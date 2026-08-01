Gobierno Petro declaró insubsistente a Angie Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación, tras sus revelaciones de presuntos hechos de corrupción - crédito Presidencia de Colombia

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El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió el 27 de julio de 2026 declarar insubsistente a Angie Rodríguez como directora del Fondo Adaptación, en medio de una disputa por el traslado de un billón de pesos que la funcionaria advirtió como posiblemente ilegal y de un obstáculo jurídico central: una incapacidad médica que, de seguir vigente, impediría su salida inmediata del cargo.

“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”, afirmó al referirse a la funcionaria y al reclamar su salida en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

Petro también escribió: “No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le falta el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”. Más tarde cuestionó la rapidez de su recuperación: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?”.

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Con el documento firmado por el ministro de Hacienda se oficializa la salida de la funcionaria del Ejecutivo - crédito Ministerio de Hacienda

Tras varios días de incertidumbre y acusaciones por parte y parte, el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, oficializó vía decreto la insubsistencia de Angie Rodríguez.

El documento fechado el 31 de julio de 2026 dice “ DECRETA. Artículo 1. Declárase insubsistente, a partir del día 01 de agosto de 2026, el nombramiento de la señora ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.031.142.676 de Bogotá, en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada, Grado 0013 del Fondo Adaptación”.

En desarrollo…