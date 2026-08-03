Ecopetrol le abre la puerta al fracking en Colombia y ya tiene respaldo de los trabajadores: “No podemos perder tiempo”

Ecopetrol es clave para la economía colombiana. Es el activo principal del Estado - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

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El fracking es la técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Consiste en perforar pozos profundos e inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para romper las rocas y liberar los combustibles atrapados. En Colombia volvió al primer plano debido a la columna de opinión del presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, denominada ‘Fracking ya’, para El Tiempo, en la que planteó que el país debe retomar con urgencia la discusión sobre el fracturamiento hidráulico.

Dentro del texto, el funcionario habló del inicio de un nuevo ciclo político y advirtió sobre el estado del sistema energético. “La seguridad energética no se construye en la emergencia. Se construye años antes, con exploración, reglas estables, confianza para invertir y una política de largo plazo”, escribió.

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Añadió que “Colombia debe retomar con urgencia la discusión seria del desarrollo de los yacimientos no convencionales”.

Cifras de Luis Felipe Henao para sustentar el debate

El funcionario Luis Felipe Henao sostuvo que en los últimos cuatro años las reservas probadas de gas natural cayeron cerca del 46% y que la producción bajó más del 30%. Según dijo, “el descenso ya resulta insuficiente para atender la demanda interna. En petróleo, situó las reservas alrededor de 2.000 millones de barriles. También afirmó que la producción pasó de 850.000 a menos de 750.000 barriles diarios”.

Luis Felipe Henao asumió la Presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol en julio de 2026 - crédito @luisfelipehenao/X

Además, lamentó que los nuevos descubrimientos aportan menos del 2% de la incorporación anual de reservas por la caída de la exploración. A ese panorama sumó que en seis años entró en operación menos del 18% de la capacidad proyectada en el sistema eléctrico.

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De igual forma, precisó que Colombia importa más del 30% del gas que consume y que esa proporción aumentará. También afirmó que la participación de los hidrocarburos en el Producto Interno Bruto (PIB) pasó del 5% en 2015 al 3,5% en 2025, sin que otros sectores hayan compensado esos ingresos.

Recursos, riesgo climático y marco legal del fracturamiento hidráulico

Como base para retomar la discusión, Colombia cuenta, según el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, “con 2.400 millones de barriles y 10.500 gigapiés cúbicos de gas en recursos contingentes. De ese total, dijo, el 55% permanece bloqueado”.

También vinculó la urgencia al comportamiento climático. Citó advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre una alta probabilidad de un evento de la sequía generada por el fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, y mencionó que la Noaa (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) prevé que podría ser uno de los más graves desde mediados del siglo XX.

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Aunque los embalses registran niveles cercanos al 80%, el funcionario alertó que “los aportes hídricos ya se deterioran. Bajo ese diagnóstico, sostuvo que esperar a la sequía para actuar sería repetir un error”.

El nivel de los embalses es clave para contrarrestar los efectos del fenómeno de El Niño - crédito archivo Diego Pineda / Colprensa

En el plano jurídico, afirmó que luego de más de una década de estudios, regulación y fallos judiciales existe un marco vigente ratificado por el Consejo de Estado. “La pregunta ya no es si hay soporte legal. Es si Colombia está dispuesta a aprovechar responsablemente sus recursos para recuperar soberanía energética”, escribió.

Argumento económico y antecedentes internacionales

Luis Felipe Henao apoyó su planteamiento en experiencias de otros países. Afirmó que Estados Unidos pasó de importador neto de gas a exportador en 2017 y de petróleo en 2020 gracias al fracturamiento hidráulico con perforación horizontal. También citó a Vaca Muerta en Argentina como referencia de desarrollo comercial sin necesidad de fases piloto. Según la columna, “luego de más de dos décadas de aplicación continua, esa técnica se consolidó como madura”.

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En el frente económico, indicó que el sector aportó $29,6 billones en regalías entre agosto de 2022 y diciembre de 2025. Añadió que las reservas identificadas podrían representar 36 billones adicionales para las regiones.

A partir de esos datos, Henao reclamó una definición rápida sobre el uso de esos recursos. “Ya no estamos para pilotos, no podemos perder tiempo”, afirmó en la parte final de su columna.

La USO dice que Colombia necesita de los hidrocarburos y no puede seguir perdiendo soberanía energética - crédito @usofrenteobrero/X

Respaldo de la USO

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO Colombia) respaldó las afirmaciones de Henao, Por medio de X, respondió que “los hechos demuestran que la ciencia y la tecnología para desarrollar Yacimientos NO Convencionales evolucionó a niveles extraordinarios de confiabilidad y optimización de recursos”.

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El sindicato también vinculó esa posición con la seguridad del abastecimiento. “Colombia necesita de los hidrocarburos y no puede seguir perdiendo soberanía energética”, señaló.

De igual forma, pidió una acción concreta del próximo gobierno. “El nuevo gobierno debe acelerar a fondo para que en el menor tiempo Colombia produzca petróleo y gas por medio del Fracturamiento Hidráulico y ECOPETROL debe ser quien lidere este proceso”, manifestó.