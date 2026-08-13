Antioquia se une por los damnificados del terremoto: así será la telemaratón ‘Colombia se levanta’

La Gobernación de Antioquia convoca una telemaratón para apoyar a los damnificados del terremoto - crédito gobantioquia/IG

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La solidaridad de los antioqueños volverá a ponerse a prueba el viernes 14 de agosto, cuando diferentes medios de comunicación y entidades se unan para realizar la telemaratón Colombia se levanta, una jornada que busca recaudar fondos para acompañar a las familias damnificadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

La iniciativa es promovida por la Gobernación de Antioquia y tendrá una amplia transmisión desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., con la participación de diferentes medios, personalidades y ciudadanos que buscan convertir sus aportes económicos en acciones concretas de recuperación para los que perdieron sus viviendas, bienes o fuentes de sustento durante la emergencia.

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La jornada podrá seguirse a través de Teleantioquia y Telemedellín, además de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia. También se sumarán medios y aliados como El Colombiano, Caracol Radio, RCN Radio, Estrella y Vélez por la Mañana, entre otros.

La telemaratón nace en medio de las labores de atención que se adelantan en las regiones afectadas por el terremoto.

‘Colombia se levanta’: la telemaratón que reunirá a artistas y medios para ayudar a las familias afectadas por el terremoto - crédito @gobantioquia/IG

La emergencia dejó familias damnificadas en diferentes zonas del occidente del país y generó una movilización de ciudadanos, empresas y organizaciones que han buscado aportar a la recuperación.

Los recursos recaudados durante la jornada serán administrados por Presentes Corporación, una entidad sin ánimo de lucro con más de cuatro décadas de experiencia en procesos de reconstrucción y acompañamiento a comunidades afectadas por diferentes desastres naturales.

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Frente a la organización se conoce que fue creada en Antioquia después del terremoto de Popayán de 1983 y, desde entonces, ha participado en procesos de recuperación posteriores a tragedias como la de Armero, el deslizamiento de Villatina en Medellín, los terremotos de Murindó y del Eje Cafetero, la tragedia de La Gabriela en Bello, la avenida torrencial de Salgar, la emergencia de Mocoa y el huracán Iota, entre otras.

Según explicaron sus representantes, la experiencia acumulada durante estos años permitirá que los recursos obtenidos sean destinados a comunidades previamente identificadas y validadas.

La corporación Presentes administrará los fondos de la telemaratón tras el sismo del 10 de agosto - crédito @teleantioquia/IG

¿Cómo se pueden hacer las donaciones?

Las personas que quieran sumarse a la campaña podrán realizar aportes desde $10.000. El dinero será canalizado a través de la corporación menciona, que tendrá a su cargo la administración de los recursos y su posterior ejecución en los territorios priorizados.

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La organización explicó que el propósito es reservar parte de los recursos para una etapa posterior a la atención inmediata de la emergencia, cuando las comunidades comiencen los procesos de recuperación y reconstrucción.

La directora de Presentes, Ana Cristina Moreno Palacios, hizo un llamado a los ciudadanos para continuar apoyando la campaña y explicó cómo se utilizarán los recursos.

“Hacemos nuevamente ese llamado a la solidaridad; gracias a todas las personas que se han activado con la campaña. La idea con el recurso es poderlo reservar para esa siguiente etapa de reconstrucción”, señaló.

Andrés Julián Rendón invita a sumarse a ‘Colombia se levanta’ con donaciones desde 10.000 pesos - crédito Reuters

De esta manera, la apuesta de los organizadores no se limita a entregar ayudas de emergencia, sino que busca contribuir posteriormente a que las familias afectadas puedan recuperar sus condiciones de vida.

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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se sumó a la convocatoria e invitó a los ciudadanos a realizar aportes, incluso si son de pequeñas cantidades: “Es la oportunidad de manifestar toda la solidaridad y canalizarla a través de una institución que lleva años llevando la generosidad de todos los colombianos ante distintas emergencias y tragedias que ha sufrido el país, entregando una casa y habilitando condiciones para que nuestros coterráneos puedan reasumir su vida en todos los ámbitos”, afirmó el mandatario.

Rendón también destacó que cualquier contribución puede representar una ayuda importante para las familias que deberán afrontar un largo proceso antes de recuperar sus hogares.

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“Desde 10.000 pesos se puede donar y cada aporte cuenta para ayudar a que muchas familias vuelvan a levantarse”, concluyó.