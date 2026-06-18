Colombia

Benedetti criticó a Carillo por asegurar que si gana De la Espriella “se va a incendiar el país”: “Es el que menos debería decir eso”

El exdirector de la Ungrd sustentó sus declaraciones en el hecho de que el candidato presidencial aseguró que va a “destripar” a la izquierda

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El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo desató una ola de críticas en el país político colombiano debido a declaraciones que dio en una entrevista con la periodista Eva Rey en el programa digital Me vale Eva. Su intervención se enfocó en los posibles resultados electorales de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026 (segunda vuelta), en las que los candidatos Iván Cepeda (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha) se disputan el cargo más importante del país.

El exfuncionario, que recientemente fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación por participación indebida en política, aseguró que la mitad del país “es petrista” y que, probablemente, quienes se ubican en ese grupo reaccionarán con violencia si el ganador de la contienda electoral llega a ser el aspirante de Defensores de la Patria. “Indudablemente, se va a incendiar el país”, dijo el exdirector en la entrevista.

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De acuerdo con su explicación, esto pasaría porque el candidato De la Espriella aseguró en su momento que su plan era “destripar” a la izquierda. Aunque el también abogado aclaró que se refería a una derrota en materia electoral, el término ha sido fuertemente cuestionado y ligado con una incitación a la violencia.

Armando Benedetti aseguró que Carlos Carrillo cometió un error al asegurar que el país reaccionará con violencia si gana Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia
Armando Benedetti aseguró que Carlos Carrillo cometió un error al asegurar que el país reaccionará con violencia si gana Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Si gana el fascismo, se recrudecerá la violencia porque es una política de odio y de deshumanización del otro; el país se va a incendiar porque la represión regresará, porque volverán a sacarles los ojos a los manifestantes, porque volveremos a un pasado en donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, profundizó.

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La reacción del ministro del Interior

En diálogo con la revista Semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer su postura sobre las declaraciones de Carlos Carrillo en la entrevista. El jefe de la cartera aseguró estar “sorprendido” por las afirmaciones del exfuncionario y aclaró que, independientemente del resultado que haya en la segunda vuelta, se debe aceptar y respetar la voluntad del electorado reflejada plenamente en las urnas.

“Eso no se hace, porque primero hay que respetar la voluntad popular. Si la voluntad popular es nítida y es libre y se da, esa hay que respetarla. Y todos tenemos que tener esa conciencia como colombianos, que hay que respetar la voluntad popular nítida que se dé el próximo 21 de junio”, precisó el ministro en conversación con el medio citado.

Armando Benedetti aseguró que no se puede prever cómo sería un eventual mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters
Armando Benedetti aseguró que no se puede prever cómo sería un eventual mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters

Además, explicó que es incorrecto que se exponga un escenario de ese tipo porque se está dando por sentado que el candidato Abelardo de la Espriella estaría destinado a ser el vencedor de las elecciones presidenciales. Asimismo, aclaró que, aunque el aspirante “ha sido duro con varias observaciones que ha hecho”, lo cierto es que no se puede prever qué hará siendo mandatario y mucho menos cómo va a reaccionar el Estado o quienes tienen una posición política de izquierda.

Con base en las declaraciones de Carrillo, aseguró que no podría afirmar que haya “algo organizado”. Sin embargo, indicó que el exfuncionario tiene una amplia influencia en las redes sociales y en la izquierda. Por eso, considera que debería ser más responsable con sus aseveraciones.

“Me parece un error, un error muy grande estar patrocinando esas ideas apocalípticas de acuerdo a los resultados (...). Él es el que menos debería decir eso. Él es el que menos debería estar hablando de eso”, aseveró. Así las cosas, informó que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, aceptará los resultados electorales del 21 de junio.

Al igual que el ministro del Interior, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López rechazó las afirmaciones de Carrillo y las calificó como amenazas.

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Claudia López se pronunció en contra de las declaraciones de Carlos Carrillo de 'incendiar el país' - crédito @ClaudiaLopez/X

Por estas grandilocuencias amenazantes de estallidos y constituyentes es que sectores del petrismo generan tal nivel de angustia e incertidumbre que espantan a la gente sensata, que es la mayoría, que quiere cambio y progreso con seguridad y tranquilidad”, escribió la exalcaldesa en X.

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