Funcionaria de la alcaldía de Itagüí murió tras un violento ataque en su vivienda: autoridades capturaron a su compañero sentimental

Valentina Vanegas, funcionaria del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, murió tras ser encontrada gravemente herida en una vivienda del municipio; las autoridades investigan el hecho como un presunto feminicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de Valentina Vanegas Gallego, una funcionaria de 29 años del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, ha generado conmoción en el sur del Valle de Aburrá.

La mujer fue hallada gravemente herida al interior de una vivienda del municipio y falleció minutos después en un centro asistencial. Por estos hechos, las autoridades capturaron a su pareja sentimental, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de feminicidio.

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De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el caso ocurrió en la noche del domingo 14 de junio. Vecinos del sector alertaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tras escuchar gritos de auxilio provenientes de una vivienda ubicada en el barrio Samaria.

Uniformados acudieron al lugar para verificar la situación. Según los reportes preliminares, al llegar realizaron varios llamados sin obtener respuesta. Posteriormente, una residente del sector facilitó el ingreso de los policías al inmueble, según el medio Q’hubo

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Las autoridades señalaron que la mujer sufrió heridas causadas con arma cortopunzante dentro de una vivienda de Itagüí; por el caso fue capturada su pareja sentimental - crédito Colprensa

Dentro de la vivienda encontraron a Valentina Vanegas Gallego gravemente herida. Junto a ella estaba su compañero sentimental, un hombre de 29 años que, según las versiones conocidas hasta ahora, presentaba rastros de sangre en su ropa. Las autoridades procedieron a detenerlo en el lugar de los hechos mientras avanzaban las primeras diligencias judiciales.

De acuerdo con Blu Radio, las investigaciones preliminares indican que la mujer habría sido atacada con un arma cortopunzante. La lesión sufrida le ocasionó heridas de extrema gravedad que obligaron a una rápida intervención de los organismos de emergencia.

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Paramédicos y personal de atención médica le prestaron los primeros auxilios y la trasladaron de urgencia a la Clínica Antioquia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico por estabilizarla, la joven falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

La captura del presunto agresor se produjo de manera inmediata y el hombre quedó bajo custodia de las autoridades. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar el proceso judicial y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho, así como la eventual responsabilidad penal del detenido.

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Clínica Antioquia, centro asistencial al que fue trasladada la funcionaria tras ser hallada gravemente herida y donde posteriormente se confirmó su fallecimiento - crédito Clinica Antioquia

La noticia causó profundo impacto en Itagüí, donde Valentina era reconocida por su labor como gestora de Coldeportes en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del municipio. Compañeros de trabajo, deportistas y habitantes de la localidad expresaron mensajes de solidaridad y condolencia a través de redes sociales tras conocerse su fallecimiento.

La Alcaldía de Itagüí lamentó públicamente la muerte de la funcionaria y destacó su compromiso profesional y humano. En un comunicado, la administración municipal envió un mensaje de apoyo a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, resaltando la huella que dejó durante su paso por la entidad.

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“Recordaremos siempre a una compañera, amiga y profesional, cuya amabilidad, empatía, vocación de servicio y amor por su trabajo dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerla”, señaló la administración local.

Mientras avanzan las investigaciones, también han surgido reportes relacionados con antecedentes judiciales del capturado. Medios locales informaron que el hombre habría sido condenado en 2019 por violencia intrafamiliar y que recuperó la libertad en agosto de 2020 tras cumplir una pena de prisión.

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A través de un comunicado oficial, la administración municipal lamentó el fallecimiento de Valentina Vanegas y pidió que se esclarezcan los hechos para que haya justicia - crédito Alcaldía de Itagüi

Según Telemedellín, algunas versiones indican que ese antecedente estaría relacionado con hechos de violencia contra la propia Valentina Vanegas. No obstante, este aspecto hace parte del contexto que ahora analizan las autoridades y deberá ser verificado dentro del proceso judicial que adelanta la Fiscalía.

Asimismo, se han presentado diferencias en algunos reportes sobre el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Mientras varias versiones ubican el caso en el barrio Samaria, otras mencionan sectores cercanos como Robles del Sur.

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Sin embargo, todas coinciden en que la mujer fue encontrada herida dentro de una vivienda del municipio y que el presunto responsable fue capturado en el sitio.

Por ahora, la Fiscalía General de la Nación continúa recopilando pruebas, testimonios y elementos materiales que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en la muerte de la joven funcionaria, cuya partida ha causado dolor y consternación entre familiares, amigos y la comunidad de Itagüí.

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