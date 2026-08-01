Emergencia por intoxicación masiva en colegio de Bolívar: investigan alimentos del PAE

Al menos 67 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Los Cerritos fueron atendidos tras presentar síntomas de intoxicación después del almuerzo escolar - crédito Visuales IA Infobae

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Al menos 67 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, ubicada en el corregimiento Los Cerritos, zona rural de Barranco de Loba (sur de Bolívar), fueron atendidos de urgencia tras presentar síntomas de intoxicación luego del almuerzo escolar.

La situación desató una respuesta inmediata de las autoridades de salud y educación, que iniciaron investigaciones para determinar el origen de la emergencia.

La alerta se activó el jueves en horas de la tarde, cuando niños y adolescentes, con edades entre los 3 y 14 años, comenzaron a experimentar dolor abdominal, vómitos, diarrea, mareos y fiebre. Algunos de los afectados presentaron también desvanecimientos y dificultad respiratoria, lo que llevó a la activación de un operativo de evacuación y traslado al hospital local. El personal médico del Hospital José Rudecindo López Parodi recibió a los menores y desplegó un protocolo de atención de emergencia para contener los síntomas y evitar complicaciones mayores.

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Las autoridades de salud y educación activaron protocolos y comenzaron las investigaciones para esclarecer el origen de la emergencia - crédito visuales IA Infobae

De acuerdo con los relatos iniciales, los estudiantes habían consumido un almuerzo compuesto por carne de cerdo, pollo y papas, preparado como parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Aunque la coincidencia entre la ingesta y la aparición de los síntomas ha centrado la atención de las autoridades en los alimentos, hasta el momento no existe confirmación oficial que vincule directamente al menú con la intoxicación. Las muestras tomadas en la institución serán analizadas en laboratorio para descartar o corroborar esta hipótesis.

La directora de la ESE Hospital de Barranco de Loba, América Calambria, detalló que el centro asistencial atendió a 67 niños con un diagnóstico preliminar de probable intoxicación bacteriana.

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Explicó en entrevista para Blu Radio que la mayoría de los pacientes presentaba dolor abdominal intenso y vómitos repetidos, y que dos menores requirieron atención especial por dificultad respiratoria y deshidratación. Calambria indicó que la situación pudo ser controlada gracias a la oportuna reacción del equipo médico, y que la totalidad de los estudiantes evolucionó favorablemente. Solo dos permanecen bajo observación médica, mientras la autoridad sanitaria monitorea su recuperación.

Dos estudiantes requirieron atención especial, pero la mayoría evolucionó favorablemente gracias a la pronta respuesta médica - crédito Google Maps

La Secretaría de Educación de Bolívar, a través de su titular, Crisjulieth Ramos, informó que la investigación se centra en la manipulación y preparación de los alimentos, que en esta institución se realizan directamente en el sitio. Ramos señaló que aún no es posible atribuir la intoxicación a un alimento específico, y pidió prudencia mientras avanzan las verificaciones. Técnicos de la Secretaría de Salud departamental inspeccionan las condiciones higiénicas de la cocina, verifican el estado de los insumos y recogen testimonios de quienes participaron en la jornada de alimentación.

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La administración local hizo un llamado a la calma y reiteró que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger la salud de los estudiantes y de la comunidad educativa.

El episodio también puso a prueba la capacidad de respuesta del hospital, que debió reforzar su plantilla para atender la llegada masiva de pacientes. La dirección del centro asistencial destacó la coordinación con las autoridades y la solidaridad del personal en medio de la contingencia. La situación, aunque controlada, generó preocupación entre padres de familia y habitantes del corregimiento, que esperan respuestas claras sobre las causas de la intoxicación.

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Mientras se esperan los resultados de laboratorio y los informes técnicos, la Secretaría de Salud departamental recomendó incrementar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos y reforzar la supervisión de los procesos dentro del Programa de Alimentación Escolar. Se recordó la importancia de mantener la cadena de frío, la limpieza de utensilios y la correcta cocción de las carnes, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura es limitada.

La investigación se centra en la manipulación y preparación de los alimentos, que se realizan en la misma institución - crédito Visuales IA Infobae

El caso en Barranco de Loba se suma a otros episodios recientes en el país relacionados con el PAE, lo que ha llevado a las autoridades nacionales a insistir en la vigilancia y el control permanente de los proveedores y manipuladores de alimentos en las instituciones educativas. La emergencia en Los Cerritos reaviva el debate sobre la calidad y la seguridad alimentaria en el sistema escolar, así como sobre la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo sanitario.

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Hasta el momento, la evolución de los menores afectados es positiva y no se reportan complicaciones graves adicionales. Las autoridades mantienen el monitoreo sobre la salud de los estudiantes y reiteran que cualquier novedad será comunicada oportunamente a la comunidad. La investigación técnica y epidemiológica continuará hasta determinar el origen de la intoxicación y adoptar las medidas necesarias para evitar que se repita un episodio similar.