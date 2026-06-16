La Alcaldía de Bogotá habilitará dos pantallas gigantes para ver a Colombia en el Mundial 2026: así puede adquirir sus entradas

El Distrito entregará los pases sin costo hasta agotar cupos y exigirá presentarlos en los accesos de El Tunal y Fontanar del Río, con el fin de ordenar la asistencia por localidades - crédito @CarlosFGalan/X

Bogotá habilitará dos pantallas gigantes con ingreso gratis y boleta obligatoria para ver a la selección Colombia en el Mundial 2026, una medida anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para concentrar a los hinchas en dos parques oficiales con control de aforo y transmisión pública autorizada durante los partidos del 17, 23 y 27 de junio.

La capacidad total prevista es de 20.000 personas por partido entre los dos escenarios: 15.000 en el Parque El Tunal, en Tunjuelito, y cinco mil en el Parque Fontanar del Río, en Suba, según la Alcaldía de Bogotá. La administración distrital informó que la entrega de entradas será gratuita hasta agotar existencias.

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Para entrar no bastará con llegar al lugar: será obligatorio presentar boleta en los controles de acceso. Según la Alcaldía de Bogotá, los pases se reclamarán en puntos de la red Cade y SuperCADE distribuidos en la ciudad.

El mandatario capitalino explicó en un video publicado en su cuenta de X dónde estarán ubicadas las pantallas. Así mismo, Galán dijo que el ingreso “es gratis pero con boleta, que se va a poder reclamar en SuperCade Suba, SuperCade Bosa y otros Cades”.

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La Alcaldía de Bogotá prevé una capacidad de 20.000 personas por partido entre el Parque El Tunal y el Parque Fontanar del Río - crédito @CarlosFGalan/X

Los ciudadanos podrán reclamar las entradas en SuperCade Suba, SuperCade Bosa, SuperCade Manitas, Cade Tunal, Cade Santa Lucía, Cade La Gaitana, Cade Los Luceros, Cade Muzú, Cade Toberín, Cade Servitá y Cade Santa Helenita, según la Alcaldía de Bogotá. La distribución se hará hasta completar la capacidad de cada parque.

La administración distrital planteó ese esquema para ordenar el acceso y repartir la entrega en distintos sectores de la ciudad. El objetivo, según el anuncio oficial, es que habitantes de varias localidades aseguren su cupo antes de cada encuentro.

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Las dos Fan Zone de Bogotá fueron definidas como zonas oficiales en coordinación con la Federación Colombiana de Fútbol, de acuerdo con Carlos Fernando Galán. Esa condición, según el anuncio, respalda la transmisión pública de los partidos y la organización de la experiencia para los asistentes.

La Alcaldía de Bogotá fijó una restricción de edad para el ingreso a las zonas de hinchas. Galán fue explícito en su mensaje: “solamente pueden entrar mayores de 12 años, ojo con eso”.

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Ese requisito se suma a la boleta obligatoria y a los controles de aforo. La recomendación oficial es que los asistentes lleven sus documentos de identidad y lleguen con anticipación.

El calendario en Bogotá incluye los partidos de Colombia contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El calendario confirmado para Bogotá incluye tres partidos de la fase de grupos de Colombia. El miércoles 17 de junio se jugará Colombia vs. Uzbekistán: las puertas abrirán a las 6:00 p. m. y el partido comenzará a las 9:00 p. m., según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

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El martes 23 de junio se disputará Colombia vs. República Democrática del Congo: el ingreso comenzará a las 6:00 p. m. y el encuentro arrancará a las 9:00 p. m., de acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. El sábado 27 de junio será el turno de Colombia vs. Portugal: las puertas abrirán a las 3:00 p. m. y el partido empezará a las 6:30 p. m..

La programación podría ampliarse si Colombia avanza a las siguientes fases del torneo, según la información oficial del Distrito. Galán invitó a los asistentes a acudir “con familia y amigos” para seguir los partidos en los dos parques.

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El Parque Metropolitano Fontanar del Río está ubicado en la diagonal 147 # 141 A - 42, en la localidad de Suba. El Parque Metropolitano El Tunal está en la calle 48 C Sur # 22D - 81, en la localidad de Tunjuelito.

La Alcaldía de Bogotá también habilitó el micrositio bogota.gov.co/2026/mundial/ para consultar la oferta de actividades relacionadas con el Mundial 2026. Allí se puede identificar información sobre establecimientos turísticos, bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y otros espacios vinculados a la programación en la ciudad.

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La Federación Colombiana de Fútbol anunció la apertura de varias Fan Zone en diferentes ciudades del país - crédito Alcaldía de Medellín

Fuera de Bogotá, la Federación Colombiana de Fútbol también anunció Fan Zone en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Miami, en Estados Unidos.

Según la información incluida en el anuncio, las sedes confirmadas son el Coliseo Iván De Bedout en Medellín, el Parque La Retreta en Cali, el Malecón del Río en Barranquilla, el Estadio Américo Montanini en Bucaramanga y el Amphitheatre Doral Central Park en Miami.

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La edición 2026 del Mundial se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La programación señala que el torneo tendrá 104 partidos y terminará el domingo 19 de julio.