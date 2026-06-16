Así fue la fiesta electrónica que armaron en bus de transporte público en Bogotá: “Transmi rave”

La fiesta se extendió por cerca de una hora - crédito @julisantony/IG

Varios videos que se hicieron virales en redes sociales el domingo 14 y lunes 15 de junio de 2026, a través de Instagram, mostraron el particular trayecto que vivieron los usuarios de uno de los buses articulado de Transmilenio, en Bogotá, por cuenta de la fiesta de música electrónica (o rave, como lo llamaron algunos internautas), que armaron dos djs.

Infobae Colombia confirmó con uno de los jóvenes que asistió y grabó partes de la farra que se armó en el bus rojo, que el inicio de la fiesta tuvo origen en el portal Norte, ubicado en la localidad de Suba; y finalizó en el portal 80, situado en Engativá, en el noroccidente de la ciudad.

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El caso se presentó el domingo 14 de junio de 2026 - crédito @bellanidcardosogasca/IG

“Un buen viaje a casa, gracias @madxian”, mencionó en su comentario adjunto al video que compartió una de las asistentes al evento.

De hecho, el artista Mad Xian es conocido en redes sociales porque ya ha hecho eventos similares a bordo de los articulados de Transmilenio en Bogotá.

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El periodista Julián Santony registró cómo fue la fiesta de música electrónica que se llevó a cabo en uno de los articulados de Transmilenio - crédito @julisantony/IG

En otro video que compartió el periodista Juli Santony, se pudo ver más de cerca algunos momentos de la fiesta de música electrónica que se extendió por un poco menos de una hora, hasta que el bus llegó a su destino final.

“Acaso es un ¿Transmi Rave? Baile, música, temas y gente parchando, así se vivió el ambiente en un articulado de Transmilenio esta noche del 14 de junio de 2026”, señaló el comunicador.

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Los usuarios y asistentes al rave llegaron hasta el portal 80, ubicado en el noroccidente de la capital - crédito @bellanidcardosogasca/IG

Dj bogotano lo volvió a hacer: ya había hecho fiestas en otro articulad de Transmilenio y en un restaurante

El 11 de mayo de 2025 el Dj bogotano Mad Xian volvió a convertir un espacio cotidiano en pista de baile: antes de su fiesta en el bus de Transmilenio, ya lo había hecho en otro de los vehículos rojos y hasta apareció en un McDonald’s de la plaza de Lourdes, ubicado en la localidad de Chapinero, norte de Bogotá, y en la que comensales y trabajadores de cocina bailaron música electrónica.

La referencia más reciente de esa secuencia había ocurrido en octubre de 2024, cuando el mismo DJ organizó el TransmiRave 2.0 en un bus articulado de la línea D que recorría la calle 80. Según compartió en su perfil de TikTok, participaron al menos 20 personas y el evento acumuló más de 250.000 interacciones en redes sociales.

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La nueva escena en el restaurante de cadena quedó registrada en una serie de videos difundidos en redes sociales, y en las grabaciones se ve a clientes que llegaron a comer y a integrantes del personal nocturno disfrutando al mismo tiempo de la música electrónica.

Los bogotanos disfrutaron de la iniciativa mientras esperaban su comida - crédito @Emmmerebel / TikTok

Uno de los testimonios que circularon en esos registros resumió la sorpresa de quienes pasaban por el lugar. “Parce, Bogotá es tan curioso que uno puede ir caminando en plena plaza de Lourdes, caminar un poquito y encontrar un rave en el McDonald’s”, comentó un joven paisa en un video compartido en redes sociales.

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El mismo DJ ya había llevado su propuesta a buses articulados de Bogotá

El mismo DJ antes organizó TransmiRave y TransmiRave 2.0 en Transmilenio. La primera de esas intervenciones ocurrió en mayo de 2024 y marcó el inicio de una propuesta que trasladó la lógica del rave a un bus del sistema masivo.

En aquella ocasión, según se observa en un video compartido por una pasajera, Mad Xian montó una fiesta electrónica en la parte articulada de un bus con consola de DJ y luces. Varios seguidores del techno se sumaron a bailar mientras el vehículo seguía su recorrido habitual, y la joven que publicó el video describió la experiencia como “otro nivel de los viajes en Transmilenio”.

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Con sorpresa, se acercó para grabar con su teléfono - crédito @Ramiel_end / TikTok

La segunda edición introdujo cambios en el formato. De acuerdo con el mismo Mad Xian, el TransmiRave 2.0 fue concebido como un rave silencioso con audífonos y visores de realidad virtual para combinar música electrónica, tecnología y creatividad dentro del bus.

Ese ajuste respondió a una intención concreta: ofrecer una experiencia más cómoda para el resto de los pasajeros del sistema. En lugar de altavoces, los asistentes escucharon la música por audífonos, bajo el modelo de las llamadas discotecas silenciosas.

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Ese concepto se originó en la película de 1969 Un tiempo de rosas y que se llevó a la práctica por primera vez en 1990. El Dj también explicó que los visores de realidad virtual buscaban sumergir a los participantes en un entorno distinto mientras viajaban por la ciudad.

En su segunda edición, el DJ organizador Mad Xian implementó la tendencia de discoteca silenciosa y un espacio de realidad virtual - crédito @madxian / TikTok

La reacción de los usuarios en Transmilenio como la del restaurante de Lourdes, dejó para el recuerdo comentarios en redes sociales como: “El TransmiRave es la rumba más caleta de Tabogo. El que llegó, llegó”, “Quiero estar en un TransmiRave” y “Cuando pasa eso en Transmilenio me pregunto ¿en dónde estaba yo? y ¿por qué no avisan con tiempo?”.

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Otros usuarios sumaron lecturas humorísticas sobre el formato y el lugar. “No es secret location, es secret ruta” y “Lo único por lo que quiero visitar Bogotá es por su gente random”.

Ya en la estación de la calle 142 la fiesta había sido encendida en una de las rutas del Portal Tunal - crédito @ThomasitaD / X