Colombia

Abelardo de la Espriella le contó a Dímelo King qué es lo que quiere para los jóvenes colombianos

En una entrevista con el creador de contenido, el aspirante dijo que su meta es facilitar inserción laboral y autonomía financiera, además de otros detalles sobre la educación y diplomas

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La propuesta de Abelardo de la Espriella para los jóvenes apunta a orientar vocaciones desde el colegio y romper con carreras tradicionales - crédito @dimelo.king/tiktok

En medio de la campaña presidencial y a pocos días de la segunda vuelta electoral, el candidato Abelardo de la Espriella volvió a referirse a una de las poblaciones que considera fundamentales para el futuro del país: los jóvenes colombianos.

Lo hizo durante una entrevista concedida al creador de contenido Dímelo King, en la que habló sobre las oportunidades que, según su visión, deberían tener las nuevas generaciones en áreas como la educación, el emprendimiento, el arte, la música y el deporte.

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La conversación surgió cuando el entrevistador le preguntó directamente qué había pensado para los jóvenes, especialmente para quienes desarrollan carreras en esos ámbitos. Frente a esto, De la Espriella aseguró que el principal reto consiste en crear las condiciones necesarias para que las personas puedan generar ingresos a partir de sus talentos y habilidades.

Hay que generar las condiciones necesarias para que la gente pueda trabajar y para que pueda generar a través de su inventiva, a través de su talento, recursos y pueda monetizar”, afirmó el candidato.

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El candidato Abelardo de la Espriella plantea que la productividad debe primar sobre los títulos académicos - crédito Reuters
El candidato Abelardo de la Espriella plantea que la productividad debe primar sobre los títulos académicos - crédito Reuters

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando el aspirante presidencial habló sobre la importancia de la educación y el empleo. Aunque reconoció el valor de la formación académica, sostuvo que para él es más relevante que las personas logren ser productivas económicamente.

La educación es muy importante, pero es más importante producir. ¿Qué ganas tú si tienes diez cartones y no produces un peso?”, expresó Abelardo de la Espriella.

En ese sentido, señaló que valora especialmente a quienes generan empleo, sostienen a sus familias y aportan al desarrollo económico del país, independientemente del nivel académico que tengan.

Yo prefiero a una persona que no tenga un cartón y esté facturando porque crea empleo, porque paga nómina”, agregó.

Asimismo, mencionó como ejemplo a los creadores de contenido, músicos y emprendedores que han logrado construir proyectos sostenibles y generar oportunidades para otras personas.

Yo prefiero un creador de contenido, un músico que está facturando, mantiene a su familia, le genera prosperidad a la gente que tiene alrededor y que está en la jugada”, manifestó.

La propuesta de Abelardo de la Espriella para los jóvenes va por la vocación, el empleo y la libertad económica - crédito dimelo.king/tiktok
La propuesta de Abelardo de la Espriella para los jóvenes va por la vocación, el empleo y la libertad económica - crédito dimelo.king/tiktok

Durante la entrevista, De la Espriella también cuestionó la idea tradicional de que los jóvenes deben seguir únicamente carreras profesionales convencionales para alcanzar el éxito.

Según explicó, desde las instituciones educativas debería existir una orientación más clara que permita identificar las habilidades y vocaciones de cada estudiante desde edades tempranas.

¿Por qué no empezar a direccionar a la juventud desde el colegio para que entiendan qué es lo que quieren?”, expresó.

Para el candidato, el país debe superar el paradigma de considerar que las únicas opciones válidas son profesiones tradicionales como Derecho o Medicina.

No todo el mundo tiene que ser abogado o doctor. Lo que hay que ser es productivos”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO. El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, habla en una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, habla en una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

De acuerdo con su planteamiento, muchos jóvenes pierden tiempo valioso intentando encontrar su camino profesional debido a la falta de orientación vocacional adecuada: “Nadie llega a la meta si no sabe cuál es”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de su propuesta para las nuevas generaciones está relacionado con el acceso al empleo. De la Espriella aseguró que uno de sus objetivos es que los jóvenes cuenten con mayores oportunidades laborales una vez culminen sus procesos de formación.

“Uno de mis sueños es que los jóvenes tengan acceso a una educación que guíe la vocación que tienen y que puede que no conozcan”, explicó a Dímelo King.

A esto sumó la necesidad de garantizar oportunidades de inserción laboral que les permitan construir proyectos de vida sostenibles y alcanzar autonomía financiera: “Que tengan trabajo garantizado para que se inserten en la sociedad como corresponde”, señaló.

Finalmente, el candidato resumió su visión sobre el futuro de la juventud colombiana en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Tú solamente tienes libertad verdadera cuando tienes independencia económica. Cuando tienes libertad económica, tienes libertad. Punto. Y ese es mi sueño para los jóvenes”, concluyó.

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