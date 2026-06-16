Informe reveló que los impuestos y la inflación mantienen a Colombia como un país con economía ‘mayormente no libre’ en 2026

Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa

Colombia se ubicó en el puesto 91 entre 184 economías, con una puntuación de 59,8 sobre 100, en la edición 2026 del Índice de Libertad Económica (ILE) de la Heritage Foundation. El país mantuvo la calificación de 2025 y quedó en la posición 18 de 32 mercados evaluados en América Latina.

En el informe, el país logró 59,8 puntos y se situó sobre el promedio latinoamericano, pero por debajo del promedio mundial. El mismo señala que la clasificación expresa avances en el entorno regulatorio y desafíos en integridad gubernamental, derechos de propiedad y salud fiscal, que continúan limitando la libertad económica del país.

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Evolución de Colombia en el Índice de Libertad Económica

Entre 2025 y 2026, la puntuación global de Colombia se mantuvo estable, aunque el país cayó dos posiciones en el listado mundial. El ILE precisa que Colombia sigue dentro de las economías “mayormente no libres”, un grupo caracterizado por “limitaciones significativas en aspectos como el Estado de Derecho, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados”.

La carga tributaria para las empresas en Colombia es de las más altas del mundi - crédito Luisa González/Reuters

Asimismo, el análisis detalla cambios en varios indicadores clave:

Integridad gubernamental: subió de 40,9 a 41,6 puntos

Carga tributaria: pasó de 67,6 a 68,6

Salud fiscal: se incrementó de 48,7 a 49,8.

Libertad empresarial: avanzó de 68,6 a 71,2.

Libertad monetaria: mejoró de 69,4 a 71,9.

Por el contrario:

Derechos de propiedad: descendieron de 45,5 a 43,1 puntos.

Eficacia judicial: bajó de 58,8 a 57,4.

Libertad comercial: retrocedió de 72,2 a 71,4 puntos.

Libertad de inversión y libertad financiera: permanecieron en 60 puntos.

Gasto público: se redujo de 64,4 a 64,0.

Libertad laboral: de 61,7 a 59,1.

El informe señala que las debilidades en derechos de propiedad e integridad gubernamental continúan afectando la posición general de Colombia, pese a los avances regulatorios del último año.

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Desafíos y fortalezas en los indicadores clave

La puntuación de Colombia refleja un panorama mixto según los indicadores evaluados. El país obtuvo altos puntajes en libertad monetaria (71,9), empresarial (71,2) y comercial (71,4). Sin embargo, presenta bajas calificaciones en integridad gubernamental (41,6), derechos de propiedad (43,1) y salud fiscal (49,8).

En materia de Estado de Derecho, la eficacia judicial consiguió 57,4 puntos, una cifra que supera el promedio mundial. No obstante, el informe advierte sobre la persistencia de la “vulnerabilidad a la injerencia política” y los problemas de corrupción.

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Al respecto, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana Remi Stellian dijo a La República que “la libertad económica es bastante avanzada en materia de emprendimiento y comercio”. Stellian enfatiza que “los puntos débiles tienen que ver con el deterioro de las finanzas públicas, el respeto de los derechos de propiedad y la integridad del Gobierno”.

De igual forma, el informe destaca que la simplificación de procedimientos empresariales hizo más eficiente el entorno regulatorio. Sin embargo, persisten desafíos como la informalidad laboral y los altos costos de contratación en el mercado laboral.

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Indicadores económicos y fiscales de Colombia

Colombia cuenta con 52,2 millones de habitantes y una economía valorada en USD1,1 billones según paridad de poder adquisitivo. En 2025, el país registró:

Crecimiento: 2,5%.

Inflación: 6,6%.

Tasa de desempleo: 9,7%.

Deuda pública: 61,2% del PIB.

Asimismo:

Tasa máxima del impuesto de renta: 39 % para personas naturales y del 35% para empresas.

Carga tributaria: representa el 19,9% del PIB.

Gasto público: 34,6% del PIB.

Déficit fiscal promedio de los últimos tres años: 5,2%.

Según Stellian, el respeto de los derechos de propiedad, la integridad del Gobierno y la salud de las finanzas públicas son factores que “perjudican la posición del país”. Agregó que “las reformas tienen que ver con el funcionamiento de la esfera pública. También es necesario mejorar las finanzas públicas y la manera en que se gestionan los recursos del Estado”.

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Comercio e inversión en el contexto actual

El informe resalta que el entorno comercial de Colombia está marcado por una tasa arancelaria promedio ponderada del 6,8% y la vigencia de más de 150 medidas no arancelarias. Dichos factores limitan de manera parcial la apertura de los mercados y el comercio internacional.

Gustavo Petro activó la cláusula de escape de la regla fiscal para tener mayor capacidad de endeudamiento - crédito Alejandro Garcia/EFE

Colombia obtuvo 60 puntos en libertad financiera y de inversión, cifras que no variaron con respecto a 2025. El ILE indica que la inversión extranjera, en ciertos sectores, requiere registros y acuerdos de concesión con el Estado, lo que agrega incertidumbre a la toma de decisiones.

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Por su parte, el crédito suele asignarse bajo reglas de mercado. Los sectores empresarial, laboral y monetario presentan resultados superiores al promedio mundial de libertad.

El reporte señala que, aunque la puntuación total se mantuvo estable, desde 2020 se observa un “deterioro gradual” en el desempeño general de Colombia en libertad económica.

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Perspectivas y recomendaciones según expertos

Según el informe, la estabilidad política y regulatoria es uno de los factores más valorados por los inversionistas. Remi Stellian sostiene que “cuando una empresa analiza un proyecto de inversión, también evalúa los riesgos. Aspectos como la seguridad jurídica, el cumplimiento de obligaciones y la estabilidad de las reglas de juego influyen en las decisiones”.

Para el futuro, el ILE concluye que Colombia mantiene resiliencia y fortalezas en materia de comercio y emprendimiento, pero enfrenta retos urgentes en integridad institucional y gestión de recursos públicos. “Las políticas cada vez más intervencionistas han generado incertidumbre y debilitado los cimientos de la libertad económica”, puntualizó el informe de Heritage Foundation.

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