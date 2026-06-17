Colombia

Políticos reaccionaron a las declaraciones de Gustavo Bolívar donde afirmó que si gana Abelardo de la Espriella se incendia el país: “Tienen que madurar”

Paloma Valencia, Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal se pronunciaron en X tras el mensaje que transmitió el exsenador de cara a las elecciones de este domingo 21 de junio

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Paloma Valencia, Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal arremetieron en X tras pronunciamiento de Gustavo Bolívar - crédito Colprensa - @MiguelPoloP/X - @MariaFdaCabal/X
Paloma Valencia, Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal arremetieron en X tras pronunciamiento de Gustavo Bolívar - crédito Colprensa - @MiguelPoloP/X - @MariaFdaCabal/X

Unas recientes declaraciones de Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), han provocado un intenso debate en el panorama político colombiano.

En una entrevista, Bolívar alertó sobre el riesgo de que la retórica violenta genere una respuesta social de gran magnitud si el candidato Abelardo de la Espriella alcanza la presidencia este 21 de junio de 2026.

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Según el exsenador, “la extrema, la extrema derecha. Si gana un señor que dice que viene a destripar a todos los petristas, ¿sabe cuántos somos? Millones”.

En sus palabras, Bolívar subrayó que “la gente se va a armar, seguramente. Yo no desearía que eso pasara, pero eso es lo que va a pasar si el señor sigue con ese lenguaje violento y si viene a cumplir esas amenazas”.

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Para el exdirector del DPS, la principal preocupación radica en la posible escalada de la tensión política, que podría derivar en episodios de violencia social.

Gustavo Bolívar advirtió sobre escalada de violencia política y desató fuerte reacción opositora - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Bolívar advirtió sobre escalada de violencia política y desató fuerte reacción opositora - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante el intercambio, el periodista le preguntó por la similitud de las posturas, señalando que el presidente Gustavo Petro también ha insinuado que saldría a la calle si la derecha gana las elecciones.

Bolívar diferenció las acciones al afirmar: “Una cosa es manifestarse y protestar, pero no ha dicho si gana De la Espriella, porque si gana De la Espriella y los votos son limpios, nosotros vamos a acatar el resultado. Es una cosa salir a protestar, otra cosa a destripar”. Remarcó, además, que el lenguaje de “todas las formas y todos los, desde todos los frentes” representa un discurso de odio que puede escalar en cualquier momento.

Las declaraciones no tardaron en provocar una ola de respuestas entre figuras de la oposición. La senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia utilizó la red social X para rechazar de plano los señalamientos de Bolívar.

No hay nada inevitable. Los liderazgos en este país tienen que madurar. Cuando uno pierde y es demócrata, uno tiene que aceptar los resultados. Y no solamente aceptar los resultados, porque aceptarlos no es simplemente decir: ‘Entonces, para afuera’. Es realmente comprometerse a que le vaya bien al país”, escribió.

Paloma Valencia rechazó declaraciones de Gustavo Bolívar y defendió la democracia frente a la polarización - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia rechazó declaraciones de Gustavo Bolívar y defendió la democracia frente a la polarización - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia añadió: “Así como nosotros hemos respetado el mandato de que ganara Petro. Le hemos hecho oposición, le hemos discutido sus proyectos, hemos intentado pararlo, pero nunca hemos buscado vías antidemocráticas, ni de paros, ni de tumbar el presidente. Depende de los líderes contener las acciones de quienes pretenden acabar con este país”.

La senadora remató diciendo que “la oposición se hace dentro del marco democrático. Aprendan a ser bien. Y que quede claro, aquí nadie va a votar por miedo. Nadie va a votar por las amenazas. Todo lo contrario, alientan el voto en contra de ese Pedro”.

“Lo que está diciendo Carlos Carrillo es lo que está pensando mucho de la izquierda radical de este país, es lo que es inaceptable”, enfatizó Valencia al referirse al clima de polarización.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo también se sumó al rechazo.

Polo Polo rechazó llamados a protestas e instó a respetar a la Fuerza Pública y trabajadores - crédito @MiguelPoloP/X
Polo Polo rechazó llamados a protestas e instó a respetar a la Fuerza Pública y trabajadores - crédito @MiguelPoloP/X

En la misma plataforma, escribió: “La izquierda diciendo que, si pierde las elecciones, lo que viene son protestas y que van a incendiar el país. Jummm… piénsenlo dos veces antes de intentar atacar a la Fuerza Pública, a la gente trabajadora, al transporte público o a los negocios. Abelardo de la Espriella no es Duque”.

Por su parte, el exconcejal de Bogotá y representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, expresó: “Primera escena: Me la juego por la vida. Segunda escena: Ah pero si perdemos las elecciones alguien tomará las armas. Gustavo Bolívar extorsiona a los colombianos a punta de miedo”.

Daniel Briceño acusó a Gustavo Bolívar de infundir miedo tras advertencias sobre violencia electoral - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño acusó a Gustavo Bolívar de infundir miedo tras advertencias sobre violencia electoral - crédito @Danielbricen/X

El clima de confrontación también alcanzó a la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien sostuvo: “Este país no le tiene miedo a estas amenazas de Carrillo y Bolívar. Las Fuerzas Armadas son las garantes de la democracia y no vamos a permitir que den golpes de Estado con tomas guerrilleras mal llamadas ‘estallido social’”.

María Fernanda Cabal rechazó amenazas y afirmó que las Fuerzas Armadas garantizan la democracia - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal rechazó amenazas y afirmó que las Fuerzas Armadas garantizan la democracia - crédito @MariaFdaCabal/X

A esta serie de respuestas se añadió la ex candidata presidencial y periodista Vicky Dávila, que afirmó: “Líderes petristas amenazan con incendiar el país, si no gana Iván Cepeda. Oigan bien, ya no les tenemos miedo”.

Título: Vicky Dávila rechazó amenazas de líderes petristas y aseguró que “ya no les tenemos miedo” - crédito @VickyDavilaH/X
Título: Vicky Dávila rechazó amenazas de líderes petristas y aseguró que “ya no les tenemos miedo” - crédito @VickyDavilaH/X

Por último, el senador Jota Pe Hernández expresó en redes sociales que los colombianos no temen y defenderán la nación ante cualquier amenaza.

“No tenemos miedo”, publicó el legislador. Aseguró que las fuerzas militares actuarán según el mandato de la Constitución, recordando que la carta magna prevalece sobre cualquier otra norma.

Jota Pe Hernández destacó el papel de la Constitución y llamó a la firmeza ciudadana tras declaraciones de Gustavo Bolívar - crédito @JotaPeHernandez/X
Jota Pe Hernández destacó el papel de la Constitución y llamó a la firmeza ciudadana tras declaraciones de Gustavo Bolívar - crédito @JotaPeHernandez/X

La Constitución está por encima de cualquier norma”, subrayó Hernández. El congresista convocó a la ciudadanía a permanecer “firmes” y no dejarse intimidar.

Concluyó su mensaje con una advertencia dirigida a quienes considera delincuentes: “Contra los bandidos”.

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