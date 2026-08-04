La esposa de Iván Marín defendió al comediante tras polémica con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity: “Digan lo que digan, hagan lo que hagan”

La pareja de Iván Marín responde a las críticas tras el cruce con Lina Tejeiro en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN - @leidysilvasoyyo/ Instagram

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En la más reciente emisión de MasterChef Celebrity Colombia 2026, las emociones y tensiones alcanzaron un punto alto con el protagonismo de Lina Tejeiro e Iván Marín.

Durante el episodio emitido el lunes 3 de agosto, se evidenciaron rivalidades y posturas directas entre los participantes, lo que no pasó desapercibido para la audiencia ni para los cercanos a los concursantes.

La controversia comenzó cuando Lina Tejeiro expresó abiertamente su inconformidad respecto a la participación de Iván Marín en la competencia, señalando que, a su juicio, el comediante no cocinaba solo y que había sido salvado en repetidas ocasiones. En sus palabras, “va en coche”, lo que generó debate tanto entre los participantes como entre los televidentes. Esta declaración motivó a Marín a asumir el reto de cocinar en solitario para demostrar su capacidad, aunque finalmente recibió el apoyo de Tuto Patiño, quien decidió hacer equipo con él en la prueba.

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Iván Marín rompió en llanto en la segunda prueba de 'MasterChef' - crédito cortesía Canal RCN

La jornada resultó especialmente emotiva para Iván Marín, quien no pudo contener las lágrimas tras finalizar el reto culinario. Su compañero Tuto Patiño lo consoló en ese momento, mostrando solidaridad y compañerismo. No obstante, pese al esfuerzo, el plato presentado no obtuvo los mejores comentarios por parte del jurado, aunque la intención y el trabajo conjunto fueron valorados.

Por su parte, Lina Tejeiro también fue objeto de críticas en redes sociales luego de manifestar su opinión de manera directa. Algunos usuarios y seguidores del programa consideraron que sus declaraciones fueron demasiado tajantes, mientras otros defendieron su honestidad y transparencia en la competencia.

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Usuarios defendieron el carácter de Lina Tejeiro y valoraron que mantuviera su personalidad frente a las cámaras - crédito cortesía Canal RCN

El episodio cobró aún más relevancia cuando la esposa de Iván Marín, Leidy Silva, decidió pronunciarse públicamente en defensa de su pareja. A través de un comentario en la publicación oficial del Canal RCN, Silva expresó de manera contundente el orgullo y el cariño que siente hacia el comediante. En su mensaje, afirmó:

“Siempre estaré orgullosa de ese ser humano que eres, sin máscaras, sin aparentar nada, eres un hombre bueno, noble, respetuoso, sencillo, sensible y amoroso, yo me gané el cielo a tu lado y digan lo que digan, hagan lo que hagan, tus ojos nunca mienten, no hay maldad en tu corazón, te amo”, escribió la pareja del comediante.

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A las palabras de Leidy se unieron otros internautas que lo defendieron. “aaamo❤️❤️❤️❤️❤️es un grandioso hombre, esas lágrimas, la actitud y el empeño que siempre pone es lo máximo", “Ivan eres el consentido del ejército culpable y siempre te vamos a apoyar. Fuerza 💪“, ”que lindo mensaje describe todo de ivan", (Sic), fueron otros de los comentarios que se unieron en redes sociales.

El mensaje de Leidy Silva, esposa de Iván Marín, se destacó en redes sociales al expresar abiertamente su orgullo y afecto por el comediante luego del episodio más tenso de la noche - crédito captura de pantalla @canalrcn @leidysilvasoyyo / Instagram

El respaldo de Leidy Silva destacó la dimensión humana de la competencia y puso en primer plano el apoyo familiar como recurso fundamental para enfrentar las presiones mediáticas. Su mensaje fue bien recibido entre los seguidores de Marín, quienes resaltaron la importancia de las palabras de aliento en circunstancias adversas.

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Durante la degustación, la chef Belén aconsejó a Iván Marín restar importancia a los comentarios de sus compañeros y le sugirió, mediante una metáfora, que todo lo negativo “le resbale”, tal como ocurre con la mantequilla, en alusión a los comentarios de escepticismo sobre su desempeño.

Otras voces dentro del programa, como la creadora de contenido Pautips, señalaron que las críticas podrían estar afectando la confianza de Marín y que sería más constructivo brindarle otro tipo de apoyo. Estas reflexiones se sumaron a la reacción de figuras como Jorge Enrique Abello, quien intervino en la conversación pública sobre el cruce de palabras entre Lina Tejeiro e Iván Marín.

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Pese a las lesiones, Iván Marín terminó su plato y lo presentó al jurado, convirtiendo su esfuerzo en uno de los momentos más comentados del estreno - crédito cortesía Canal RCN

El episodio dejó en evidencia no solo las tensiones propias de la competencia, sino también la relevancia de los vínculos personales y el apoyo emocional en contextos de alta exposición mediática. La intervención de la esposa de Iván Marín sirvió además para recordar que, más allá del resultado en el concurso, valores como la empatía, la autenticidad y el respaldo familiar pueden marcar la diferencia frente a la presión y la crítica.