Colombia

Drones, explosivos, cartuchos, pistolas: este es el impresionante arsenal incautado a los disidencias en dos depósitos ilegales en el río Micay en el Cauca

La Armada Nacional reportó que el arsenal estaba almacenado en dos escondites clandestinos y advirtió que podía ser empleado contra uniformados, civiles y el desarrollo de la jornada de votación

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El operativo comenzó tras un combate de encuentro con cerca de ocho hombres armados que se desplazaban en tres embarcaciones de alta potencia - crédito Armada

Un operativo militar realizado en el río Micay, en el departamento del Cauca, resultó en el hallazgo y neutralización de un arsenal peligroso.

Las fuerzas conjuntas de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) localizaron dos depósitos ilegales que habrían pertenecido a la estructura residual Jaime Martínez, vinculada a las extintas Farc.

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Durante la operación, las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 se enfrentaron a un grupo de ocho individuos armados que, al notar la presencia de la fuerza pública, abrieron fuego y huyeron en embarcaciones rápidas.

Esta reacción desencadenó una persecución fluvial y una posterior operación de registro en la zona, donde fueron descubiertos los escondites con materiales bélicos y tecnológicos.

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Así como lo explicó el coronel de Infantería de Marina Jorge Enrique González Orejuela, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4: “En desarrollo de operaciones militares conjuntas con el Ejército Nacional y con la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre el río San Juan del Micay, en el departamento del Cauca, la Armada de Colombia logró la ubicación y destrucción de dos depósitos ilegales que pertenecerían al Grupo Armado Organizado Residual, estructura sexta Jaime Martínez. Este resultado se produjo luego de un combate de encuentro con aproximadamente ocho integrantes de esta estructura criminal que se movilizaban en tres embarcaciones sobre este importante afluente del Pacífico caucano”.

La operación en el río Micay fue ejecutada de forma conjunta por la Armada, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Armada
La operación en el río Micay fue ejecutada de forma conjunta por la Armada, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Armada

" Tras la redacción de nuestras tropas, los sujetos emprendieron la huida, permitiendo posteriormente la localización de los depósitos clandestinos", agregó el oficial.

El hallazgo incluyó 13 drones con baterías y controles, dos pistolas, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicación y monitoreo, computadores portátiles y teléfonos celulares. Todo este material evidenciaba una capacidad logística avanzada, orientada a la ejecución de acciones ofensivas contra la fuerza pública y a labores de vigilancia ilegal en la región.

Uno de los depósitos albergaba aproximadamente 350 kilogramos de explosivos, entre ellos artefactos improvisados tipo granada, cohetes artesanales y granadas de mano, además de pólvora industrial.

“Este material representaba una gran amenaza para la fuerza pública, la población civil y el normal desarrollo de los comicios electorales, al poder ser empleado para ejecutar acciones terroristas y generar condiciones de inseguridad en esta región del país”, afirmó el coronel de Infantería de Marina Jorge Enrique González Orejuela.

En los depósitos clandestinos, las tropas incautaron pistolas, cartuchos, computadores portátiles, teléfonos celulares y equipos de monitoreo y comunicaciones - crédito Armada
En los depósitos clandestinos, las tropas incautaron pistolas, cartuchos, computadores portátiles, teléfonos celulares y equipos de monitoreo y comunicaciones - crédito Armada

El decomiso también abarcó material de intendencia: uniformes, chalecos, morrales y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, junto a distintivos y propaganda alusiva a las antiguas FARC-EP, lo que pone de manifiesto el nivel de aprovisionamiento y organización de este grupo armado ilegal.

Las autoridades procedieron a la destrucción controlada de los explosivos mediante el grupo especializado EXDE, garantizando la seguridad en la zona y previniendo riesgos para la comunidad. El resto del material quedó bajo custodia de los organismos competentes para su análisis y disposición legal.

La incautación de estos recursos constituye un golpe significativo contra la estructura criminal Jaime Martínez. Según el balance militar, la operación reduce su capacidad para coordinar acciones armadas y tecnológicas en el Pacífico colombiano, reforzando la seguridad y la estabilidad institucional en el departamento del Cauca.

Fue así como el oficial enfatizó que " con este contundente resultado, la Armada de Colombia continuará afectando las capacidades logísticas, tecnológicas, armadas y de comunicaciones de Grupo Armado Organizado Residual, estructura sexta Jaime Martínez, contribuyendo a la protección de la población civil, la seguridad de los comicios electorales y la estabilidad del Pacífico colombiano".

En los depósitos sobre el río Micay, la Armada halló 13 drones, 350 kilogramos de explosivos y material de guerra - crédito Armada
En los depósitos sobre el río Micay, la Armada halló 13 drones, 350 kilogramos de explosivos y material de guerra - crédito Armada

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la operación: “Mi reconocimiento a nuestros marinos, soldados, pilotos, inteligencia naval y a cada hombre y mujer que participó en esta operación, enfrentando con valentía a quienes pretenden sembrar miedo y violencia en nuestras regiones".

De esta manera, el jefe de cartera enfatizó en la denuncia ciudadana: “Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: Contra el crimen: 314 358 7212; Líneas 107 – 157; GAULA: 147 – 165; Reclutamiento infantil: 141″.

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Material de guerra, explosivos y dronesJaime MartínezDisidencias de las FarcLópez de Micay, CaucaColombia-Noticias

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