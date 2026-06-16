Colombia

El peso colombiano alcanzó su mayor nivel de apreciación frente al dólar en más de una década: analistas dieron las razones

La ola de remesas fortaleció la moneda, mientras la economía local anticipa cambios después de la última caída del precio del petróleo y el anuncio del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno

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Primer plano de un billete de un dólar estadounidense en caída, superpuesto a una base de billetes de cien mil pesos colombianos, con una gráfica naranja descendente.
Durante 2025 y 2026, el dólar se debilitó a nivel global y el peso colombiano se benefició con lo sucedido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El peso colombiano alcanzó su mayor fortalecimiento frente al dólar en más de una década y marcó un récord histórico no registrado desde 2010. En la actualidad, la tasa de cambio se sitúa en $3.420 por dólar, cifra que representa una apreciación muy importante para la moneda nacional respecto a periodos anteriores.

La dinámica responde a varios factores convergentes, tanto locales como internacionales. Entre los principales destacan la estabilidad en las tasas de interés de Estados Unidos, un incremento sostenido en los precios internacionales del petróleo, niveles récord de remesas recibidas y la reciente tendencia de debilidad global del dólar, que en conjunto impulsaron la divisa local a máximos no vistos en años recientes.

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Precisamente, en la última jornada, la moneda estadounidense se negoció en $3.420, cifra considerablemente inferior al máximo de $4.994,61 registrado el 20 de noviembre de 2022, inicio del Mundial de fútbol de Catar. La diferencia de $1.570 por dólar supone un alivio para las personas que planean viajar a Estados Unidos, México o Canadá en 2026, ya que reduce los costos asociados a transporte y hospedaje, al tiempo que mejora el poder adquisitivo de quienes reciben remesas del exterior.

De presidente ¿a adivino?: Gustavo Petro acertó con su predicción de que el dólar bajaría de precio en Colombia. Infobae.
Durante la Presidencia de Gustavo Petro, el dólar sobrepasó la línea de los $5.000 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Apreciación desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República

La moneda colombiana no presenciaba una revaluación de tal magnitud desde 2010. Acumula una apreciación cercana al 21% desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia. En perspectiva histórica, momentos similares se registraron entre:

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  • 2016 y 2017: el dólar cayó de cerca de $3.400 a $2.700.
  • 2003 a 2008: descendió de casi $2.900 a aproximadamente $1.600 bajo el gobierno de Álvaro Uribe.

Parte de este fortalecimiento deriva de la coyuntura internacional, donde la debilidad global del dólar y los precios del petróleo, cercanos a USD90 por barril, incrementan el ingreso de divisas al país. Además, Colombia mantiene altas tasas de interés, ubicadas entre 3,5% y 3,75%, algo que atrae capitales extranjeros.

El ingreso de remesas provenientes del exterior también marcó niveles históricos durante los últimos dos años, lo que reforzó la posición de la moneda nacional y consolidó el ciclo de apreciación reciente.

Acuerdo internacional y proyecciones de expertos

La posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán surge como un factor relevante para el futuro inmediato de la moneda colombiana. Permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz y la caída del precio del petróleo por debajo de USD80 por barril, situación que afectaría la dinámica inflacionaria y la política de tasas.

El precio del barril de petróleo superó los USD100 en medio del cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Irán y Estados Unidos - crédito Ronald Wittek/EPA/EFE
El precio del barril de petróleo superó los USD100 en medio del cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Irán y Estados Unidos - crédito Ronald Wittek/EPA/EFE

Al respecto, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, expuso que el escenario modificaría las expectativas respecto a la inflación y las tasas de interés internacionales. Según él, “si el petróleo desciende de forma sostenida, la presión inflacionaria disminuye y la FED puede mantener el actual nivel de tasas”.

También señaló que la depreciación del dólar ocurrida durante la volatilidad energética otorgó soporte estructural a monedas emergentes, en especial, las latinoamericanas. La moderación en los precios energéticos y una mayor liquidez global favorecen la recuperación de estas divisas y refuerzan el panorama de un dólar más estable.

Puntualizó que el déficit fiscal creciente en Estados Unidos y el interés de inversionistas por economías emergentes continúan estimulando las monedas locales aun bajo condiciones de cierta inestabilidad internacional. Sin embargo, la continuidad de esta tendencia dependerá del avance efectivo en el acuerdo internacional y de la reacción de los mercados ante las próximas decisiones económicas.

Así las cosas, la reunión de la FED prevista para el 17 de junio será decisiva. De acuerdo con Lama, la probabilidad de un aumento de tasas descendió de 47,7% a 2,9%, mientras que la opción de mantenerlas ha escalado a 97,1%, lo que confirmó así la proyección de un dólar menos fuerte en los próximos trimestres.

Las decisiones de la FED son clave para los mercados internacionales - crédito Elizabeth Frantz/Reuters
Las decisiones de la FED son clave para los mercados internacionales - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Moderación en la actividad de Colombia

En el escenario local, las proyecciones económicas indican una moderación en la actividad del país. El asociado de Divisas en Credicorp Capital Andrés Sánchez prevé una caída en la producción industrial, que se ubicaría en 3,0% frente al 3,9% anterior, y en las ventas minoristas, proyectadas en 11,4% frente al 13,4% previo.

Destacó que “el mercado está esperando una moderación en la actividad económica en Colombia, en particular la producción industrial se proyecta en 3,0% frente al 3,9% previo y ventas minoristas moderarían hacia el 11,4% desde el 13,4%”. Estos datos, junto con la estabilidad externa, evidencian un panorama de cautela, pero sin sobresaltos para la economía local.

Confirmó que el entorno internacional sigue beneficiando al peso colombiano, en especial, por la posible decisión de la FED de mantener estables las tasas de interés. Además, el acuerdo internacional entre Estados Unidos e Irán impactó el precio del petróleo, que registró una caída de 4,14% hasta los USD79,90 por barril. Asimismo, el dólar global se mantiene estable en 99,66 unidades, con apenas cambios marginales.

Resaltó que, en el plano fiscal, el Ministerio de Hacienda colombiano publicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Según el mismo, el ministro Germán Ávila proyecta que el déficit cerrará 2026 en 5,3% del PIB y para el año siguiente en 4,5%. La prohibición de divulgar encuestas ha contribuido a una mayor calma en el mercado tras el anuncio del acuerdo internacional.

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