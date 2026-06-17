Colombia

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 17 de junio: ganadores del último sorteo

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Guardar
Google icon
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta.

Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este miércoles, 17 de junio de 2026.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: 17 de junio de 2026.
  • Números ganadores: 0755.
  • Quinta: 9.

A que hora se juega el Sinuano Día

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas.

PUBLICIDAD

Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Javier Milei reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella tras haber hablado por teléfono: “Se juega mucho más que una elección”

El presidente de Argentina aseguró que, si el aspirante gana las elecciones en Colombia, habrá libertad económica, más seguridad y más comercio

Javier Milei reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella tras haber hablado por teléfono: “Se juega mucho más que una elección”

Estados Unidos reveló las razones por las que el activista colombiano Beto Coral fue detenido por el ICE

El Departamento de Seguridad Nacional mencionó una situación migratoria irregular derivada de la permanencia en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa de ingreso

Estados Unidos reveló las razones por las que el activista colombiano Beto Coral fue detenido por el ICE

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En el estadio Azteca, la Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

El próximo presidente de Colombia tendrá que resolver graves problemas en la economía: así de complicado deja el panorama Gustavo Petro

Expertos consultados por Infobae Colombia plantearon escenarios y estrategias para impulsar crecimiento, consolidar la confianza y reestructurar el mercado laboral en una economía presionada por el bajo dinamismo productivo

El próximo presidente de Colombia tendrá que resolver graves problemas en la economía: así de complicado deja el panorama Gustavo Petro

Armando Benedetti aseguró que el Gobierno reconocerá el resultado electoral sólo “si queda nítida la voluntad popular”

La declaración del ministro del Interior surgió tras la polémica generada por los comentarios de Gustavo Bolívar sobre posibles disturbios en caso de una victoria opositora

Armando Benedetti aseguró que el Gobierno reconocerá el resultado electoral sólo “si queda nítida la voluntad popular”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Andrea Valdiri le entregará un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones a sus seguidores: así pueden participar

Barranquilla alista un nuevo homenaje para Shakira: famosa calle tendrá tres obras de arte con el rostro de la artista

Adriana Lucía aclaró si se irá de Colombia si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia: “Mis hijos y yo hemos sido víctimas”

Daniela Álvarez reapareció con su expareja Lenard Vanderaa: crecen las versiones sobre una reconciliación

Deportes

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Colombianos y extranjeros viven la previa del debut de la Tricolor en la Copa del Mundo

Histórico delantero paraguayo calificó a Luis Javier Suárez, de la selección Colombia, como uno de los mejores en Sudamérica

Así ve la prensa de Uzbekistán a la selección Colombia previo a su debut en el Mundial 2026: "Hay futbolistas fuertes"

Así será el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026 según Carlos Antonio Vélez: “Imponerse con autoridad”