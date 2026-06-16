Colombia

El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió al público con restricciones en accesos terrestres y medidas de seguridad para los visitantes

La autoridad ambiental informó que los ingresos por Calabazo y Zaíno–Cañaveral seguirán suspendidos por problemas en el corredor Santa Marta–Palomino, mientras se mantiene habilitada la entrada por Bahía Concha, Neguanje y por mar

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La visita al Tayrona exige registro previo, charla de inducción y un seguro contra accidentes con asistencia al visitante autorizado por Parques Nacionales Naturales - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
La visita al Tayrona exige registro previo, charla de inducción y un seguro contra accidentes con asistencia al visitante autorizado por Parques Nacionales Naturales - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió sus puertas al público tras completar el cierre temporal, implementando nuevas medidas para garantizar la seguridad y el disfrute responsable de visitantes nacionales y extranjeros.

La reapertura, anunciada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, incluye restricciones en los accesos terrestres por los sectores de Calabazo y Zaíno–Cañaveral debido a dificultades en la movilidad del corredor vial Santa Marta–Palomino, mientras que los ingresos por Bahía Concha, Neguanje y vía marítima continúan funcionando con normalidad.

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La decisión busca proteger tanto a los visitantes como a las comunidades locales y al personal del parque, asegurando el desarrollo de la operación ecoturística por las rutas habilitadas. Parques Nacionales Naturales reiteró su compromiso con la conservación ambiental y la promoción de experiencias seguras y responsables en una de las áreas protegidas más emblemáticas del país.

El baño de mar en el Tayrona solo se permite en playas autorizadas y las banderas rojas indican cierre por seguridad - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
El baño de mar en el Tayrona solo se permite en playas autorizadas y las banderas rojas indican cierre por seguridad - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

El Tayrona, parte de la Línea Negra, es territorio ancestral de los pueblos kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada cerro, playa y bosque del parque alberga sitios sagrados conectados espiritual y físicamente, y el plan de manejo fue construido de manera conjunta entre las comunidades indígenas y la autoridad ambiental para preservar el territorio desde el conocimiento ancestral.

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Requisitos y recomendaciones para la visita

Antes de ingresar, los visitantes deben confirmar el valor vigente del derecho de ingreso y contratar servicios como guianza, transporte o alojamiento únicamente con operadores turísticos avalados. El seguro contra accidentes con asistencia al visitante es obligatorio y debe adquirirse con aseguradoras registradas y autorizadas por Parques Nacionales Naturales. Todos los visitantes deben recibir una charla de inducción y realizar el registro previo antes de entrar al área protegida.

Se recomienda a quienes planean la visita verificar información actualizada sobre tarifas y requisitos a través del correo tayrona@parquesnacionales.gov.co.

Los ingresos al Parque Tayrona por Bahía Concha, Neguanje y vía marítima continúan habilitados para visitantes nacionales y extranjeros - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
Los ingresos al Parque Tayrona por Bahía Concha, Neguanje y vía marítima continúan habilitados para visitantes nacionales y extranjeros - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Cómo llegar y accesos habilitados

Desde Santa Marta, se puede llegar en transporte público o en vehículo particular. Los accesos terrestres habilitados son Bahía Concha y Neguanje (vía Palangana), mientras que los ingresos por Calabazo y Zaino–Cañaveral permanecen cerrados temporalmente. Por mar, se puede ingresar desde Santa Marta, El Rodadero o Taganga en lanchas hacia sectores como Granate, Bahía Concha, Neguanje, Cinto y Cabo San Juan del Guía. El pago de derechos de ingreso es obligatorio antes de abordar los transportes marítimos.

Condiciones y normas de estadía

El ingreso se realiza sin mascotas, parlantes, plásticos de un solo uso, drones sin permiso, botellas de licor ni sustancias alucinógenas. Las fogatas solo están permitidas en zonas autorizadas y está prohibido extraer material vegetal o animal. El baño de mar se permite en playas autorizadas y las banderas rojas indican cierre por seguridad. Cada zona cuenta con capacidad máxima de visitantes diarios y los horarios de ingreso varían según la temporada.

El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió al público con nuevas medidas de seguridad y con rutas habilitadas para la operación ecoturística - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió al público con nuevas medidas de seguridad y con rutas habilitadas para la operación ecoturística - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Es obligatorio permanecer en senderos señalizados, adquirir el seguro de accidentes, respetar a las familias indígenas y los sitios sagrados, y atender las indicaciones del equipo de guardaparques. Las zonas de camping no permiten vehículos y los estacionamientos habilitados deben usarse obligatoriamente.

Atractivos y experiencias en el Tayrona

El parque ofrece múltiples experiencias naturales y culturales. En el Sector Marino Granate se puede practicar buceo, fotografía y disfrutar de los ecosistemas submarinos.

  • Las playas Bahía Concha, Gayraca y Neguanje permiten natación y alquiler de equipos, con servicios de restaurante y transporte marino de pasajeros.
  • El sendero Arrecifes–Cabo San Juan del Guía permite caminatas por ecosistemas costeros, observación de fauna y flora, y natación en piscinas naturales. Arrecifes ofrece senderismo, camping y cabañas para alojamiento.
  • El sendero Cañaveral–Arrecife “La Ruta del Conocimiento” brinda espacios de interpretación ambiental y miradores naturales, ideales para la observación y la fotografía. Todas las actividades deben realizarse bajo los lineamientos de conservación y respeto por el entorno natural y cultural.
El ingreso al Parque Tayrona prohíbe mascotas, parlantes, plásticos de un solo uso, drones sin permiso, botellas de licor y sustancias alucinógenas - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
El ingreso al Parque Tayrona prohíbe mascotas, parlantes, plásticos de un solo uso, drones sin permiso, botellas de licor y sustancias alucinógenas - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Cabe señalar que Parques Nacionales Naturales de Colombia realiza seguimiento permanente a las condiciones de acceso y actualizará oportunamente cualquier cambio en las medidas adoptadas para la protección de visitantes y el territorio.

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