Néstor Lorenzo quiere ser campeón de la Copa del Mundo: “Colombia necesita un motivo para sonreír”

Néstor Lorenzo disputará su segundo mundial integrando un cuerpo técnico, el primero fue como asistente en Rusia 2018 y ahora será el seleccionador principal para Estados Unidos 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Cada vez falta menos para el debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026. La Tricolor se enfrentará a Uzbekistán en el primer partido del Grupo K, que también comparte con las selecciones de Portugal y República Democrática del Congo. En el desarrollo oficial de la previa al primer partido, el director técnico del equipo, Néstor Lorenzo, ofreció una rueda de prensa en la cual afirmó que sueña con ser campeón del mundo lo antes posible y que el país necesita motivos para sonreír en este momento.

La atención a medios fue en Ciudad de México, territorio que albergará el partido entre colombianos y uzbekos el próximo miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p.m., y que marcará cómo es el inicio de la Selección Colombia en este torneo, en el cual sus jugadores quieren participar hasta la instancia final.

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“Cada torneo y experiencia es distinta, pero lo cierto es que quiero ser campeón del mundo y ojalá llegue lo antes posible”, afirmó Lorenzo. Sobre la identidad del fútbol colombiano, el entrenador aseguró que la conoce tras tres años en la dirección técnica del equipo y otros seis en la asistencia técnica de José Néstor Pekerman.

“Dentro del grupo hablamos mucho de la identidad y esencia de Colombia como punto de partida para representar al país, queremos respetar esa tradición. Sabemos que se necesita un motivo para sonreír y por eso queremos jugar bien, pero no es fácil”, siguió afirmando el entrenador argentino.

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James Rodríguez será el primer capitán de la Selección Colombia para el Mundial de 2026, nunca había tenido tal distinción, pues en Rusia 2018 era el segundo líder y en el 2014 no era capitán - crédito @jamesdrodriguez/X

Lorenzo confirmó que James Rodríguez llegó en óptimas condiciones al Mundial 2026

James Rodríguez no necesita correr para demostrar su calidad, de acuerdo con lo manifestado por Lorenzo. De ahí que llegue en condiciones óptimas para competir en la Copa del Mundo: "James llega bien. Ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico y sus condiciones hacen que no tenga que correr tanto como los demás para hacer cosas importantes“, afirmó sobre el capitán de la Selección Colombia.

Además, sobre el tema de la intensidad y cuánto corre la Tricolor, Lorenzo aseguró que han estado a la altura de los retos que se les han presentado al respecto. “Enfrentamos recientemente a Croacia y Francia, si bien perdimos con el equipo francés y no fuimos superiores, sí los igualamos en temas de intensidad a lo largo del partido, según lo muestran las estadísticas. Lo que pasa es que a veces confundimos correr más con intensidad”, dijo el director técnico.

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Este fue el once inicial de la Selección Colombia en el partido ante Jordania - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Once inicial de la Selección Colombia para enfrentar a Uzbekistán

Néstor Lorenzo afirmó que no les ha comunicado a los jugadores cuál será el once inicial de la Selección Colombia para el primer partido de la Copa del Mundo 2026. Cuando fue consultado si se parecería al utilizado en el partido amistoso más reciente ante Jordania, Lorenzo afirmó que no podía asegurarlo. “Estamos bien y estoy feliz”, fue lo que siguió respondiendo al respecto.

Para enfrentar ese partido, Lorenzo utilizó el que los analistas colombianos han definido como el once inicial tipo de la Tricolor para este torneo, con Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la parte defensiva; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en la primera línea de volantes; James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz más adelante y Luis Javier Suárez como centro delantero.

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Él es Gustavo Puerta, el jugador más joven de los convocados por Colombia al Mundial 2026 con 21 años, nació el 23 de julio de 2005 en Victoria, Valle del Cauca - crédito FCF

Quizás la única duda es la inclusión de Richard Ríos por Puerta, pero el equipo no tendría mayor modificación al utilizado en ese compromiso.

Así mismo, el seleccionador nacional reveló cuál es el último mensaje que entrega a los jugadores antes del debut mundialista: “Les digo que disfruten y agradezcan, pero sobre todo que se hagan matar por la camiseta. Ese es nuestro concepto principal y los 26 jugadores que convocamos para este Mundial lo cumplen a raja tabla”, afirmó.

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