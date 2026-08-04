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Exportaciones de Colombia registraron un fuerte repunte al inicio de 2026: estas fueron las cifras del primer semestre

El balance del Dane muestra que el dinamismo del sector extractivo compensó la caída registrada en las ventas externas de productos agropecuarios y manufacturas durante los primeros seis meses del año

El Ministerio de Transporte otorga el permiso definitivo a Puerto Antioquia, consolidando su función en exportaciones e importaciones nacionales - crédito Puerto Antioquia
El Dane reportó que las exportaciones de Colombia sumaron US$27.844,0 millones entre enero y junio de 2026 - crédito Puerto Antioquia
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El comportamiento del comercio exterior colombiano mostró un balance positivo durante la primera mitad de 2026. El impulso de las ventas internacionales estuvo liderado por los productos mineroenergéticos, que marcaron la mayor contribución al crecimiento registrado en ese periodo, según el más reciente informe divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Mientras algunos sectores redujeron su participación frente al mismo lapso del año anterior, el avance de las exportaciones de petróleo y carbón permitió compensar esas caídas y mantener un resultado general favorable para el país. Los datos corresponden al acumulado entre enero y junio de este año. En ese balance semestral, el Dane informó que las exportaciones colombianas alcanzaron los US$27.844,0 millones, cifra que representó un crecimiento de 14,2% frente al mismo periodo de 2025. El reporte evidencia un mejor desempeño del comercio exterior respecto al registrado un año atrás.

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Puerto Antioquia proyecta movilizar hasta el 25% de la carga de comercio exterior de Colombia, impactando significativamente la redistribución portuaria - crédito Ministerio de Transporte
Las ventas externas de petróleo fueron uno de los principales motores del comercio exterior en el primer semestre de 2026 - crédito Ministerio de Transporte

La mayor contribución provino del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Entre enero y junio de 2026, este segmento sumó exportaciones por US$11.313,4 millones FOB, lo que significó un incremento de 18,6% frente al mismo semestre de 2025.

De acuerdo con el informe, ese comportamiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, que crecieron 19,3%. A ello se añadió el avance de las exportaciones de hulla, coque y briquetas, con un incremento de 2,5%. Ambos rubros aportaron en conjunto 13,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.

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No todos los sectores registraron resultados positivos durante el semestre. El grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentó un desempeño inferior al observado un año antes, afectado por la disminución en las ventas de algunos de sus principales productos de exportación.

Combustible - Colombia - Estados Unidos
El sector de combustibles y productos extractivos lideró el crecimiento de las exportaciones colombianas - crédito Visuales IA

“En el periodo enero – junio 2026, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$7.425,1 millones FOB y presentaron una disminución de 2,7 % frente al mismo periodo de 2025, como resultado principalmente de la caída de ventas de café sin tostar descafeinado o no (-11,6 %) y flores y follaje cortados (-5,0 %) que contribuyeron en conjunto con 5,0 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”, dice el documento.

Las manufacturas tampoco escaparon a esa tendencia. Durante el primer semestre del año, las ventas externas de ese grupo llegaron a US$5.119,9 millones y reflejaron una disminución de 1,6% frente al periodo comprendido entre enero y junio de 2025.

Según el Dane, este comportamiento estuvo relacionado principalmente con la reducción de las exportaciones de artículos manufacturados clasificados según el material, cuya caída fue de 15,0%. Ese resultado representó un aporte negativo de 4,3 puntos porcentuales a la variación total del grupo durante el semestre. Otro de los segmentos que sobresalió fue el de Otros sectores. En este caso, el crecimiento alcanzó 97,6%, impulsado principalmente por el comportamiento de las ventas externas de oro no monetario.

pagaban aranceles en Estados Unidos hasta el año pasado por el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012 - crédito Sergio Acero/Colprensa
Café, flores y manufacturas registraron descensos frente al mismo periodo del año anterior - crédito Sergio Acero/Colprensa

El informe explica que ese producto fue el responsable de aportar 97,9 puntos porcentuales a la variación del grupo, convirtiéndose en el principal factor detrás del fuerte incremento registrado en esa categoría durante los primeros seis meses de 2026. Las cifras del Dane también incluyen el comportamiento correspondiente únicamente al mes de junio. En ese periodo, las exportaciones colombianas alcanzaron un valor de US$4.233,5 millones.

Ese resultado representó un crecimiento de 7,0% frente a junio de 2025, manteniendo la tendencia positiva observada en el acumulado del primer semestre. Aunque el impulso provino principalmente del sector extractivo, el balance general muestra un aumento de las ventas externas del país respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos oficiales publicados por la entidad estadística.

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