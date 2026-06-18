Pareja fue encontrada degollada en su vivienda: la Policía busca a los responsables del brutal crimen

La policía investiga el hallazgo de una pareja muerta en una vivienda de Santa Ana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos personas, identificadas como Emanuel Vega y Dayana Jiménez, fueron halladas sin signos vitales en la jornada del miércoles 17 de junio de 2026 dentro de su vivienda situada en el sector conocido como La Monta, del barrio La Paz, ubicado en el municipio de Santa Ana (Magdalena).

El caso es investigado por la Policía como un doble homicidio, aunque todavía no se conocen los móviles ni hay capturas de los responsables del ataque que acabó con la tranquilidad del popular sector.

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Ante la gravedad del caso, las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis y, hasta ahora, la identidad de los autores materiales permanece bajo reserva.

La única información disponible, difundida por los medios locales como PCT en la noticia, indica que la pareja convivía en unión libre y se dedicaba a realizar oficios varios en la misma población. Los cuerpos fueron encontrados en una de las habitaciones del inmueble y presentaban heridas graves en el cuello, de acuerdo con las primeras informaciones.

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Del mismo modo, se informó que sus familiares y personas cercanas fueron los encargados de reportar la situación a las autoridades, teniendo en cuenta que no sabían nada sobre su paradero. Tras pasar varias horas sin tener noticias, decidieron acercarse al lugar e ingresar al inmueble.

Un cuchillo de cocina con sangre y una silla volcada en el suelo de una humilde habitación reflejan una reciente tragedia al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuerpos fueron hallados en una habitación de la vivienda

Dentro de la casa, los allegados encontraron a Emanuel Vega y a Dayana Jiménez Vergara sin signos vitales. La escena generó alarma inmediata entre los residentes del barrio La Paz, donde la pareja era conocida por la comunidad.

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Vecinos del sector dieron aviso a la línea de emergencia y, minutos después, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar el sector y verificar el lugar en búsqueda de pistas que ayudaran a esclarecer el crimen.

Ese fue el primer paso de la investigación que busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, en qué circunstancias se produjo el ataque y cuál fue su causa.

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También se desplazaron al lugar unidades de investigación criminal e inteligencia, que recopilan material probatorio. La actuación judicial posterior quedó a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los cuerpos tenían lesiones de arma blanca en el cuello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía trasladó los cuerpos a Medicina Legal

El CTI realizó la inspección técnica de los cadáveres y adelantó las diligencias judiciales para su traslado a Medicina Legal. El temor entre los residentes fue generalizado, puesto que vieron todo el operativo policial y judicial desplegado alrededor de la vivienda donde residían las víctimas.

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Por ahora, la investigación sigue abierta mientras las autoridades buscan establecer los móviles del asesinato de Emanuel Vega y Dayana Jiménez Vergara.

Las autoridades trabajan por esclarecer los crímenes en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Presuntos responsables de la muerte de cinco personas fueron judicializados

Cinco hombres señalados de participar en el ataque armado que dejó cinco muertos y un herido en el corregimiento Palmira del municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), quedaron con medida de aseguramiento en cárcel tras ser presentados ante un juez por la Fiscalía este 17 de mayo de 2026.

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El hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando, según la Fiscalía General de la Nación, los presuntos agresores ingresaron armados a un establecimiento de comercio y atacaron “de manera indiscriminada” a las víctimas.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios citados por la Fiscalía, los hombres llegaron en motocicletas, ubicaron a las personas que estaban departiendo en el lugar y, luego, les dispararon antes de huir.

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Minutos después, unidades de la Policía Nacional capturaron a los señalados. Durante el procedimiento, según la información oficial, incautaron armas de fuego, munición y los vehículos usados para movilizarse.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Pacheco Ojeda, Elías Moisés Orozco Orozco, John Mauro Sandoval Montaño, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Maicol Manuel Ochoa Pérez. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo con su posible participación. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, el juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.

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