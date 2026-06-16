La campaña de Abelardo de la Espriella habría destinado $1.299 millones a una empresa sin trayectoria

Los registros de gastos de administración entregados al Consejo Nacional Electoral consignan varias transferencias a esa firma, cuya información societaria tuvo movimientos en 2026 y cuyo representante legal fue nombrado en abril - crédito Luisa González / Reuters

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella pagó, presuntamente, 1.299 millones de pesos a Nova Soporte Integral por servicios asociados a transporte y logística, según una investigación de Cambio.

La firma había estado liquidada durante tres años y fue reactivada y rebautizada en febrero de 2026, semanas antes de la primera vuelta presidencial, según datos del medio mencionado.

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Nova Soporte Integral reapareció sin historial reciente de operación, sin presencia pública verificable y con un representante legal que figura como estudiante universitario y clasificado como “vulnerable” en el Sisbén, según los archivos obtenidos por el medio citado.

La investigación señaló que la empresa recibió recursos de campaña a pesar de que su rastro operativo resultó difícil de corroborar en registros y verificaciones presenciales.

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Según Cambio, De la Espriella reportó $38.628 millones en gastos para la primera vuelta presidencial de 2026, una cifra que lo dejó $375 millones por debajo del tope fijado por el Consejo Nacional Electoral.

El registro de egresos para la primera vuelta de 2026, citado por Cambio, ubica a la propaganda como el rubro más alto con 23.589 millones, por encima de administración y del componente de envíos - crédito Cesar Quiroz / Reuters

En esos egresos, el mayor rubro fue la propaganda electoral, con $23.589 millones, seguida por la administración de campaña ($7.622 millones) y el componente de “transporte y correo”, con $2.790 millones, presuntamente.

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Dentro de ese gasto, Cambio indicó que $1.299 millones se dirigieron a Nova Soporte Integral, una compañía sin página web ni redes sociales visibles.

En los reportes citados por el medio, la firma facturó 206 millones de pesos en honorarios registrados como gastos de administración, $488 millones por logística y alimentación en viajes y eventos, y $608 millones en el rubro de transporte. La investigación agregó que no quedó claro si esos desplazamientos fueron aéreos o terrestres.

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El artículo también mencionó que otros contratistas de la campaña correspondían a compañías conocidas en distintos servicios, entre ellas Estrategia y Poder, Helistar, Searca y Acomedios, mientras que Nova Soporte Integral no tenía un perfil público comparable antes de aparecer como receptora de recursos, según documentos obtenidos por Cambio.

Esta investigación sostuvo que Nova Soporte Integral S.A.S. existió previamente bajo el nombre Auto-Servis Colombia S.A.S., constituida en diciembre de 2021 por Yesid Manrique, Harbey Reyes y Cristian Ceballos, con un objeto ligado al mantenimiento y reparación de vehículos y la comercialización de autopartes. La empresa fue liquidada en octubre de 2023.

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La empresa que recibió recursos por transporte y apoyo operativo cambió de nombre y actividad en febrero de 2026, y quedó registrada con un joven sin trayectoria, mientras fallaron las verificaciones en campo - crédito Fernando Vergara / AP Foto

De acuerdo con el reporte, el 20 de febrero de 2026 se inició ante la Cámara de Comercio de Bogotá el trámite para reactivar la sociedad, con cambio de razón social y de actividad económica.

La inscripción quedó formalizada el 2 de marzo de 2026 y la compañía pasó a operar bajo el rubro de arrendamiento de vehículos y transporte mixto. En ese mismo proceso, según el medio citado, se designó como representante legal a Juan Esteban Gómez Macías.

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Cambio describió a Gómez Macías como estudiante de ciencias sociales en una universidad pública de Medellín, residente de la Comuna 1 y clasificado como “vulnerable” en el Sisbén. El medio señaló que era beneficiario de apoyos de alimentación y de becas y que no halló antecedentes de gestión empresarial o trayectoria en el sector de transporte y logística.

El artículo añadió que, tras ser contactado por periodistas de Cambio, Gómez Macías dejó de responder mensajes y eliminó perfiles en redes sociales.

El medio también afirmó que su nombre no tenía vínculos visibles con actividades empresariales previas en fuentes abiertas consultadas durante la investigación.

En cuanto a la ubicación declarada, Cambio reportó que la dirección registrada por Nova Soporte Integral estaba en la localidad de Engativá, en Bogotá, pero que una visita presencial encontró en ese lugar una empresa dedicada a alimentos congelados sin relación con la firma mencionada en los registros. Según el medio, empleados del sitio y vecinos dijeron no conocer a Nova Soporte Integral ni a su representante legal.

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El medio que reveló el caso describe a un estudiante clasificado como vulnerable en el Sisbén y un domicilio en Engativá donde funciona otro negocio, además de contactos evasivos y datos cambiantes en registros - crédito Charlie Cordero / Reuters

La investigación indicó que intentos de contacto telefónico y por registros mercantiles tampoco aclararon el funcionamiento de la compañía. Cambio afirmó que una llamada al número reportado derivó en una respuesta evasiva y que, al contactar a Yesid Manrique, este negó relación con la razón social actual, aunque reconoció su vínculo con la sociedad previa. Cristian Ceballos, de acuerdo con el texto, no respondió hasta el cierre del artículo.

El medio mencionado también señaló que el correo consignado en el registro mercantil estaba asociado a un blog sin relación con el transporte o el arrendamiento de vehículos. El medio reportó que, el mismo día en que inició las consultas, apareció un número de WhatsApp vinculado a la empresa y desde allí se solicitó la credencial del periodista antes de responder. La conversación, según la investigación, se aplazó con referencias a revisiones internas y agenda del representante legal.

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El artículo añadió que el logo utilizado por esa cuenta de WhatsApp, según la revisión realizada por Cambio con herramientas digitales, probablemente fue generado con inteligencia artificial y presentaba similitudes con un logo de videojuego.

El medio sostuvo, además, que se registraron cambios en datos de contacto y ubicación en registros legales en fechas cercanas a los intentos de verificación periodística.