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Hora y dónde ver en Colombia el duelo Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: debuta el equipo de Luka Modric

El volante disputa su quinta edición del certamen de la FIFA, sería su despedida del deporte y enfrentará a un rival complicado por el grupo L

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La selección de Croacia quiere volver a ser protagonista en la Copa del Mundo, pues en las ediciones de 2018 y 2022 alcanzó el podio - crédito Antonio Bronic/REUTERS
La selección de Croacia quiere volver a ser protagonista en la Copa del Mundo, pues en las ediciones de 2018 y 2022 alcanzó el podio - crédito Antonio Bronic/REUTERS

La Selección de Croacia es uno de los equipos con mayor expectación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues en sus últimas dos presentaciones se llevó el protagonismo por subir al podio y conformar una plantilla llena de figuras que son estrellas en el continente europeo.

Croacia se verá con nada menos que Inglaterra, la escuadra que, una vez más, llega como candidata a pelear el título en Norteamérica y romper la racha de 60 años sin levantar el trofeo, la última ocasión fue en 1966 y la última buena actuación se dio en Rusia 2018, al alcanzar las semifinales.

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Cabe recordar que, en el grupo de los ingleses y los croatas, se encuentran los seleccionados de Ghana, una de las potencias africanas, y Panamá, equipo que volvió a la Copa del Mundo después de ocho años de ausencia y con el objetivo de ser uno de los mejores terceros.

Hora y dónde ver Inglaterra vs. Croacia

Durante la primera jornada, se han registrado partidos llenos de goles y emociones, aunque ninguno de ellos se compararía con el que se verá en el cierre de la primera jornada de la fase de grupos, pues se miden dos escuadras con muchas figuras y altas opciones de llegar lejos.

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Inglaterra y Croacia se enfrentarán el miércoles 17 de junio, desde las 3:00 p. m., hora de Colombia, y los aficionados podrán disfrutarlo a través de las señales de Directv Sports, así como por su plataforma DGO, y el canal deportivo Win Sports, junto con su página Win Play.

Harry Kane y John Stones, dos de las figuras de Inglaterra en el Mundial 2026 - crédito Denny Medley/IMAGN IMAGES vía Reuters
Harry Kane y John Stones, dos de las figuras de Inglaterra en el Mundial 2026 - crédito Denny Medley/IMAGN IMAGES vía Reuters

El compromiso se dará en el estadio de Dallas, conocido comercialmente como el AT&T Stadium, que es uno de los escenarios de mayor popularidad en Estados Unidos por ser la casa de los Cowboys, de la NFL, acogió la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2026, y cuenta con una capacidad aproximada de 80.000 espectadores.

Croacia le apunta al triunfo para ser líder del grupo L, pues sabe que el principal rival a vencer en el certamen es la escuadra británica por sus figuras y para evitar otro conjunto fuerte en los dieciseisavos de final, lo que haría su camino más tranquilo hacia las rondas finales.

Croacia fue semifinalista en Francia 1998 y Qatar 2022, y finalista en Rusia 2018 - crédito Antonio Bronic/REUTERS
Croacia fue semifinalista en Francia 1998 y Qatar 2022, y finalista en Rusia 2018 - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Además de eso, está la opción para Croacia de avanzar de manera anticipada a la siguiente instancia, pues los siguientes rivales son Ghana y Panamá, de menor nivel con respecto a la plantilla de Zlatko Dalic y son favoritos a sumar los tres puntos para asegurar el primer puesto de la zona.

“No le tenemos miedo a nadie”

En rueda de prensa, Luka Modric habló previo al encuentro frente a Inglaterra en Dallas y lo primero que respondió es que, por ahora, no ha considerado si se retira del fútbol después del Mundial 2026, debido a que aún no acuerda su renovación con el Milan: “Estoy centrado exclusivamente en el torneo porque quiero ayudar al equipo de la mejor manera posible“.

El volante de 40 años también se refirió al rival, no lo subestima y el objetivo son los tres puntos: “Inglaterra es la favorita del grupo. Respetamos a todos, pero no le tenemos miedo a nadie. Ahora nos toca demostrarlo en el campo. Queremos que todos los croatas se sientan orgullosos”.

Luka Modric jugará su último mundial con Croacia a los 40 años y quiere despedirse en lo más alto - crédito Hannah Mckay/REUTERS
Luka Modric jugará su último mundial con Croacia a los 40 años y quiere despedirse en lo más alto - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Modric reveló cuál es la clave del alto nivel de Croacia: “Nuestra mayor fortaleza en los últimos Mundiales ha sido la unidad, y ahora debe ser igual. No estamos aquí para hacer bulto, sino para competir. Cuando el grupo se mantiene compacto, podemos enfrentar a cualquiera”.

Finalmente, el capitán explicó su papel en la nómina como líder y referente de sus compañeros: “Los veteranos debemos guiar a los jóvenes, ayudarles a crecer y transmitirles experiencia, calidad y carácter. Ellos deben sentirse libres para mostrar sus cualidades, y nosotros debemos apoyarlos. Se está produciendo un cambio generacional, pero queremos seguir ganando y haciéndolo bien, como en las dos últimas Copas del Mundo”.

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