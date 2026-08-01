América de Cali respondió al Inter de Bogotá sobre la demanda que interpuso por Yhormar Hurtado: “Buscamos la transparencia”

La polémica del caso por el jugador Yhormar Hurtado comenzó gracias a la demanda del Inter de Bogotá argumentando que el jugador jugó estuvo en tres equipos en el mismo año- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El 31 de julio de 2026, América de Cali respondió a la demanda de Inter Bogotá por la inscripción de Yhormar Hurtado y sostuvo que no hubo irregularidad porque en Colombia los torneos son semestrales y no una sola temporada anual, un argumento con el que el club ya contestó ante la Dimayor y con el que busca sostener la habilitación del delantero.

La controversia se centra en la regla que permite inscribir a un futbolista en un máximo de tres equipos durante una misma temporada, pero solo autoriza que juegue partidos oficiales con dos. Internacional de Bogotá alegó una mala alineación porque Hurtado ya había sumado minutos con Deportes Tolima y con Always Ready de Bolivia, antes de debutar con América en la primera fecha con el equipo bogotano.

PUBLICIDAD

El Gerente Deportivo del América de Cali explicó que el jugador puede inscribirse teniendo en cuenta que en Colombia no se juega campeonato largo-crédito @Quiqueson/X

En entrevista con La FM Más Fútbol, el 31 de julio de 2026, el gerente deportivo del club vallecaucano Iván Vélez defendió la legalidad del fichaje y afirmó que el reglamento del jugador debe leerse bajo la estructura del fútbol colombiano. Su explicación parte de que el campeonato local no se disputa como un torneo anual, excepto en competencias cortas por semestre.

“Nosotros no tenemos un campeonato anual. El estatuto del jugador establece que cada torneo empieza con el primer partido y finaliza con el último de la final. El reglamento busca mantener la transparencia, la cual no estamos alterando porque se trata de torneos totalmente diferentes”, dijo Vélez al medio.

PUBLICIDAD

Luis Sandoval marcó el gol que permitió a Independiente Medellín igualar el marcador global contra Boyacá Chicó en los cuartos de final de la Copa Colombia 2024 - crédito DIM

Dentro de la entrevista, los panelistas de La FM plantearon a que en Colombia existe una tabla de reclasificación anual y que el descenso también se define a lo largo del año. Frente a eso, Vélez insistió en la tesis jurídica del club y la respaldó con un antecedente del rentado nacional.

El directivo citó el caso de Luis Fernando Sandoval, delantero que en 2024 jugó para Deportivo Cali, Real Cartagena e Independiente Medellín. Para América, ese antecedente funciona como referencia para validar el tránsito de futbolistas entre distintos torneos cortos del calendario colombiano.

En el frente legal, el gerente deportivo aseguró que el departamento jurídico del club ya respondió formalmente al proceso con asesoría de la firma de abogados Muñoz y Tamayo Asociados. También remarcó que la institución actuó con cautela antes de cerrar la vinculación del atacante.

PUBLICIDAD

“Si nosotros dejamos de alinearlo, estaríamos dudando de lo que hicimos. Nuestro abogado ya respondió y esperamos que todo siga su curso”, afirmó Vélez. Añadió que excluir al jugador de las convocatorias afectaría su derecho al trabajo.

Inter Bogotá redujo su postura a la regla sobre los tres clubes y el mercado de fichajes del América

Escudo de Internacional de Bogotá en la camiseta del naciente equipo capitalino - crédito Internacional de Bogotá

Por el lado del club demandante, el presidente de Inter Bogotá Nicolás Maya mantuvo una posición breve y prudente sobre el caso. Consultado por La FM, señaló que la discusión se limita a la aplicación de la regla de los tres clubes por temporada y evitó ampliar detalles mientras el asunto avanza en los despachos deportivos de la Dimayor.

La entrevista también se extendió al mercado de pases de América. Vélez negó que esté cerrada la llegada del delantero argentino Nicolás Johansen y descartó que el club tenga definido, por ahora, un centrodelantero.

PUBLICIDAD

“Johansen no está concretado, no tenemos a Nicolás ni a ningún nueve cerrado en el momento. Los goles son amores y los goles tienen un costo alto”.

En el tramo final, Vélez también rechazó versiones sobre cambios en la dirección administrativa del club. Señaló que mantiene contacto diario con la presidenta Marcela Gómez y que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre modificaciones en la cúpula de América.

Internacional de Bogotá y su demanda en contra de América de Cali por el caso Hurtado

El reclamo de Inter de Bogotá sostiene que Yhormar Hurtado Torres sería el tercer club del jugador en esta temporada-crédito @cesaralo/X

Inter de Bogotá presentó el 31 de julio una demanda ante la Dimayor por la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado en la victoria 0-2 de América de Cali por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, un caso que podría derivar en la revisión del resultado en El Campín si el proceso disciplinario concluye que hubo una irregularidad en la inscripción del defensor.

PUBLICIDAD

El reclamo se apoya en un punto central: Hurtado habría actuado ya con Always Ready y Deportes Tolima en la misma temporada, por lo que América sería su tercer club del curso. Según informó el periodista César Augusto Londoño, esa condición motivó la impugnación del partido que el equipo de David González ganó con goles de Tilman Palacios y Yeison Guzmán.

Por ahora, el caso sigue “en estudio” y no existe una decisión oficial. América de Cali tampoco se pronunció públicamente sobre la situación.

La base del reclamo remite al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

“Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes”.

PUBLICIDAD

La misma disposición incorpora una excepción para los casos en que un futbolista haya actuado en asociaciones cuyas temporadas se superponen.

“Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera), puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores, y que se respeten las disposiciones sobre los periodos de inscripción (art. 6), así como la duración mínima de un contrato (art. 18, apdo. 2)”.

PUBLICIDAD

Ese es el punto que deberá resolver el proceso: no basta con que Hurtado esté inscrito en un tercer club para concluir automáticamente que existió una infracción. La revisión deberá determinar si su caso encaja o no dentro de la excepción prevista por la FIFA y si se cumplieron las condiciones contractuales y de inscripción exigidas por la norma.

Inter de Bogotá, en consecuencia, no obtuvo todavía una modificación del marcador ni de la tabla. La demanda abrió una instancia disciplinaria cuyo resultado definirá si el 0-2 se mantiene o si la presencia del lateral derecho genera consecuencias deportivas.