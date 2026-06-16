Gustavo Petro tiene una favorabilidad de 51,8% a pocas semanas de acabar su mandato, según encuesta del CNC: esto dijo el Presidente

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026= - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La percepción positiva sobre el presidente Gustavo Petro aumentó entre los colombianos según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio.

Según los resultados, el 51,8% de los encuestados indicó tener una imagen favorable del mandatario colombiano, mientras que un 43,8% la calificó de manera negativa.

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Por este motivo, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta oficial de X, en la que agradeció el apoyo ciudadano.

La percepción positiva sobre el presidente Gustavo Petro aumentó entre los colombianos según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio - crédito Alejandro García/EFE

El mandatario colombiano destacó los resultados de su imagen que, según dijo, “ponen que la mayoría de la población de Colombia entre 50 y 53%” ven de manera favorable su gobierno.

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“Las encuestas de mi imagen o de mi gobierno ponen que la mayoría de la población de Colombia entre 50 y 53% a punto de terminar mi mandato opinan de manera favorable sobre él (sic)”, afirmó.

El jefe de Estado destacó el apoyo ciudadano y expresó su expectativa de proyectar el crecimiento económico con justicia social y equilibrio ambiental en Colombia. “Agradezco ese apoyo ciudadano y espero pueda proyectarse más el crecimiento económico con justicia social y con equilibrio con la naturaleza (sic)”, indicó el mandatario.

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Petro calificó de “eficaz” los resultados de la “caída sustancial” de la pobreza, la “caída” de la tasa de desocupación y la reactivación económica en el país.

“El resultado en caída sustancial de la pobreza, la caída de la tasa de desocupación, la reactivación económica que ya llega al 3% en mayo, muestra un línea que ha sido eficaz (sic)”, señaló el jefe de Estado.

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Gustavo Petro calificó de “eficaz” los resultados de la “caída sustancial” de la pobreza, la “caída” de la tasa de desocupación y la reactivación económica en el país - crédito @petrogustavo/X

Detalle de los resultados

A una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tendrá como protagonistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la percepción positiva del presidente saliente, Gustavo Petro, ha mostrado un repunte entre la opinión pública.

Los datos provienen de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), contratada por la revista Cambio y publicada el 14 de junio de 2026. Según este estudio, el 51,8% de los consultados expresó una opinión favorable hacia Petro, mientras que un 43,8% mantuvo una visión negativa. El 4,4% prefirió no manifestar su postura.

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Respecto a la medición previa, realizada el 24 de mayo, los resultados muestran un aumento de 4,1 puntos porcentuales en la imagen positiva del mandatario, que entonces era del 47,7%. El rechazo, en cambio, descendió de 45,2% a 43,8%, es decir, una reducción de 1,4 puntos. Este comportamiento sugiere una mejora en la percepción de la gestión presidencial en la antesala del cambio de gobierno.

El 43,8% de los colombianos reprueba la gestión del mandatario colombiano - crédito Joel González/Presidencia

El comportamiento observado en la encuesta del CNC se ve reflejado en otros sondeos recientes. Un estudio de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, divulgado el 13 de junio por el diario El Tiempo, señala que el 19% de la muestra considera muy buena la gestión de Petro, mientras que el 31,3% la califica como buena. Por el contrario, el 25,2% de los encuestados juzga su administración como mala y el 19,3% como muy mala, con un 5,2% que no dio respuesta. De este modo, la imagen favorable del presidente se sitúa cerca del 50%, en tanto que la desfavorable ronda el 45%.

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Sin embargo, otros estudios presentan escenarios menos favorables para Petro. Una encuesta de Atlas Intel y Publicaciones Semana revela que el 55,2% de los participantes desaprueba su gestión y un 42,8% la aprueba.

Por su parte, el informe de CB Global Data muestra una desaprobación del 61%, ubicando a Petro entre los presidentes latinoamericanos con menor aceptación. En ese mismo reporte, la imagen positiva alcanza 36,5%, casi 25 puntos por debajo de la negativa, y sitúa al mandatario colombiano en el puesto 14 de 18 dentro de la región.

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