Colombia

Expresidente español Mariano Rajoy expresó su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella: “Colombia necesita un cambio político”

El miembro del Grupo Democracia y Libertad extendió un mensaje a los colombianos sobre salir a las urnas para definir el futuro del país

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El expresidente español afirmó que la defensa de la propiedad privada de De la Espriella es fundamental para el país - crédito Europa Press/Reuters
El expresidente español afirmó que la defensa de la propiedad privada de De la Espriella es fundamental para el país - crédito Europa Press/Reuters

El 21 de junio de 2026 se definirá el próximo presidente de Colombia para los siguientes cuatro años. Los dos candidatos, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se preparan para suceder a Gustavo Petro y han recibido el apoyo de varios líderes en el mundo.

El político extranjero que se pronunció más recientemente sobre los comicios fue el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, integrante del Grupo Democracia y Libertad, quien en un video publicado en redes sociales expresó su apoyo al candidato de derecha.

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Entre los argumentos planteados por Rajoy destaca la defensa de la democracia y las garantías a la propiedad privada.

“Como miembro del grupo Democracia y Libertad, quiero manifestar mi apoyo al candidato Abelardo de la Espriella para la presidencia de Colombia. Abelardo de la Espriella ha firmado un compromiso que yo suscribo con la democracia, con la legalidad, con la iniciativa privada y con el sentido del país”, expuso en su cuenta de X.

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El miembro del Grupo Democracia y Libertad extendió un mensaje a los colombianos a salir a las urnas para definir el futuro de Colombia - crédito Cesar Quiroz/Reuters
El miembro del Grupo Democracia y Libertad extendió un mensaje a los colombianos a salir a las urnas para definir el futuro de Colombia - crédito Cesar Quiroz/Reuters

A la par, el exmandatario del país ibérico extendió un mensaje a los colombianos a salir a las urnas y votar por el ganador de la primera vuelta con el fin de que, a su criterio, Colombia experimente una transformación a nivel político.

“Por eso lo apoyo y pido a todos los ciudadanos colombianos que lo hagan y que se unan en torno a un candidato, porque la unidad, sin duda alguna, es factor decisivo para que Colombia consiga algo que precisa y que además precisa se haga de manera urgente: un cambio político”, agregó.

El apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a respaldar al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella y vinculó de manera explícita una eventual victoria en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 con el apoyo de Washington. Con un mensaje publicado en Truth Social que colocó la relación bilateral con Colombia en el centro del debate político internacional.

El nuevo pronunciamiento retomó el respaldo que el republicano ya había expresado después de la primera vuelta del domingo 31 de mayo y añadió una definición directa sobre el alcance de ese apoyo. Según el mensaje difundido por el mandatario estadounidense, si De la Espriella gana, “contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”.

Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 21 de mayo - crédito @realDonaldTrump
Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 21 de mayo - crédito @realDonaldTrump

Trump presentó esa promesa como parte de una visión política más amplia sobre el futuro de Colombia. En su publicación, sostuvo que el candidato colombiano tendría “un éxito rotundo” para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen, las drogas y restaurar el orden público.

El mensaje fue emitido a través de Truth Social, la red social en la que el presidente de Estados Unidos ya había felicitado a De la Espriella por su resultado en la primera vuelta. En esta nueva intervención, repitió casi en los mismos términos su elogio al dirigente colombiano, conocido como “El Tigre”.

Trump escribió: “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”. La cita reprodujo la línea del mensaje anterior y reafirmó su apoyo público al líder del movimiento Defensores de la Patria.

Trump ligó una eventual victoria de De la Espriella con el apoyo total de Washington

Ilustración acuarela de medio cuerpo de Donald Trump y Abelardo De la Espriella, ambos con traje oscuro, de pie en una acera urbana con edificios al fondo.
El presidente de Estados Unidos señaló que Abelardo de la Espriella buscará detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La novedad del mensaje estuvo en la manera en que el presidente estadounidense definió el vínculo futuro con Colombia. “Si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, afirmó Donald Trump.

Esa frase añadió un componente diplomático y estratégico al respaldo político. El mensaje no solo felicitó al candidato por su desempeño electoral, sino que también presentó los comicios colombianos como un hecho relevante para la relación entre Bogotá y Washington.

El político conservador también buscó trazar un paralelismo político y personal con De la Espriella. En su publicación, Trump lo describió como un dirigente que “lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”.

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