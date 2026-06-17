Atracaron a un grupo de senderistas extranjeros en el alto de La Teta, al norte de Bogotá: un guía resultó lesionado

Los afectados relataron que los delincuentes los intimidaron con armas de fuego y lesionaron al guía - crédito Colombia Oscura/X

Un grupo de senderistas extranjeros fue asaltado con violencia en el sector conocido como Alto de la Teta, en Bogotá, cuando varios hombres armados interceptaron y despojaron de sus pertenencias a los caminantes.

Uno de los integrantes, identificado como el guía, resultó herido durante el ataque, lo que generó alarma entre quienes frecuentan áreas naturales de la capital.

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El incidente, ocurrido el domingo 7 de junio, involucra a dos turistas argentinos y a otros acompañantes. Los propios afectados difundieron videos donde relatan el asalto y muestran la preocupación inmediata tras el hecho.

“Bueno, nos robaron. Estábamos subiendo al Alto de la Teta y, y salieron unos manes con revólver y dieron al guía. Bueno, vamos bajando ya. Menos ya llegó el helicóptero. Estaban buscando a Andrés. Andrés no aparece”, se escucha en una de las grabaciones.

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Los delincuentes robaron las pertenencias de los senderistas después de intimidarlos con armas de fuego en el cerro de Bogotá - crédito Google Maps

El ataque a los senderistas extranjeros reavivó el debate sobre la seguridad en las zonas rurales y montañosas de Bogotá. Actividades como el senderismo y el deporte al aire libre se han visto afectadas por hechos de violencia que, como este, involucran armas de fuego y lesionados.

Según los relatos recogidos en los videos, los agresores sorprendieron al grupo mientras ascendían por el cerro. Los amenazaron con armas de fuego y, durante el forcejeo, hirieron al guía. No hay información oficial sobre la gravedad de las lesiones.

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En otro de los registros audiovisuales que circularon tras el asalto, un testigo describe la situación del grupo: “Bueno, con el guía. El guía va herido y adelante va una chica monita y el otro compañero, que es como de México o de Argentina, algo así, con la otra chica”.

La caminata, planeada como una actividad recreativa, terminó en una situación de peligro real que ha generado inquietud entre deportistas y turistas. Las autoridades hasta el momento no han ofrecido detalles adicionales ni esclarecido el estado de salud del guía ni la localización de todos los integrantes del grupo.

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Una de las grabaciones indicó que un helicóptero llegó a la zona mientras buscaban a Andrés tras el ataque - crédito Colombia Oscura/X

En video quedó el rescate del extranjero que se perdió en Monserrate: habría transitado por un sendero no autorizado

El hallazgo de Tenzing Namgyl con vida tras casi dos días extraviado en los cerros orientales de Bogotá marcó el desenlace de una intensa búsqueda que movilizó a varias entidades.

La rápida reacción de los equipos permitió que el ciudadano estadounidense fuera localizado consciente y estabilizado por personal médico, después de ser reportado como desaparecido en una zona no autorizada.

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El rescate involucró a ingenieros militares del Ejército Nacional, autoridades distritales y organismos de socorro, quienes establecieron un Puesto de Mando Unificado y desplegaron recursos especializados. Entre ellos, se contaron un pelotón de rescate, dos caninos adiestrados y un dron, herramientas señaladas como determinantes para dar con el paradero del senderista.

La operación se concentró en la franja comprendida entre los cerros de Monserrate y Guadalupe, donde fue hallado Namgyl. El reporte de los Bomberos de Bogotá detalló: “Al tercer día de avanzar en su búsqueda, a las 9:42 am de hoy, se encontró el ciudadano americano Tenzing Namgyl, extraviado en inmediaciones del cerro de Guadalupe el 1 de noviembre. El equipo de Bomberos Bogotá, Rescate #1, al mando del bombero Ronald Méndez, se encontró al ciudadano, entre el Río San Francisco y Vicacha, segunda compuerta”.

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Durante el operativo, los rescatistas confirmaron que Namgyl presentaba “mucho cansancio”, signos de deshidratación e hipotermia. Además, se le diagnosticó trauma en el miembro inferior derecho y laceraciones menores, pero permanecía consciente.

El ciudadano estadounidense fue encontrado poco antes del mediodía en un sector remoto, recibiendo atención inmediata en el lugar y siendo posteriormente trasladado en ambulancia tras su estabilización. El caso destacó la importancia de la coordinación interinstitucional y la utilización de tecnología en el rastreo de personas desaparecidas en áreas de difícil acceso.

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La desaparición de Namgyl ocurrió al internarse en un sendero no autorizado, lo que complicó su ubicación y prolongó la búsqueda. El despliegue involucró al Ejército Nacional, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, Bomberos Bogotá, Defensa Civil y la Policía Nacional, integrando los esfuerzos para lograr el rescate exitoso.