Partido Conservador alertó por relevos en las Fuerzas Militares: “Colombia enfrenta una grave amenaza”

La colectividad política expresó preocupación por reportes de presión a votantes y amenazas en varias regiones del país, y reclamó garantías para la transparencia y seguridad del proceso electoral - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/@soyconservador/X

El Partido Conservador advirtió sobre una grave amenaza contra la libertad electoral tras denunciar presuntas presiones y supuestos actos de injerencia de grupos armados ilegales en el proceso electoral.

Esta alerta surgió luego de que se conocieran reportes sobre presión a votantes y amenazas en distintas regiones del país, especialmente de cara a la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio de 2026.

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En su pronunciamiento, la colectividad expresó inquietud ante la información divulgada por integrantes de las Fuerzas Militares y medios de comunicación sobre la expansión de estructuras armadas ilegales y sobre las denuncias de presiones ejercidas sobre comunidades y electores en varios territorios.

El Partido Conservador advirtió sobre una grave amenaza contra la libertad electoral tras denunciar presuntas presiones y supuestos actos de injerencia de grupos armados ilegales en el proceso electoral - crédito Partido Conservador

Los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, junto con municipios como Policarpa, Ricaurte, Túquerres, Argelia, Totoró y La Vega, fueron señalados como zonas en las que se habrían identificado amenazas contra la población civil y mecanismos de control ilegal sobre el voto.

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La organización política señaló que estos reportes representan una amenaza directa a las garantías democráticas y a la transparencia del proceso electoral.

“Colombia está enfrentando hoy una grave amenaza contra la libertad electoral”, advirtió el comunicado del partido, en el que se cuestionó la posible influencia de organizaciones criminales durante la jornada de votación.

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El Partido Conservador manifestó preocupación por la situación de algunos oficiales y miembros de la fuerza pública que, tras advertir sobre riesgos para la seguridad electoral, habrían sido relevados de sus funciones.

En el comunicado, se indicó que las alertas institucionales requieren investigación y atención por parte de las autoridades competentes.

“Apartar a quienes denuncian la amenaza de los grupos armados mientras crecen las evidencias de su capacidad de intimidación electoral genera una preocupante percepción de tolerancia frente a fenómenos criminales que deberían ser combatidos con toda la capacidad del Estado”, se lee en el pronunciamiento.

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El partido hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones plenas de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

Partido Conservador hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones plenas de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral - crédito @soyconservador/X

Además, solicitó a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y especialmente a Estados Unidos mantener una vigilancia permanente sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo la transparencia del proceso democrático en Colombia.

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En el comunicado, la colectividad recordó que la legitimidad del poder político únicamente puede surgir del voto libre de los ciudadanos y no de la intimidación o de las armas.

“La defensa de la democracia no admite ambigüedades. Colombia no puede permitir que la delincuencia organizada, el narcotráfico o los grupos armados ilegales pretendan influir en la voluntad soberana de los ciudadanos para preservar condiciones que han favorecido su fortalecimiento y expansión”, señaló el partido.

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El pronunciamiento concluyó reiterando que la legitimidad de las elecciones debe estar garantizada por la libertad de los votantes y el respeto a la institucionalidad, sin presiones ni amenazas de actores armados.

Recientemente, el Partido Conservador solicitó el respaldo para la Registraduría Nacional después de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas alteraciones en el censo electoral en Colombia.

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La colectividad expresó que “hoy se conocieron los resultados oficiales del escrutinio sin que se presentara novedad alguna que altere el resultado expresado por los colombianos en las urnas”.

El Partido Conservador aseguró que, en lugar de aceptar el veredicto ciudadano, el mandatario “insiste en construir un relato de fraude" - crédito prensa Partido Conservador

El Partido Conservador aseguró que, en lugar de aceptar el veredicto ciudadano, el mandatario “insiste en construir un relato de fraude sin que exista una decisión de las autoridades competentes que respalde semejantes acusaciones”.

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La colectividad manifestó además que “el desespero terminó por derribar cualquier apariencia de moderación. Hoy vemos a un presidente dispuesto a sembrar dudas sobre las instituciones democráticas para impedir la llegada al poder de quienes podrían poner al descubierto los errores, abusos e irregularidades de su gobierno”.