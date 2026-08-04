Colombia
Agregar Infobae enGoogle

De la Espriella se posesionará como presidente sin cumplir con un acto tradicional: la relación distante con Petro sería el motivo

El inexistente diálogo entre el presidente electo y el mandatario saliente dejará, por lo visto, sin definir uno de los pasos establecidos en la transmisión del poder, que se llevó a cabo sin excepción en las últimas dos décadas

Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
Guardar

La imposición de la Orden de Boyacá al presidente electo de la República Abelardo de la Espriella antes del 7 de agosto de 2026 no se llevará a cabo. Aunque la tradición indica que el mandatario saliente debe posesionar al entrante en la víspera de la transmisión de mando, este acto estaría prácticamente descartado por la falta de interlocución con el hoy mandatario, Gustavo Petro, que desconoce su triunfo.

La condecoración, de la que Petro fue objeto el 5 de agosto de 2022 de parte de su antecesor, Iván Duque Márquez, en esta ocasión no se llevará a cabo. Todo ello pese a que la normativa indica que el presidente electo tendría que asumir la calidad de Gran Maestre de las órdenes nacionales en el momento de jurar ante el Congreso, aun si no recibió las insignias, para poder honrar a otros.

PUBLICIDAD

Iván Duque y la vez que condecoró a Gustavo Petro
El 5 de agosto de 2022, dos días antes de tomar juramento como nuevo presidente, Gustavo Petro fue condecorado por el mandatario saliente, Iván Duque Márquez - crédito Presidencia

Aunque inicialmente se había previsto una posibilidad de cumplir con el protocolo previo a la posesión, que incluso está consagrado en un decreto, todo indica que, a tres días de que De la Espriella asuma como presidente, este encuentro no se dé. La ruptura del empalme, sumada a los reiterativos pronunciamientos de Petro calificando como ilegítima la elección de su sucesor, llevaron a este punto.

¿Qué exige el decreto sobre la condecoración de la Cruz de Boyacá?

La base legal de la ceremonia que no se llevará a cabo aparece en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 770 de 1982. Allí se establece que “el señor presidente de la República con anterioridad al término de su período de gobierno, impondrá al Presidente Electo la condecoración ‘Orden de Boyacá’ en el Grado de ‘Gran Collar’”, así como pasó en el último tiempo, en cumplimiento de esta disposición.

PUBLICIDAD

No se trata de un homenaje personal, sino de un requisito ligado al relevo presidencial. Ese acto busca dar continuidad y legitimidad al traspaso del poder y otorgar al nuevo mandatario la investidura necesaria para ejercer como Gran Maestre de las órdenes nacionales, así como en su momento lo hizo Álvaro Uribe con Juan Manuel Santos y este, a su vez, con Iván Duque, pese a ser de orillas políticas diferentes.

Petro entregó la Cruz de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Presidencia
El presidente saliente, Gustavo Petro, entregó la Cruz de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Presidencia

La misma regulación también impide que un presidente se conceda a sí mismo esas distinciones. Por eso, solo el mandatario saliente puede imponerlas a su sucesor, en un acto que se ha celebrado, por tradición, dos días antes del cambio de gobernante. Llama la atención que hace solo cinco días, el 30 de julio, Petro condecoró con la cruz a personajes como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿Qué pasa si el acto no se hace antes del 7 de agosto?

El ordenamiento prevé una salida si la ceremonia no llega a efectuarse antes de la posesión. Ese mecanismo aparece en el Decreto 414 de 1974, en el que se especifica que el presidente electo adquiere esa condición institucional en el mismo momento de asumir ante el Congreso. La ausencia de la entrega física de las insignias no le impediría ejercer plenamente sus funciones desde el primer instante.

Juan Manuel Santos recibió la Cruz de Boyacá de Álvaro Uribe
Antes de jurar como presidente, Juan Manuel Santos recibió la Cruz de Boyacá de manos de su antecesor, Álvaro Uribe - crédito Presidencia

Ese escenario dejaría por fuera un rito que ha marcado las transiciones recientes, pero no abriría un vacío de poder ni frenaría la asunción del nuevo jefe de Estado. El trasfondo de la incertidumbre está en el quiebre del proceso de empalme entre las administraciones saliente y entrante, pues pese a que al principio se establecieron comisiones, tras dos reuniones se suspendió el avance las mismas.

Todo quedó en firme cuando De la Espriella expresó al comienzo su negativa a reunirse con Petro y cuestionó la disposición de la Presidencia para facilitar la transición. Su fundamento se basó en que el presidente saliente ha cuestionado la legitimidad de los resultados electorales del 21 de junio, al alegar qu hubo alteraciones en los formatos E-14 y, de la misma manera, en el censo electoral de los comicios.

Temas Relacionados

Orden de BoyacáTransición PresidencialAbelardo de la EspriellaGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO online, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo del partido en Ibagué

Dos de los clubes con puntaje perfecto en el inicio del campeonato colombiano, se enfrentan por el liderato en el estadio Manuel Murillo Toro y con dos plantillas muy competitivas

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO online, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo del partido en Ibagué

Colombia le está vendiendo menos café y flores al mundo: cifras del Dane confirman problema de la revaluación del peso ante el dólar

El agro y las manufacturas enfrentan desafíos crecientes en un entorno marcado por la presión de los costos, una moneda fuerte y mercados externos menos dinámicos

Colombia le está vendiendo menos café y flores al mundo: cifras del Dane confirman problema de la revaluación del peso ante el dólar

En video: capturaron en flagrancia a un hombre tras robar $42 millones a una mujer en centro comercial de Bogotá

La patrulla de reacción bancaria interceptó a un sospechoso a pocos metros de Milenio Plaza y halló el efectivo que iba a ser consignado, luego de un ataque con gas pimienta y arma blanca

En video: capturaron en flagrancia a un hombre tras robar $42 millones a una mujer en centro comercial de Bogotá

Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos

La alcaldesa Johana Aranda explicó las razones por las que aún no se aprueba el plan para una de las obras más esperadas por los aficionados del Pijao

Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos

Cabal se despachó una vez más contra Álvaro Uribe, al que le pidió la escisión del Centro Democrático: “Nunca fui realmente bienvenida”

La exsenadora vallecaucana, que tras 12 años en el Congreso prepara una nueva apuesta electoral lejos del partido que comanda el expresidente, aseguró que tiene un evidente distanciamiento con él por estar en desacuerdo con sus decisiones

Cabal se despachó una vez más contra Álvaro Uribe, al que le pidió la escisión del Centro Democrático: “Nunca fui realmente bienvenida”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

Carlos Rivera vuelve a Colombia con el ‘¡Vida México! Tour’: fecha, lugar y precios de boletería

Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

Lina Tejeiro reveló cuál fue la fuerte frase que le dijo a Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’ y que no salió al aire

Lamine Yamal está en Colombia: la estrella de la selección de España eligió Cartagena para sus vacaciones

Deportes

Yerry Mina habló del futuro de la selección Colombia y recordó su duelo con ‘el Dibu’ Martínez: “Lo quiero enfrentar”

Yerry Mina habló del futuro de la selección Colombia y recordó su duelo con ‘el Dibu’ Martínez: “Lo quiero enfrentar”

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO online, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo del partido en Ibagué

Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos

La selección Colombia confirmó el partido amistoso ante Perú en la fecha FIFA de septiembre y octubre

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II