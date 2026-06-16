Colombia

Sofía Petro se refirió a la relación de su padre Gustavo Petro con Verónica Alcocer: “Llena de amor y respeto”

La joven politóloga, hija del presidente de la República, también habló de inquietudes sobre el futuro climático, la diversidad de identidades y el impacto de las nuevas generaciones en la sociedad colombiana. Además, se refirió a la situación entre sus padres en medio de los escándalos del jefe de Estado

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Sofía Petro reveló cómo está la relación entre su papá Gustavo Petro y Verónica Alcocer tras la separación - crédito Redes Sociales
Sofía Petro reveló cómo está la relación entre su papá Gustavo Petro y Verónica Alcocer tras la separación - crédito Redes Sociales

Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, ha hablado con franqueza sobre la relación de su padre con Verónica Alcocer, así como del papel de su madre y su visión personal sobre el feminismo y el futuro de Colombia.

En una entrevista con Geniales y mayores que yo, de Caracol Radio, Sofía dijo que su padre y Verónica Alcocer mantienen un vínculo basado en el amor y el respeto. Además, afirmó que su familia sigue unida y actúa como un equipo.

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Al describir la relación entre Petro y Alcocer, señaló: “Es una relación llena de amor, de respeto. Realmente es una relación de un equipo y así lo veo yo y todos en la familia lo vemos así”.

La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook
La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

Ante la pregunta sobre la convivencia, respondió con claridad: “Sí, todos seguimos juntos”.

El papel de su madre es fundamental para Sofía Petro: “Ella siempre me dice que me apoyará en todo, siempre. Y es otra persona que me llena de alas para lo que sea que yo quiera”, aseguró. También afirmó que se siente completamente respaldada en sus proyectos y decisiones, tanto personales como políticos.

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La hija del presidente Petro fue captada en varias fotos con su vestido bohemio y su cabello al natural mientras acompañaba a su padre en el COP30 - crédito Joel González/Presidencia
La hija del presidente Petro fue captada en varias fotos con su vestido bohemio y su cabello al natural mientras acompañaba a su padre en el COP30 - crédito Joel González/Presidencia

Respecto a su vínculo con el feminismo, Sofía destaca el respaldo del movimiento en Colombia: “Yo creo que todas nos respaldamos unas a otras. Evidentemente, en el feminismo hay muchísimas corrientes, divisiones, entonces no es tan evidente, pero creo que en Colombia hay un movimiento muy fuerte y creo que esta consigna de si nos tocan a una, respondemos todas, es real aquí”.

Sobre su relación con el presidente Petro y los debates políticos en casa, Sofía remarca la autonomía de sus opiniones: “Yo le expongo mis críticas, él atiende a lo que puede, a lo que entiende, a lo que quiere. Y es así. Al final también he entendido y he aprendido a soltar, digamos, las decisiones que él toma son responsabilidad de él, no necesariamente mía”.

Como politóloga e hija de un exguerrillero, Sofía Petro reconoce el impacto del pasado de su padre, considerando que su historia la ha hecho entender mucho del conflicto político del país, y el conflicto armado.

Verónica Alcocér y Gustavo Petro llevarían distanciados desde hace meses - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia
Verónica Alcocér y Gustavo Petro llevarían distanciados desde hace meses - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia

Expresa tranquilidad por el camino recorrido por Gustavo Petro: “Sé que tengo un papá que se acopló a unos acuerdos de paz, que decidió dejar las armas y que decidió aportar al país a través de sus ideas y lo lleva haciendo. Es todo lo que yo he visto en mi vida de él. Es una persona realmente comprometida”.

Sofía resalta el compromiso social de su padre al compararlo con otros actores políticos: “No sé si es tan sencillo decir eso de todos los políticos, porque al final hay muchísimos intereses, muchísimo ego, muchísimo interés personal al final. Y lo de él es realmente compromiso con los más vulnerables”.

Cabe mencionar que Sofía Petro fue tendencia recientemente en redes sociales al divulgar un video sobre su percepción de que existan casas vacías mientras las personas duermen en la calle sin un techo donde resguardarse.

La hija del presidente Gustavo Petro habló sobre las personas en condición de calle y criticó la normalización de esa realidad - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

La hija del presidente también habló sobre la relación entre trabajo y dignidad humana. “¿Por qué una persona que no trabaja no podría tener derecho a tener una casa, a tener dónde dormir?”, preguntó. Según dijo, existe una idea instalada en la sociedad que vincula el valor de las personas únicamente con su capacidad de producir.

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