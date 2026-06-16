El angustiante pedido de auxilio de un uniformado desde Buritaca: combates y miedo en la Sierra Nevada

La grabación, difundida el lunes 15 de junio en redes y medios locales, recoge el llamado de apoyo de un uniformado que reportó ataques con drones contra la estación y un compañero lesionado - crédito X

El angustiante pedido de ayuda de un uniformado desde Buritaca expuso la crudeza de los combates en la Sierra Nevada de Santa Marta y la vulnerabilidad de quienes quedaron atrapados en la confrontación armada entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como Los Pachencas.

Un video, difundido en redes sociales muestra a un policía solicitando apoyo urgente mientras, según su relato, la estación era atacada por drones. El hecho ocurrió en la zona rural del Magdalena, donde la tensión y el miedo marcaron la vida cotidiana de las comunidades.

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El llamado de auxilio que recorrió las redes

Durante la jornada del lunes 15 de junio, el video de un uniformado de la estación de Policía de Buritaca circuló por redes sociales y medios locales.

En la grabación, el policía afirma: “No estoy haciendo esta publicación porque estoy ‘cagado’. Simplemente que necesitamos apoyo porque nos están atacando con drones. Si hubiera sido por tierra, sería diferente, pero son por drones. Ya tenemos un compañero herido ya. Está herido. Llamé, apóyenos de allá”.

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Un video desde la estación de Policía de Buritaca mostró el pedido de ayuda de un uniformado en medio de ataques con drones en la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito X

La petición, cargada de angustia, se convirtió en símbolo del clima de incertidumbre que afecta tanto a la fuerza pública como a los habitantes de la zona. La confrontación armada comenzó sobre las 3:00 a. m. en la vereda Quebrada del Sol y se extendió durante varias horas. El impacto de los combates se sintió en corregimientos y veredas aledañas, donde la incertidumbre y el temor continúan dominando el ambiente.

Combates, bloqueos y quema de vehículo oficial

La escalada del conflicto dejó al menos un uniformado herido y la quema de un vehículo militar. Según compartieron medios locales, hombres armados, presuntamente integrantes de Los Pachencas, incineraron un camión utilizado en operaciones y ejecutaron bloqueos sobre corredores viales estratégicos del norte del Magdalena, lo que afectó la movilidad hacia La Guajira y zonas cercanas a Mendihuaca.

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Diversos daños materiales fueron confirmados, incluyendo ataques a hoteles y hostales en la región, mientras se mantiene la alerta ante posibles desplazamientos de familias campesinas.

Los hombres armados, señalados como integrantes de las Acsn, quemaron un vehículo usado en operaciones y mantuvieron la confrontación desde la madrugada en la vereda Quebrada del Sol durante varias horas - crédito X

Líderes sociales citados por Diario del Magdalena informaron que decenas de personas abandonaron sus viviendas para refugiarse en sectores cercanos a Guachaca, buscando protección frente a los enfrentamientos.

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La comunidad campesina, atrapada en el conflicto

Las comunidades rurales viven momentos de zozobra por la presencia de actores armados y la intensidad de los combates. Videos difundidos por medios locales muestran a un grupo de ciudadanos obstaculizando el paso del Ejército Nacional en un intento por frenar nuevos enfrentamientos con Los Pachencas y restablecer la calma en la región.

El desplazamiento forzado de familias campesinas se consolida como uno de los efectos más preocupantes de los combates recientes, según líderes sociales citados por el diario local mencionado.

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Las interrupciones viales se registraron tras acciones atribuidas a Los Pachencas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en medio de choques con el Ejército, lo que impactó desplazamientos en veredas y corregimientos aledaños - crédito / X

No hay balance oficial

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas heridas, capturadas o fallecidas durante los enfrentamientos. Diario del Magdalena advierte que varios reportes deben manejarse con cautela mientras avanzan las operaciones militares y se esperan nuevos pronunciamientos institucionales.

La situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta vuelve a acaparar la atención nacional ante la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales y el Estado.

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Es preciso mencionar que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidos en el mundo criminal como Los Pachencas, tienen presencia criminal en Santa Marta y zonas costeras de Magdalena y La Guajira.

Asimismo, según las autoridades, este grupo armado ha sido vinculado a economías ilegales y conflictos que impactan directamente a las comunidades rurales y corredores estratégicos de la región.

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Entretanto, las operaciones militares continúan en la región mientras persiste la preocupación entre los habitantes de la Sierra.