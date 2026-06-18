Desmantelan laboratorio con capacidad para una tonelada de cocaína mensual en Norte de Santander

En el operativo en Norte de Santander, las autoridades reportaron una instalación con capacidad cercana a 1.000 kilos al mes y el decomiso de 301 kilos de clorhidrato, además de base y precursores químicos - crédito @PoliciaColombia / X

La Policía Nacional y el Ejército Nacional destruyeron un laboratorio capaz de producir una tonelada mensual de cocaína en el municipio de Bochalema, en el departamento de Norte de Santander. Durante el operativo fueron incautados cientos de kilogramos de droga y una gran cantidad de insumos, según informó la institución en su cuenta de X.

La operación conjunta en Bochalema permitió el hallazgo de un complejo dedicado al procesamiento de cocaína con una infraestructura que, según las autoridades, ofrecía una capacidad de producción mensual cercana a los 1.000 kilogramos.

PUBLICIDAD

En el procedimiento, los uniformados incautaron 301 kilos de cocaína, 80 kilos de base de coca, 132 galones de base de cocaína en solución y una importante cantidad de insumos líquidos y sólidos utilizados para la producción del estupefaciente.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, precisó la Policía Nacional. La presencia de estos laboratorios en Norte de Santander mantiene a la región como uno de los principales enclaves de producción y tráfico de drogas en Colombia, lo que incentiva el accionar de organizaciones armadas ilegales.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional y el Ejército Nacional destruyeron en Bochalema, Norte de Santander, un laboratorio con capacidad para producir una tonelada mensual de cocaína - crédito @PoliciaColombia / X

Rescate de una víctima de secuestro en la región

En Bochalema y áreas aledañas, las acciones de seguridad incluyeron también operativos de rescate. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Norte de Santander, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logró liberar a una mujer que había sido secuestrada junto a su pareja por integrantes del grupo armado residual Estructura 33.

La intervención se realizó en el sector de Pozo Azu tras recibir una alerta sobre el secuestro de dos ciudadanos en la vía entre el corregimiento La Don Juana y el municipio de Durania. Tras activar los protocolos de seguridad, las tropas desplegaron un dispositivo que permitió rescatar a una de las víctimas y capturar a tres presuntos responsables en flagrancia.

PUBLICIDAD

Durante la operación se incautaron dos vehículos, dos motocicletas, cadenas, candados y varios equipos de comunicación móvil. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el secuestro habría sido ordenado por alias Richard, presunto cabecilla de finanzas del Bloque Magdalena Medio.

El Gaula Militar Norte de Santander y el CTI de la Fiscalía rescataron en Bochalema a una mujer secuestrada por integrantes de la Estructura 33 - crédito Ejército Nacional

Golpes recientes al narcotráfico en Norte de Santander

Las operaciones recientes de la fuerza pública afectaron de manera significativa la infraestructura de producción de drogas en Norte de Santander. Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) y la Policía Nacional identificaron en las veredas Morretón (Durania) y San Isidro (San Cayetano) un total de nueve estructuras clandestinas utilizadas por el grupo armado organizado ELN, específicamente el Frente Juan Fernando Porras Martínez.

PUBLICIDAD

Este operativo permitió la incautación de 1.945 kilos de clorhidrato de cocaína y sus derivados, así como 655 kilos de suministros sólidos, 910 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 1.734 galones de componentes químicos, entre los que figuraban acetato N-propilo, ácido sulfúrico, acetona y gasolina. También se decomisó maquinaria y equipos empleados en la obtención del narcótico.

El Ejército Nacional y la Policía identificaron en Durania y San Cayetano nueve estructuras clandestinas usadas por el ELN para el procesamiento de cocaína - crédito Ejército Nacional

Según inteligencia militar, los dos laboratorios desmantelados en estas veredas contaban con una capacidad de producción mensual de 1,5 toneladas de droga, destinadas a ser enviadas fuera del país a través del Caribe y comercializadas en Europa.

PUBLICIDAD

La destrucción de estas estructuras supuso, según el Ejército Nacional, una afectación económica para el GAO ELN de $14.877 millones. En un comunicado, la institución castrense destacó que con estas acciones se impactan de manera directa las fuentes de financiamiento ilegal de las organizaciones armadas que operan en la región.

Las acciones coordinadas entre el Ejército Nacional y la Policía reflejan la estrategia sostenida para combatir el narcotráfico en Norte de Santander. La destrucción de laboratorios y el decomiso de cargamentos de droga buscan limitar la capacidad operativa y financiera de los grupos armados organizados.

PUBLICIDAD