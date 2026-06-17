Margarita Rosa de Francisco le contestó al esposo de Catalina Aristizábal por expresar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Torturaba gatos”

Debate entre Lucas Jaramillo y Margarita Rosa de Francisco reavivó la polarización política en redes sociales - crédito @LucasJaramilloD/X

El intercambio de mensajes entre Lucas Jaramillo, empresario y esposo de la presentadora Catalina Aristizábal, y la actriz Margarita Rosa de Francisco ha reflejado la intensidad del clima político en Colombia a pocos días de las elecciones en segunda vuelta presidencial.

El detonante de la conversación fue el cuestionamiento de Jaramillo sobre un ataque informático a su cuenta de Instagram.

“Hace unos días insinuaste que ‘gente que tú apoyas’ hackearon tu cuenta después de responderme. Pues te cuento que ayer han hackeado la mía de Instagram, después de que tú nos mencionaste a mi y a mi querida mujer”, escribió el empresario, dirigiéndose directamente a la actriz, tras un video donde la pareja manifestaba su apoyo al candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella.

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Lucas Jaramillo denunció hackeo y cuestiona gestión de Gustavo Petro e Iván Cepeda ante respuesta de Margarita Rosa de Francisco - crédito @LucasJaramilloD/X

Jaramillo insistió en que no responsabiliza personalmente a Margarita Rosa de Francisco y expresó: “Sé que no fuiste tú, y solo quiero decirte que yo tampoco tuve nada que ver en la tuya”.

En su mensaje, Lucas Jaramillo lamentó la situación en la que se vio involucrada su esposa, Catalina Aristizábal, y señaló que este episodio es consecuencia de la división política que atraviesa el país.

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“Este círculo de división en la que hemos caído en nuestro país, y todo por la política”, afirmó. Explicó que ni él ni su familia tienen vínculos contractuales con el Estado y subrayó su preocupación por el rumbo del país bajo el gobierno de Gustavo Petro y la posibilidad de un nuevo mandato de Iván Cepeda.

Jaramillo cuestionó los resultados económicos de la administración actual y la sostenibilidad de las mejoras en los ingresos de algunos sectores poblacionales.

“Mejorar la situación de las personas a base de endeudar el Estado son paños de agua tibia que se van a pagar”, advirtió, y añadió que “no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla”. En su análisis, anticipó que un escenario de endeudamiento podría derivar en una migración masiva de colombianos hacia países vecinos, ante el deterioro de las condiciones de vida.

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Intercambio entre Lucas Jaramillo y Margarita Rosa de Francisco evidenció fractura social y preocupación por el rumbo del país - crédito @Margaritarosadf/X - @LucasJaramilloD/X

El empresario también se refirió a la posibilidad de una devaluación acelerada y criticó la política de aumentos salariales que, a su criterio, no se corresponde con la realidad económica.

“El salario mínimo con aumentos del 20% y 30% no alcanzará para nada y cada vez menos porque lo que sigue con Iván es imprimir dinero: la fórmula de la hiperinflación”, sostuvo. Además, cuestionó el manejo de la seguridad, la educación, la salud y el medio ambiente.

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Al enumerar estas inquietudes, Jaramillo preguntó a Margarita Rosa de Francisco: “¿Mejoró la salud? ¿Mejoró la educación y las deudas del Icetex? ¿Mejoró la seguridad? ¿Mejoró el cuidado del medio ambiente? ¿Hay menos narcotráfico?”. El empresario también planteó dudas sobre el perfil de Iván Cepeda, al considerarlo como una figura que, según él, ha defendido a miembros de la guerrilla y ha buscado judicializar a opositores políticos.

“Ya las cartas están jugadas y el domingo sabremos quién gana y si en democracia se acepta el resultado y los de tu bando en caso de perder no nos incendian el país”, concluyó.

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Lucas Jaramillo y Margarita Rosa de Francisco protagonizaron tenso cruce sobre la situación política del país - crédito @margaritavasola/X

La respuesta de Margarita Rosa de Francisco no tardó en llegar y puso el foco en la integridad y la ética de los candidatos.

“Esto ya no es ni siquiera ideológico. Hay una amenaza flagrante a la integridad de la vida de personas que no comulguen con las ideas del candidato de ultraderecha”, escribió la actriz, y planteó dudas sobre el pasado de uno de los aspirantes al señalar: “Me pregunto qué piensa tu esposa Catalina, gatuna como yo, de un señor que goza recordando cómo torturaba gatos haciéndolos explotar con dinamita. Yo, solo con eso, tengo suficiente para despreciar cualquier propuesta que venga de alguien capaz de hacer una cosa así”.

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De Francisco defendió la trayectoria de Iván Cepeda, a quien describió como “un hombre decente, sosegado, con conciencia social. No es un comunista ni un guerrillero. Su pasado como servidor público es impecable. Para él la oposición no será un enemigo”. Además, destacó que incluso figuras de la derecha reconocen la apertura al diálogo del candidato.

Margarita Rosa de Francisco respondió a video de Catalina Aristizábal y su esposo Licas Jaramillo - crédito @labiennale/Instagram - @julibmoya/X

“Laforie (José Félix), que es una persona de derecha, no puede negar que Cepeda es una persona abierta al diálogo, que no mandará nunca a destripar a nadie, ni siquiera a sus contradictores, pues todos son ciudadanos que la democracia necesita”, afirmó.

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La actriz también mencionó testimonios de empresarios, como Luis Carlos Sarmiento, quienes han reconocido un manejo económico responsable durante el actual periodo presidencial. “He oído los testimonios de empresarios exitosos aceptando que la economía se manejó bien, responsablemente”, señaló.

En su mensaje final, Margarita Rosa de Francisco apeló a la sensibilidad de Catalina Aristizábal y le pidió que, antes de votar, pensara en los animales que adora y en los valores éticos que considera fundamentales.

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“No te convenceré pero aspiro a que Catalina, si no ha votado, antes de depositar su voto, en silencio con ella misma y agarrada de su enorme sensibilidad, piense en los animales que adora, en esas vidas que adora”, concluyó.