Colombia

Juanda Caribe le respondió a seguidor que le pidió recuperar su hogar con Sheila Gándara: “Construir la mejor versión”

En una ronda de preguntas en redes sociales, el creador de contenido dejó claro que no habrá reconciliación sentimental y contó que ambos están enfocados en construir una relación sana como padres de Victoria

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La relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe terminó tras la polémica desatada por las acciones del humorista en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram
La relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe terminó tras la polémica desatada por las acciones del humorista en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram

Juanda Caribe descartó volver con Sheila Gándara y dijo que la decisión se apoya en vivencias de su intimidad que prefirió no contar ni a su familia. El creador de contenido habló el lunes 15 de junio en una ronda de preguntas y respuestas en redes sociales en la que señaló que ambos transitan “caminos distintos” y priorizan su relación como padres de su hija Victoria.

También explicó por qué eligió no responder a cada versión que circula sobre él en plataformas digitales. “Entendí que no todos los rumores merecen una respuesta”, dijo, y agregó que prefiere concentrar su energía en su trabajo, su pequeña hija y sus padres.

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La definición pública del influenciador llegó después de que seguidores le pidieran retomar la relación con Gándara, madre de su hija. En su mensaje, marcó un límite entre la historia compartida y la posibilidad de una reconciliación sentimental.

Qué dijo sobre Sheila Gándara

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Juanda Caribe reveló los motivos por los que no ha intentado recuperar su hogar - crédito @juandacaribeshow/IG

Ante la consulta de sus seguidores, el creador de contenido llevó su respuesta al plano personal. “Entiendo que muchas personas quieran verme hacer cosas que ellos harían, yo sé lo que he sentido y eso pertenece a la intimidad que jamás he contado ni siquiera a mis padres, pertenece a mi soledad y a mi mente”, dijo Juanda Caribe.

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En ese mismo mensaje, separó el vínculo familiar de una eventual reconciliación y reiteró que hoy están en “caminos distintos”, con la prioridad puesta en su hija. “Valoro que nos quieran juntos porque compartimos una historia muy importante y porque siempre existirá un vínculo: nuestra hija. A ella siempre voy a desearle cosas buenas, si a ella le va bien a Victoria también, pero hoy estamos en caminos distintos”, dijo Juanda Caribe.

Añadió que el presente de ambos está orientado a la reconstrucción personal y a la convivencia parental. Según expresó, el objetivo actual es “tratar de construir la mejor versión de nosotros mismos y la mejor relación posible como padres”.

Cómo fue la ruptura

Juanda Caribe vuelve a abrazar a su hija luego del 'reality' y las redes sociales se conmovieron - crédito @juandacaribeshow/ Instagram
Juanda Caribe vuelve a abrazar a su hija luego del 'reality' y las redes sociales se conmovieron - crédito @juandacaribeshow/ Instagram

El final de la relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara se produjo poco después del ingreso del barranquillero a La casa de los famosos Colombia 3. Durante su paso por el entorno del programa y las redes sociales empezaron a circular capturas de pantalla que apuntaban a supuestas infidelidades de su parte.

Más adelante, el creador de contenido empezó a mostrar un acercamiento con Mariana Zapata, una situación que no cayó bien ni a Sheila Gándara ni a gran parte de los televidentes. Entre quienes seguían el caso, se instaló la lectura de que ese comportamiento representaba una falta de respeto hacia su entonces pareja.

Ese proceso derivó en una decisión concreta de Gándara antes de la salida de Juanda Caribe de la competencia. Ella se mudó con anticipación y dio por terminada la relación.

Por qué no responde a los rumores

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El comediante respondió por qué no aclara la situación de la que se le acusó en redes sobre infidelidad - crédito @juandacaribeshow/IG

En la misma ronda de preguntas, Juanda Caribe planteó que no considera útil salir a desmentir todo lo que se dice cuando entiende que la discusión puede sostenerse por sí sola.

“Porque entendí que hay momentos en los que explicar demasiado solo alimenta conversaciones que tarde o temprano se apagan solas”, dijo Juanda Caribe.

Las respuestas del creador de contenido y comediante provocaron una serie de reacciones entre sus seguidores, que comentaron con mensajes defendiendo su posición: “Cada quien es libre de elegir el camino que considere correcto, que se enfoque en sus padres y en su hija está bien”; “Déjenlo ser feliz, a lo mejor encontró un nuevo camino y cerró un ciclo”; “Es necesario aprender de los errores, vimos una imagen de él que no correspondía”; entre otros más.

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