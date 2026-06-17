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Llegó a Colombia el primer articulado eléctrico de Transmilenio: se esperan más de 700

Antes de cerrar 2027, la empresa planea contar con una presencia más contundente de buses con cero emisiones

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El articulado estará en Bogotá en los próximos días - crédito TransMilenio

El primer bus articulado eléctrico que hará parte del sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, ya está en Colombia. Desde los canales oficiales de información, voceros de la empresa confirmaron la llegada del autobús, el pionero de una flota de diez que está en camino para transportar a millones de capitalinos.

La llegada de estos vehículos desde China representa un paso adelante en la descarbonización y modernización del transporte público de la capital del país. Mientras tanto, los vehículos de la flota que llegarán próximamente se sumarán a las diferentes tipologías de buses eléctricos ya integrados en la capital.

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El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la llegada del bus eléctrico al país - crédito @CarlosFGalan/X
El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la llegada del bus eléctrico al país - crédito @CarlosFGalan/X

De acuerdo con la información oficial, antes de finalizar el 2027, Bogotá contará con 711 nuevos buses eléctricos en circulación. Las autoridades del sistema resaltaron que la electrificación de la flota avanza con paso firme, en coherencia con los compromisos ambientales de la ciudad.

Desde Transmilenio se adelantó que próximamente se darán a conocer más detalles sobre la llegada y operación de estos nuevos vehículos, que beneficiarán a millones de usuarios.

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Zhu Jingyang, el embajador de la República Popular de China en Colombia, en sus redes sociales ha destacado el crecimiento del transporte eléctrico en el país, derivado de la cooperación con el país asiático que es, en sus palabras, “un aportante a la electrificación de transporte público de Colombia”.

Gracias a las nuevas características de las baterías Blade, BYD aseguró que Bogotá contará con una opción más segura y eficiente para el transporte público masivo - crédito TransMilenio
Gracias a las nuevas características de las baterías Blade, BYD aseguró que Bogotá contará con una opción más segura y eficiente para el transporte público masivo - crédito TransMilenio

De hecho, luego de que llegaran a Cartagena, Bolívar, 17 nuevos buses eléctricos desde el gigante asiático para incorporarse al Sistema de Transporte Integrado Transcaribe, afirmó que: “China apoya a la electrificación del transporte público en Cartagena. Sabemos lo que esto significa para uno de los destinos turísticos favoritos de Colombia”.

Bogotá es la segunda ciudad de América Latina con más buses eléctricos, detrás de Santiago de Chile

El embajador también ha resaltado “la importante contribución de las marcas chinas” en todo el proceso de descarbonización de las flotas de transporte eléctrico en la capital del país.

Como reconoció el diplomático, Bogotá ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, solo superada por Santiago de Chile, con más de 1.500 buses eléctricos en operación con cero emisiones.

El avance en la capital colombiana responde a la incorporación masiva de buses fabricados por las empresas chinas BYD y Yutong, que dominan el mercado local y regional en este segmento, indicó el embajador en sus redes sociales.

Zhu Jingyang, embajador de China, en Colombia, destaca la participación China en la descarbonización del transporte en el país - crédito @zhu_jingyang/X
Zhu Jingyang, embajador de China, en Colombia, destaca la participación China en la descarbonización del transporte en el país - crédito @zhu_jingyang/X

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) y Transmilenio suman actualmente 1.543 buses completamente eléctricos, según datos oficiales.

La meta es llegar a 2.197 vehículos de este tipo circulando por la ciudad antes de que termine 2027. El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, destacó el liderazgo de Bogotá en descarbonización y el papel central de las firmas asiáticas en este proceso.

Los vehículos BYD en Colombia han contribuido a una descarbonización de la movilidad en el país - crédito Fabian Bimmer/File Photo
Los vehículos BYD en Colombia han contribuido a una descarbonización de la movilidad en el país - crédito Fabian Bimmer/File Photo

Los buses eléctricos han significado una transformación en el modelo de movilidad de la ciudad. El costo de un bus articulado o biarticulado ronda los 2.000 a 2.200 millones de pesos colombianos (aproximadamente 510.000 a 520.000 dólares); mientras que un bus tradicional diésel cuesta cerca de 1.500 millones de pesos.

De acuerdo con información conocida por Las2Orillas, el uso de buses eléctricos ha permitido reducir el costo por kilómetro recorrido de 1.150 a 500 pesos y los gastos de mantenimiento hasta en un 54%.

La mayoría de estos vehículos utiliza baterías de litio ferrofosfato y parte de la flota es ensamblada en Colombia, en la planta de Marcopolo en Cota, Cundinamarca, con tecnología internacional facilitada por BYD.

Los chasis y componentes eléctricos llegan desde China y son ensamblados por Hino, mientras que los buses de Yutong se importan directamente desde la fábrica en Zhengzhou.

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