que la casa permaneció abierta al público, quienes la visitaban podían recorrer sus salas, admirar muebles, fotografías, obras de arte y objetos personales del escritor.

La vivienda resguardaba el estudio donde Gabriel García Márquez escribió obras como El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada, además de conservar la mesa en la que completó sus memorias Vivir para contarla. En ese mismo espacio, recibió la noticia de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura en 1982.

La iniciativa de convertir la residencia en un lugar de encuentro cultural nació en octubre de 2021. Según la página oficial del gobierno de México, el objetivo era preservar la casa tal y como la vivieron García Márquez y su esposa, Mercedes Barcha, manteniendo intactos tanto el ambiente cotidiano como los recuerdos literarios que allí se gestaron.

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A pesar del esfuerzo familiar, la falta de recursos impidió mantener abierto el espacio dedicado a la memoria del escritor - crédito Casa de la Literatura Gabriel García Márquez
A pesar del esfuerzo familiar, la falta de recursos impidió mantener abierto el espacio dedicado a la memoria del escritor - crédito Casa de la Literatura Gabriel García Márquez

El espacio de la calle Fuego 144 fue testigo de momentos decisivos en la trayectoria del escritor. Allí, García Márquez creó parte de su obra más reconocida y vivió rodeado de libros, recuerdos familiares, bustos metálicos del matrimonio y fotografías junto a personalidades de la cultura y la política.

La residencia en Jardines del Pedregal no fue el único lugar de México ligado a la historia del escritor colombiano. Antes de mudarse a esa casa, García Márquez vivió en San Ángel Inn, donde comenzó a escribir Cien años de soledad entre 1965 y 1967. La capital mexicana se convirtió en su hogar definitivo y en el escenario donde consolidó parte fundamental de su obra.

Clausura y futuro incierto del proyecto cultural

El proyecto de la Casa de la Literatura contemplaba no solo la exhibición de objetos personales y espacios de trabajo, sino también la realización de clubes de lectura, talleres y exposiciones. Emilia García reconoció la complejidad de mantener la casa y la necesidad de contar con un socio estable para asegurar su viabilidad a largo plazo.

La residencia de Jardines del Pedregal funcionó como centro cultural y punto de encuentro para admiradores de la obra de García Márquez - crédito Casa de la Literatura Gabriel García Márquez
La residencia de Jardines del Pedregal funcionó como centro cultural y punto de encuentro para admiradores de la obra de García Márquez - crédito Casa de la Literatura Gabriel García Márquez

En 2024, el lugar ya había enfrentado un cierre temporal debido a trabajos de refacción y mantenimiento; aunque reabrió en 2025 con renovadas actividades, la respuesta del público no logró sostener los gastos crecientes.

La familia y promotores culturales exploran alternativas para que el inmueble pueda reabrir en el futuro, ya sea bajo la figura de museo o como centro de actividades literarias. Mientras tanto, el legado de García Márquez sigue presente en otros rincones de la ciudad.

Quienes deseen seguir conectados con la memoria del Nobel pueden visitar la Casa Estudio Cien Años de Soledad, situada en Lomas de San Ángel Inn. Este espacio, que también alberga objetos y fotografías del autor, organiza charlas y talleres para los aficionados a la literatura, manteniendo viva la obra de García Márquez en el corazón de la Ciudad de México.

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