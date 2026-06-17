Colombia

Mujer que asfixió a su bebé de 14 meses con una almohada en Cartagena fue condenada: esta fue la pena que recibió

La investigación señaló que la joven, que tenía 19 años al momento de los hechos, atacó al menor tras una llamada con su expareja y luego intentó suicidarse

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Primer plano en blanco y negro de la mano de un bebé de 14 meses reposando sobre una almohada. Se aprecia la textura suave de la tela.
El pequeño fue atacado en la cama en la que descansaba por su propia madre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una jueza de conocimiento condenó a 37 años y 5 meses de prisión a una mujer que asesinó a su hijo de 14 meses de nacido en Cartagena (Bolívar). En las audiencias, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que la víctima fue asfixiada con una almohada, por lo que la sentencia la declaró responsable del delito de homicidio agravado por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad del menor.

La decisión fue tomada en primera instancia, aunque se convirtió en un avance en el juicio por un crimen ocurrido en el barrio Membrillal en agosto de 2024. El organismo precisó que la condenada tenía 19 años al momento de los hechos.

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De acuerdo con los resultados de la investigación, la mujer asfixió al niño después de sostener una discusión telefónica con su expareja sentimental. Tras el crimen intentó quitarse la vida con un objeto cortante causándose lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
La mujer actuó después de tener una discusión con el papá de la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la reconstrucción del caso hecha por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2024 en una vivienda de segundo piso del popular sector, donde la mujer se encontraba con su hijo de un año y dos meses. En una de las habitaciones, indicó el ente judicial, “la mujer asfixió con una almohada a su bebé y posterior a ello se lesionó en su muñeca izquierda con arma cortopunzante”.

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El hallazgo se produjo a la mañana siguiente, cuando el padre del menor llegó a la residencia de su expareja para dejar dinero destinado a la manutención del niño, según la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, encontró la escena y decidió comunicarse con las autoridades.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde se recuperó de las heridas que ella misma se causó. El niño, en cambio, ya no tenía signos vitales cuando fue encontrado por su padre, por lo que se inició el proceso judicial tan pronto la mujer salió del hospital.

Primer plano de manos con guantes azules insertando una jeringa en el brazo de un adulto que tiene una cánula intravenosa fijada con cinta.
La mujer fue trasladada hasta un centro asistencial, pero su hijo no corrió con la misma suerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Versión de los vecinos de la familia

Una habitante del sector de Membrillal reveló detalles de lo ocurrido al diario local El Universal indicando que la joven le parecía “una muchachita bien, muy tranquila, pasiva, amable y dulce”.

La misma persona agregó en sus declaraciones: “Con todos los vecinos ella era bien. Es una muchacha callada, pero saludaba a todos y nunca le vi cosas de agresividad”.

La testigo indicó también cómo fue el momento en el que el padre del menor se dio cuenta de lo sucedido con su pequeño: “Yo entré a mi casa y como a los cinco minutos que estoy sacando la lavadora el joven me dice alterado: ‘suba vecina, que el niño está muerto’”.

En ese mismo relato, la vecina describió que al subir al cuarto vio al niño tendido sobre la cama, boca arriba, mientras el padre lo abrazaba y lamentaba su pérdida. Entre tanto, la joven se encontraba con lesiones a su lado, por lo que ella misma fue la encargada de comunicarle lo sucedido a la abuela del menor de edad.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
La mujer fue enviada a prisión por matar a su bebé - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una semana después del hallazgo, un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de homicidio agravado, lo que finalmente dio paso al proceso que terminó con la condena de primera instancia informada por la Fiscalía General de la Nación.

Ante la gravedad del caso, las autoridades pidieron a los familiares y habitantes del territorio nacional estar alerta ante cualquier señal que pueda indicar que una persona podría maltratar a su hijo, ya que con el llamado se puede actuar a tiempo y evitar un nuevo asesinato.

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